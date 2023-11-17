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Армения – Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:25
Армения – Уэльс: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 9-го тура квалификации на Евро-2024 Армения – Уэльс, который состоится 18 ноября 2023 года.

Армения

Сборная Армении, после ряда поражений, практически потеряла шансы занять второе место в группе. Команда сыграв шесть туров занимает четвертое место с семью очками на своем счету. В шестом туре уступили на своем поле сборной Хорватии со счетом 0:1.

В седьмом туре неожиданно в гостях проиграли сборной Латвии(0:2).

Уэльс

Сборная Уэльса идет на втором месте в группе, набрав десять очков после шести сыгранных туров. Британцы провалили стартовый отрезок квалификации, но взяв ряд важных очков в последних турах вернулись в гонку за право выступать на Чемпионате Европы. В предыдущем матче на выезде обыграли в сухую сборную Латвии со счетом 2:0.

В восьмом туре на домашнем поле были сильнее сборной Хорватии(2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит сборная Армении – 4.25
  • Ничья – 3.55
  • Победит сборная Уэльса – 1.96
  • Победит сборная Уэльса с форой -1.5 – 3.65
  • Обе забьют — нет – 1.82
  • Обе забьют — да – 2.00
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 2.22
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.74

Статистика

  • Сборная Армении идёт без побед четыре матча подряд с учётом товарищеских встреч.
  • Сборная Уэльса имеет трёх матчевую серию из побед.
  • Сборная Уэльса никогда не обыгрывала сборную Армении.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 2.00. В предстоящем матче нас ждет встреча команд, претендующих на попадание в финальную часть Евро-2024. Мы предполагаем, что оба коллектива отличатся забитыми мячами в данном матче.

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