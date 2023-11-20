Россия забила кубинцам восемь мячей. Головин заметно оживил футбол сборной

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вчера, 22:16

Не разочаровали публику в Волгограде.

Лучший российский футболист помог команде

Одна из объективных причин спорной игры сборной – отсутствие Головина в большинстве матчей последних двух лет. Один из лидеров «Монако» не испугался конкуренции и подписания нового форварда. Играет в клубе на месте левого инсайда, которое занял в национальной команде. Хотя формально «десяткой» вышел Антон Миранчук, Головин оказался самой светлой головой на поле не только благодаря окрашенным волосам. Атакующий хавбек создал гол для Облякова, а позже забил сам.

Игра была сделана за тридцать минут, хотя до перерыва также успел отличиться Миранчук с передачи Чалова. У сборной России в первом тайме было 18 ударов и 9 в створ, а у соперника ни одной меткой попытки. Владение России 67 % времени – с первых секунд матча доминировала одна команда. Широкая и низкая игра сборной Кубы не мешала выходить на ударные позиции, поскольку соперник прижимался к своим воротам, и любой пас чуть назад позволял нанести удар с удобной позиции.

При большом желании могли забить больше, но тройки мячей вполне хватало для комфортного преимущества. Появление на поле Головина изменило характер действий сборной России. Стали умнее, ведь после бодрого старта с небольшим количеством явных моментов догадались, что надо немножко отойти назад, выманить кубинцев на свою половину поля и разыграть атаку с пространством. Без Александра не хватало человека с последним пасом и таким удачным выбором позиции.

Как видите, если речь о мертвой по игре сборной, то даже один в поле воин, причем может передать настроение остальным. А вот на воротах воин не понадобился. Карпин спокойно мог поменять Сафонова на полевого игрока в перчатках голкипера, разницу никто бы до перерыва не заметил. Фактор вратарей оказался решающим для окончательного счета. Оба голкипера сборной Кубы не прошли бы отбор в клубе Медиалиги. Невероятно слабая игра стражей ворот упростила задачу хозяев.

Получилось ярко разгромить Кубу после перерыва

В перерыве матча Франции и Гибралтара при счете 7:0 Дешам просил подопечных помнить о национальном рекорде, который до этой встречи составлял разницу в десять голов в пользу «трехцветных». Также Дидье отметил, что надо работать максимально просто. При огромной разнице в классе нельзя мудрить, надо много забивать. Дешам не приказывал подопечным притормозить и беречь силы. Это неграмотный подход даже для спарринга, как у сборной России против Кубы.

Более четырех десятков тысяч зрителей пришли мерзнуть на арену в Волгограде, народ заслуживал увидеть нормальный второй тайм в исполнении команды Карпина. И получилось, так как могли повторить национальный рекорд – выиграть 9:0, но Пиняев промахнулся с пенальти. Но и без повторения счета против Сан-Марино выдали поединок, после которого не будет стыдно за самоотдачу всех, кто вышел на поле. Куба оказалась самым слабым соперником последних лет.

Даже скромные команды из Африки и Азии организованы намного лучше. С такими оппонентами есть только один метод честного общения – разгром с большой разницей в счете. Крупный результат подчеркивает самоотдачу фаворита, а заодно показывает уважение к слабому сопернику, которому никто не поддавался, работу на высоких скоростях без зазнайства, ведь оно команде России не положено по статусу, речь о средней сборной без официальной практики.

Карпин понимает, что счет это отсылка к мастерству оппонентов, но одновременно он впервые за долгое время добился командного движения. Были приятные отрезки против Камеруна, но не настолько слаженные, как сегодня. Команда России сыгрывается, а это прямо влияет на восприятие поединка, невзирая на небольшое количество достойных единоборств по причине того, что футболисты из Кубы не умеют играть в футбол высокого мирового уровня.

В оптимальном составе появляется командный футбол

Замените Миранчука на Захаряна – получите нечто похожее на оптимальный состав национальной команды по состоянию на сегодня. Конечно, есть варианты в центре атаки, где Соболев порой подходит сборной лучше, чем Чалов. Карпин зря не наигрывает эту парочку вместе. Можно подумать о разных левых защитниках, поскольку Волков был активнее коллеги Сильянова, хотя защитник «Локомотива» в итоге сумел забить один из многочисленных мячей.

В целом получили основной состав, а после замен не потеряли структуру игры, что случилось впервые за много месяцев. Спокойный подход помог избежать казуса имени Кении, когда соперник невероятно низкого уровня хорошо погонял команду Карпина. Сегодня Куба могла надеяться лишь на серию замен после перерыва и случайную голевую контратаку. Команда России справилась с задачей порадовать публику, было видно настроение.

Подопечные Карпина не перетрудились, скорости были низкими, но темп диктовал уровень соперника. Если можно неспешно забить восемь мячей, то незачем рисковать получить травмы накануне финальных туров года в РПЛ ? Важно, что развили успех. Нехитрая схема «4-2-3-1» после перерыва несильно изменилась, хотя Карпин сразу выпустил парочку новых футболистов. Ушли Головин и Кузяев, которым лететь во Францию, а настрой сохранили.

До матча просили, чтобы команда Карпина с уважением отнеслась к сопернику и к болельщикам. Просьбу выполнили. Уровень оппонента не позволяет обзывать поединок переломным, но важно, что впервые за много матчей сборная России не допускала грубых ошибок в защите. Не было контратак переобутой команды Кубы, хозяева отбирали мяч высоко, хавбеки не зевали, а во втором тайме всё свелось к поискам человека, который не промахнется.