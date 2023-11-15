Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

Словакия – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 01:10
Словакия – Исландия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Словакия – Исландия, который состоится 16 ноября 2023 года.

Словакия

Сборная Словакии занимает второе место в группе, опережая своего ближайшего преследователя на пять очков. Словакам достаточно взять хотя бы одно очко в ближайших двух играх и обеспечить себе участие на Чемпионате Европы. В седьмом туре проиграли на выезде сборной Португалии со счетом 2:3.

В предыдущем туре минимально обыграли прямого конкурента за второе место, сборную Люксембурга(1:0).

Исландия

Сборная Исландии имеет теоретические шансы на выход из данной группы, занимая текущую третью позицию после восьми сыгранных матчей. Для этого исландцам необходимо выигрывать все оставшиеся встречи и ждать потери баллов со стороны конкурентов. В седьмом туре сыграли вничью с сборной Люксембурга(1:1).

В последнем сыгранном туре обыграли дома сборную Лихтенштейна со счётом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Словакии – 1.80
  • Ничья – 3.65
  • Победит сборная Исландии – 5.00
  • Победит сборная Словакии с форой -1.5 – 3.20
  • Обе забьют — нет – 1.78
  • Обе забьют — да – 2.04
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.19
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.76

Статистика

  • Словаки в данном отборе проигрывали только сборной Португалии.
  • Исландцы не проигрывают в трёх матчах подряд.
  • Первый очный матч команд в группе завершился минимальной победой сборной Словакии .

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.04. Нас ждёт противостояние команд, которые продолжают бороться за попадание на Евро-2024, поэтому мы рассчитываем на качественную игру с голами с обеих сторон.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 