ПСЖ идёт к чемпионству. Разобрали «Монако», уходят в отрыв – проиграть могут только самим себе

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вчера, 10:51

5:2.

Интрига в Лиге 1 чаще всего живёт как раз до таких матчей. «Пари Сен-Жермен» в домашних стенах разобрал «Монако» — голов было много, а хозяева в очередной раз подчеркнули пропасть в классе между ними и остальными командами чемпионата.

Шанс вернуться на вершину

Подопечные Ади Хюттера подходили к важнейшему поединку с одной победой в трёх матчах. В гостях они получили 0:2 от «Лилля», за которые позже реабилитировались дома с «Брестом» — тоже 2:0. Последовал очередной выезд – на этот раз к «Гавру» Далера Кузяева. И новичок Лиги 1 тоже огорчил монегасков, забрав ничью.

Если ранее «Монако» шёл в лидерах национального первенства, то теперь откатился на третью строчку – набравшие ход парижане перестали допускать ошибки, плюс «Ницца» сверкает при молодом итальянском тренере Франческо Фариоли.

Но даже при таких мрачных вводных коллектив мог вернуться на вершину – отставание от лидирующего ПСЖ как раз составляло 3 очка. Требовалось чудо – и итоговая победа.

Поэтому австрийский менеджер пошёл на ряд изменений. С первых минут вышел только восстановившийся латераль Вандерсон (до этого справа играл Диатта), место Фофана в центре поля занял Камара. На скамейке также остался Аклиуше, который ранее постоянно играл в связке с Головиным – против ПСЖ под нападающим вместе с Александром разместился Такуми Минамино.

Энрике использовал универсальную схему

Номинально парижане вышли на поле в формации «4-3-3». Мбаппе занял уже привычную позицию левого вингера, место на острие отводилось Гонсалу Рамушу. Справа играл Дембеле, а Витинья – в центре с Угарте и Руисом.

На деле при позиционной атаке были ощутимые изменения. На флангах хозяева использовали «треугольники» — Витинья мог создавать ширину, Килиан уходил глубже, тогда Мукиэле открывалась дорога в финальную треть.

При этом на начальной стадии атак Норди становился третьим центральным защитником. На противоположном фланге выше уходил Ашраф Хакими – Усман Дембеле смещался ближе к центру, откуда мог направлять атаки, а латераль задавал им ширину.

Подопечные Луиса Энрике сразу забрали себе мяч – до первого взятия ворот опасные удары были у Рамуша и Мбаппе.

Множество голов – следствие ошибок

Мяч парижан, конечно, вытекал из логики встречи – но произошёл из-за грубейшей ошибки Кёна. Вратарь монегасков не смог зафиксировать мяч после удара Усмана Дембеле с угла штрафной. Он отскочил, Гонсалу Рамуш успел добить без сопротивления.

Но и ответный гол гостей – вратарский. Мяч был у парижан, «Монако» запустил прессинг и успел накрыть Джанлуиджи Доннарумму – итальянец выдал точнейший пас на Минамино, а тот не задумываясь пробил в створ – так установились 1:1.

А ведь на этом всё только началось ближе к перерыву Магасса срубил в штрафной Усмана, попав ногой ему в область рёбер. Мбаппе реализовал пенальти. И во втором тайме французский вингер вновь выиграл дуэль с Магасса – центральный защитник пустил его за спину после дальней передачи, Дембеле увеличил преимущество в счёте.

Множество ошибок точно повлияло на характер игры и результат – это после матча отметил и форвард гостей Фоларин Балогун:

Когда уступаешь со счетом 2:5, сложно фокусироваться на чем-то положительном. Мы создали ряд опасных моментов, в том числе по ходу первого тайма. ПСЖ — очень серьезный соперник, мы же, в свою очередь, допустили ошибки, которые оказались роковыми… В матчах с соперниками такого калибра за ошибки приходится платить вдвойне.

Перехватили инициативу – получили разгром

При этом у «Пари Сен-Жермен» не всегда было преимущество на мяче – во втором тайме, после 60-й минуты, монегаски перехватили инициативу. Активнее при продвижении мяча использовали того же Головина – если до этого роль российского полузащитника раскрывалась без мяча (прессинговал Угарте, опорник – важная часть структуры Энрике), то теперь стал чаще открываться под передачи.

Другое дело, что коренным образом такой шаг ход матча не изменил. Парижане стерилизовали владение гостей и максимально отодвинули его от своих ворот – и в промежутке между 60-й и 70-й минутами подопечные Хюттера ни разу не пробили по воротам. Зато чуть позже пропустили сами.

На этом отрезке случилась очередная вспышка – опять «Монако» удалось ответить на пропущенный мяч, но почти сразу пришёл ещё один гол ПСЖ . Де-факто победитель уже был ясен – но до финального свистка Коло Муани успел забить пятый.

В турнирной таблице без перемен

Монегаски провалили главную задачу – если не они, то кто вообще сможет отобрать очки у гегемона Лиги 1? Коллектив позволил парижанам увеличить отрыв – Луис Энрике этим явно доволен:

Нам, тренерам, тяжело наблюдать за пропущенными голами. Но главным было увидеть реакцию команды после перерыва [на матчи сборных]. Мы провели одну тренировку, «Монако» не смог даже потренироваться дома. Этот матч стоил того, чтобы его посмотреть, а больше всего мне понравился результат.