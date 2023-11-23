«Райо Вальекано» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 14-го тура Примеры чемпионата Испании «Райо Вальекано» – «Барселона», который состоится 25 ноября 2023 года

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» — десятая команда испанской Примеры после тринадцати сыгранных туров. Подопечные Франсиско показывают ровную игру в текущем сезоне без явных провалов по результатам. В предыдущем туре на выезде сыграли вничью с «Реал» Мадридом со счётом 0:0.

В последнем матче на своём поле проиграли лидеру чемпионата команде «Жирона»(1:2).

«Барселона»

«Барселона» занимает третье место в чемпионате Испании, набрав тридцать очков после тринадцати сыгранных матчей. «Сине-гранатовые» в этом сезоне показывают не такую уверенную игру в обороне, как в прошлом году, пропуская в среднем один мяч за игру. В двенадцатом туре обыграли в гостях «Реал» Сосьедад со счётом 1:0.

В тринадцатом туре на своём поле выиграли у «Алавес»(2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 5.20

Ничья – 4.15

Победит «Барселона» – 1.68

Победит «Барселона» с форой -1.5 – 2.75

Обе забьют — нет – 2.06

Обе забьют — да – 1.77

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.78

Тотал голов меньше 2.5 голов – 2.17

Статистика

«Райно Вальекано» забивает в пяти подряд матчах на домашнем поле.

«Барселона» не проигрывала в гостях в текущем сезоне Примеры.

«Барселона» в четырёх последних очных матчах не может победить «Райо Вальекано».

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает ставку на обе команды забьют по коэффициенту 1.77. Средние показатели команд в этом сезоне говорят нам о том, что оба коллектива имеют проблемы в обороне, но при этом демонстрируют хорошую игру в атаке. В предстоящем матче мы ожидаем от соперников открытой игры.