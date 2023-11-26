«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лион» – «Лилль», который состоится 26 ноября 2023 года

«Лион»

«Дети» из Лиона в турнирной таблице Лиги 1 занимают на данный момент последнюю строчку. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием подопечных Фабио Гроссо. Дома с разницей в один мяч «Лион» уступил «Клермону» в рамках матча 9-го тура чемпионата Франции (1:2). На своём поле ничью раскатали «дети» с командой «Мец» (1:1). Соперники обменялись голами во второй половине встречи.

12 ноября с минимальным счётом «Лион» выиграл у «Ренна» в гостях.

«Лилль»

«Доги» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на четвёртом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Лилля» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «доги» с «провансальцами» из Марселя в рамках матча 11-го тура Лиги 1. В 4-ом туре группового раунда Лиги конференций УЕФА «Лилль» на выезде сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы (1:1).

12 ноября дома с таким же счётом «доги» разошлись миром с «Тулузой».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 2.95

Ничья – 3.40

Победит «Лилль» – 2.44

Победит «Лилль» с форой -1.5 – 4.55

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88

Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

Только в одном матче из пяти крайних «дети» из Лиона одержали победу

За аналогичный период «Лилль» выиграл в двух встречах

Из пяти последних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.68 на исход: обе забьют – да. С большой долей вероятности ни одна из команд не уйдёт с поля без забитых голов.