«Спарта» Прага – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спарта» Прага – «Бетис», который состоится 30 ноября 2023 года

«Спарта» Прага

Действующий чемпион Чехии на данный момент в турнирной таблице группы C занимает третье место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. С разницей в один мяч на выезде «Спарта» уступила шотландскому «Рейнджерсу» в 4-ом туре группового раунда Лиги Европы (1:2). С минимальным счётом в гостях «Железная Спарта» взяла верх над клубом «Баник» Острава в позапрошлом туре чемпионата Чехии.

На прошлых выходных со счётом 2:0 «красные» дома выиграли у команды «Злин».

«Бетис»

«Реал Бетис» в турнирной таблице своей группы находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Бетикоса» за последнее время. Два месяца «зелёно-белые» не уступают своим соперникам. С разницей в три мяча «Бетис» дома одержал победу над «Арисом» в 4-ом туре группового этапа. Ничейным исходом завершилось Севильское дерби с «красно-белыми» в 13-ом туре Ла Лиги.

На прошлых выходных с минимальным счётом «Реал Бетис» выиграл у «Лас-Пальмаса».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спарта» Прага – 2.48

Ничья – 3.50

Победит «Бетис» – 2.75

Победит «Спарта» Прага с форой -1.5 – 4.50

Обе забьют — нет – 2.34

Обе забьют — да – 1.58

Тотал голов больше 2.5 – 1.69

Тотал голов меньше 2.5 – 2.13

Статистика

Семь побед одержали «зелёно-белые» в десяти крайних встречах

За аналогичный период «Спарта» порадовала своих поклонников победами в шести поединках

В трёх встречах из пяти крайних «красные» не пропустили ни одного гола.

Прогноз

«Железная Спарта» уступила со счётом 1:2 в Севилье «зелёно-белым», но сыграла достойно. Вполне можно ожидать три очка от «красных» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на победу «Спарты» по коэффициенту 2.48.