Словакия – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Словакия – Исландия, который состоится 16 ноября 2023 года.
Словакия
Сборная Словакии занимает второе место в группе, опережая своего ближайшего преследователя на пять очков. Словакам достаточно взять хотя бы одно очко в ближайших двух играх и обеспечить себе участие на Чемпионате Европы. В седьмом туре проиграли на выезде сборной Португалии со счетом 2:3.
В предыдущем туре минимально обыграли прямого конкурента за второе место, сборную Люксембурга(1:0).
Исландия
Сборная Исландии имеет теоретические шансы на выход из данной группы, занимая текущую третью позицию после восьми сыгранных матчей. Для этого исландцам необходимо выигрывать все оставшиеся встречи и ждать потери баллов со стороны конкурентов. В седьмом туре сыграли вничью с сборной Люксембурга(1:1).
В последнем сыгранном туре обыграли дома сборную Лихтенштейна со счётом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
- Победит сборная Словакии – 1.80
- Ничья – 3.65
- Победит сборная Исландии – 5.00
- Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 3.20
- Обе забьют — нет – 1.78
- Обе забьют — да – 2.04
- Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19
- Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76
Статистика
- Словаки в данном отборе проигрывали только сборной Португалии.
- Исландцы не проигрывают в трёх матчах подряд.
- Первый очный матч команд в группе завершился минимальной победой сборной Словакии .
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.04. Нас ждёт противостояние команд, которые продолжают бороться за попадание на Евро-2024, поэтому мы рассчитываем на качественную игру с голами с обеих сторон.