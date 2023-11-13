Болгария – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Венгрия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Болгария

Болгары — единственная команда в своей группе, которая не выигрывала после шести сыгранных матчей. Это позволяет им занимать последнее место с двумя набранными очками. В последнем сыгранном матче дома проиграли литовцам со счётом 0:2.

Товарищеская встреча с сборной Албании завершилась поражением(0:2).

Венгрия

Венгры лидируют в данной группе с четырнадцатью очками на своём счету. Команда завоевала свою путёвку на чемпионат Европы досрочно, и теперь осталось определить только итоговое место в группе. В седьмом туре на домашнем поле обыграли сербов со счётом 2:1.

В предыдущем туре неожиданно сыграли вничью с литовской сборной(2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Болгарии – 5.70

Ничья – 3.85

Победит сборная Венгрии – 1.69

Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 2.95

Обе забьют — нет – 1.68

Обе забьют — да – 2.10

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

Сборная Болгарии проигрывает в четырёх матчах подряд.

Венгерская сборная отличается в воротах соперников в последних пяти встречах.

В очных матчах большое преимущество на стороне сборной Венгрии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Венгрии по коэффициенту 1.69. Несмотря на то, что основные задачи в этой группе решены, гости обязательно постараются завершить отбор без поражений и, желательно, на первом месте в группе. Для этого необходимо побеждать главного аутсайдера.