Словакия – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Словакия – Исландия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Словакия

Сборная Словакии занимает второе место в группе, опережая своего ближайшего преследователя на пять очков. Словакам достаточно взять хотя бы одно очко в ближайших двух играх и обеспечить себе участие на Чемпионате Европы. В седьмом туре проиграли на выезде сборной Португалии со счетом 2:3.

В предыдущем туре минимально обыграли прямого конкурента за второе место, сборную Люксембурга(1:0).

Исландия

Сборная Исландии имеет теоретические шансы на выход из данной группы, занимая текущую третью позицию после восьми сыгранных матчей. Для этого исландцам необходимо выигрывать все оставшиеся встречи и ждать потери баллов со стороны конкурентов. В седьмом туре сыграли вничью с сборной Люксембурга(1:1).

В последнем сыгранном туре обыграли дома сборную Лихтенштейна со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

Победит сборная Словакии – 1.80

Ничья – 3.65

Победит сборная Исландии – 5.00

Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 3.20

Обе забьют — нет – 1.78

Обе забьют — да – 2.04

Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

Словаки в данном отборе проигрывали только сборной Португалии.

Исландцы не проигрывают в трёх матчах подряд.

Первый очный матч команд в группе завершился минимальной победой сборной Словакии .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.04. Нас ждёт противостояние команд, которые продолжают бороться за попадание на Евро-2024, поэтому мы рассчитываем на качественную игру с голами с обеих сторон.