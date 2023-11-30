«Спарта» Прага – «Бетис»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 5-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА «Спарта» Прага – «Бетис», который состоится 30 ноября 2023 года
«Спарта» Прага
Действующий чемпион Чехии на данный момент в турнирной таблице группы C занимает третье место. Рассмотрим недавние футбольные встречи с участием команды. С разницей в один мяч на выезде «Спарта» уступила шотландскому «Рейнджерсу» в 4-ом туре группового раунда Лиги Европы (1:2). С минимальным счётом в гостях «Железная Спарта» взяла верх над клубом «Баник» Острава в позапрошлом туре чемпионата Чехии.
На прошлых выходных со счётом 2:0 «красные» дома выиграли у команды «Злин».
«Бетис»
«Реал Бетис» в турнирной таблице своей группы находится на первой строчке. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «Бетикоса» за последнее время. Два месяца «зелёно-белые» не уступают своим соперникам. С разницей в три мяча «Бетис» дома одержал победу над «Арисом» в 4-ом туре группового этапа. Ничейным исходом завершилось Севильское дерби с «красно-белыми» в 13-ом туре Ла Лиги.
На прошлых выходных с минимальным счётом «Реал Бетис» выиграл у «Лас-Пальмаса».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спарта» Прага – 2.48
- Ничья – 3.50
- Победит «Бетис» – 2.75
- Победит «Спарта» Прага с форой -1.5 – 4.50
- Обе забьют — нет – 2.34
- Обе забьют — да – 1.58
- Тотал голов больше 2.5 – 1.69
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.13
Статистика
- Семь побед одержали «зелёно-белые» в десяти крайних встречах
- За аналогичный период «Спарта» порадовала своих поклонников победами в шести поединках
- В трёх встречах из пяти крайних «красные» не пропустили ни одного гола.
Прогноз
«Железная Спарта» уступила со счётом 1:2 в Севилье «зелёно-белым», но сыграла достойно. Вполне можно ожидать три очка от «красных» в предстоящем матче. Компания Pinnacle предлагает в будущей встрече сделать ставку на победу «Спарты» по коэффициенту 2.48.
“Спарта” занимает первое место в группе с 12 очками и может позволить себе провести этот матч без особого давления. Однако, команда будет стремиться закрепить свое лидерство и не допустить, чтобы “Бетис” приблизился к ней.
“Бетис”, в свою очередь, находится на втором месте с 8 очками и также будет стремиться к победе в этом матче. Команда из Севильи в последних турах демонстрировала уверенную игру и нацелена продолжить свою победную серию.
Прогноз на матч: ожидается упорная борьба, где “Спарта” будет играть на своей территории и может использовать поддержку своих болельщиков для достижения положительного результата. “Бетису” же придется играть на выезде, но имея за плечами опыт и мастерство, команда способна оказать сопротивление и попытаться взять очки.
“Спарта” занимает первое место в группе с 12 очками и может позволить себе провести этот матч без особого давления. Однако, команда будет стремиться закрепить свое лидерство и не допустить, чтобы “Бетис” приблизился к ней.
“Бетис”, в свою очередь, находится на втором месте с 8 очками и также будет стремиться к победе в этом матче. Команда из Севильи в последних турах демонстрировала уверенную игру и нацелена продолжить свою победную серию.
Прогноз на матч: ожидается упорная борьба, где “Спарта” будет играть на своей территории и может использовать поддержку своих болельщиков для достижения положительного результата. “Бетису” же придется играть на выезде, но имея за плечами опыт и мастерство, команда способна оказать сопротивление и попытаться взять очки.