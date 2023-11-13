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Болгария – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 18:01
Болгария – Венгрия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Болгария – Венгрия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Болгария

Болгары — единственная команда в своей группе, которая не выигрывала после шести сыгранных матчей. Это позволяет им занимать последнее место с двумя набранными очками. В последнем сыгранном матче дома проиграли литовцам со счётом 0:2.

Товарищеская встреча с сборной Албании завершилась поражением(0:2).

Венгрия

Венгры лидируют в данной группе с четырнадцатью очками на своём счету. Команда завоевала свою путёвку на чемпионат Европы досрочно, и теперь осталось определить только итоговое место в группе. В седьмом туре на домашнем поле обыграли сербов со счётом 2:1.

В предыдущем туре неожиданно сыграли вничью с литовской сборной(2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Болгарии – 5.70
  • Ничья – 3.85
  • Победит сборная Венгрии – 1.69
  • Победит сборная Венгрии с форой -1.5 – 2.95
  • Обе забьют — нет – 1.68
  • Обе забьют — да – 2.10
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.20
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.75

Статистика

  • Сборная Болгарии проигрывает в четырёх матчах подряд.
  • Венгерская сборная отличается в воротах соперников в последних пяти встречах.
  • В очных матчах большое преимущество на стороне сборной Венгрии.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на победу сборной Венгрии по коэффициенту 1.69. Несмотря на то, что основные задачи в этой группе решены, гости обязательно постараются завершить отбор без поражений и, желательно, на первом месте в группе. Для этого необходимо побеждать главного аутсайдера.

Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 19:22
Венгрия смотрится здесь очевидным фаворитом, учитывая силу, настрой и мотивация обеих команд. Для болгар этот матч ничего не решает, а венгры же хотят сохранить за собой 1 строчку. Мне кажется неожиданным такой кф на победу гостей, ведь они смотрятся гораздо увереннее и стабильнее Болгарии. Поэтому заиграю именно такой вариант - П2.
Гость
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