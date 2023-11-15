Яркие «Крылья Советов» и солидный «Краснодар». Отличники и хорошисты первого круга РПЛ

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вчера, 19:01

В списке лишь одна команда из Москвы.

Когда у «Зенита» больше поражений в чемпионате, чем у «Динамо» и ЦСКА , то логично ждать длинный список команд, которые точно разочаровали в первом круге, и рядом получить необычных героев. Но также есть клубы, которые заслужили оценку «хорошо». Например, первые два участника списка.

«Балтика»

Четверка – оценка, которую может поставить себе Игнашевич за первый круг. «Балтику» до старта сезона видели мальчиками для битья, опасаясь лишь перелетов в Калининград. Расстояния сработали, дома новички РПЛ набирали очки. А вот когда сами долго летят на матчи в другие города, то в основном проигрывают. Первую ничью на выезде добыли на прошлых выходных в Нижнем Новгороде. Но «Балтика» крепче, чем ожидали. Это неплохая команда, видна тренерская рука. Игнашевичу многому нужно научиться. Скорее всего, «Балтику» ждёт прямой вылет, но они не оставляют негативного впечатления, как «Торпедо» в прошлом сезоне.

«Динамо»

За третье место на экваторе можно поставить оценку «хорошо»? При этом у «Динамо» хорошо изученный список минусов. Команда, которая пропустила больше голов, чем «Пари НН» и «Факел». Команда, чьи форварды заслужили публичную критику тренера Лички. Но парадокс в том, что у «Динамо» и конкретного наставника виден потенциал, чтобы во втором круге развить успехи. Лещук цепляется за место в воротах мертвой хваткой. Латераль Лаксальт стал основным опорником. Чавес и Битело объективно сильные новички, особенно по нынешним временам скудных трансферов. Тюкавин должен подтянуть реализацию, но Константин часто на удачных ударных позициях. «Динамо» – единственный московский клуб, который не заслужил оценку «неудовлетворительно», в отличие от «Спартака» и ЦСКА .

«Крылья Советов»

С хорошистами разобрались, переходим к героям первого круга. У «Крыльев Советов» не самый бедный клуб, бюджет свыше 2 миллиардов рублей в год. Но заметно скромнее по финансам, чем команды из Москвы, с которыми идут наравне в таблице. У Осинькина есть неудачные матчи, но даже статистика по использованию голевых моментов в пользу клуба из Самары. Из 83 шансов реализовали 31, на первом месте по проценту реализованных явных моментов. Даже ЦСКА и «Зенит» чуть хуже. У «Крыльев Советов» есть открытие – юный вингер Салтыков, есть лидер – атакующий хавбек Гарре, есть опытный легионер – голландец Бейл. Солдатенков, Рассказов и другие россияне тоже в порядке. А если начнет собирать голы Писарский, на что способен, как помним по временам, когда его звали Сычевым, то «Крылья Советов» не сильно откатятся в таблице весной.

«Пари НН»

За них эффективность. «Пари НН» по проценту реализованных верных шансов выше, чем «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». Хотя главный козырь команды Юрана – успешная игра в защите. Вдумайтесь в эту статистику. «Зенит» пропустил столько же мячей, сколько и клуб из Нижнего Новгорода, всего по 14. Это менее одной результативной ошибки в среднем за матч. «Пари НН» напоминает «Химки» – таким командам опасно зазнаваться, ведь высокое место в таблице пока ничего не гарантирует. Но у Калинского, Гоцука, Севикяна, Стоцкого и Нигматуллина проснулся аппетит, полюбили победный футбол. Юран набирает очки, даже если не всегда в состоянии заметить, как соперник перешел на другую тактическую схему во время матча.

«Факел»

В прошлом сезоне очаровали фанаты из Воронежа, которые шикарно поддержали «Факел». А теперь появился опытный тренер. Ташуев в прошлом сезоне был пятым с «Ахматом», но и в команде с более слабым составом показывает довольно смелый футбол. «Факел», в отличие от «Пари НН», смелее идет в атаку. У них нет классных исполнителей, чтобы реализовать много моментов, но клуб из Воронежа выше в таблице, чем «Ростов» Карпина. «Факел» может позволить себе ничью против ЦСКА , обыграли «Спартак». У Мастерного много перехватов, у Альшина отборов, а если забивать начнет не только Марков, то «Факел» останется в РПЛ ещё на сезон.

«Рубин»

Начали плохо, Рахимов не смог сразу выжать максимум из нормального состава. Были и остались проблемы в обороне, но голкипер Дюпин страхует коллег, а те совместными усилиями выдали серию из пяти «сухарей». Успех отсылает во времена Бердыева, который собрал семь туров без пропущенных мячей. «Рубин» обретает осмысленность, а первый круг команда из Казани завершила на восьмом месте. Причем если «Пари НН» и «Факел» не могут похвастаться потенциалом футболистов, то за Рахимова играют аргентинец Вада, россияне Безруков и Тесленко, армянин Иву и албанец Даку. Каждый может добавить в ближайших турах и весной. «Рубин» сильнее, чем конкурентам хотелось бы.

«Краснодар»