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«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 19:02
«Лион» – «Лилль»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 13-го тура Лиги 1 чемпионата Франции «Лион» – «Лилль», который состоится 26 ноября 2023 года

«Лион»

«Дети» из Лиона в турнирной таблице Лиги 1 занимают на данный момент последнюю строчку. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием подопечных Фабио Гроссо. Дома с разницей в один мяч «Лион» уступил «Клермону» в рамках матча 9-го тура чемпионата Франции (1:2). На своём поле ничью раскатали «дети» с командой «Мец» (1:1). Соперники обменялись голами во второй половине встречи.

12 ноября с минимальным счётом «Лион» выиграл у «Ренна» в гостях.

«Лилль»

«Доги» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Франции находятся на четвёртом месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Лилля» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «доги» с «провансальцами» из Марселя в рамках матча 11-го тура Лиги 1. В 4-ом туре группового раунда Лиги конференций УЕФА «Лилль» на выезде сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы (1:1).

12 ноября дома с таким же счётом «доги» разошлись миром с «Тулузой».

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Лион» – 2.95
  • Ничья – 3.40
  • Победит «Лилль» – 2.44
  • Победит «Лилль» с форой -1.5 – 4.55
  • Обе забьют — нет – 2.20
  • Обе забьют — да – 1.68
  • Тотал голов больше 2.5 голов – 1.88
  • Тотал голов меньше 2.5 голов – 1.96

Статистика

  • Только в одном матче из пяти крайних «дети» из Лиона одержали победу
  • За аналогичный период «Лилль» выиграл в двух встречах
  • Из пяти последних очных встреч в трёх исход был следующий: тотал меньше 1.5 гола за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 1.68 на исход: обе забьют – да. С большой долей вероятности ни одна из команд не уйдёт с поля без забитых голов.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: фк лилль
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:44
В корне не соглашусь с букмекерами относительно котировок на этот поединок. Для меня Лилль - явный фаворит, несмотря на фактор домашнего поля, который на стороне Лиона. Считаю фору (0) гостей за такой коэффициент просто подарком. "Львы" за 11 туров одержали всего одну победу, да то со скромным счётом 1-0, играя практически со стартового свистка в большинстве. "Доги" же в 12 поединках чемпионата потерпели всего два поражения, в шести выездных уступили только один раз. Да и статистика личных встреч полностью на стороне гостей - Лион смог взять верх над данным соперником лишь в одном из десяти крайних очных поединков. Мой прогноз - фора (0) на гостей.
3fny6sp2z5x7
3fny6sp2z5x7
вчера в 19:26
Обе команды имеют хорошую статистику выступлений в этом сезоне, поэтому матч обещает быть интересным и захватывающим.
Гость
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