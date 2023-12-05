Левандовски пакует чемоданы к Роналду и Бензема. «Барсе» снова нужны деньги, шейхи готовы помочь

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вчера, 12:10

Альтернатива – Феликс.

Полутора-двух сезонов мало, чтобы стать для клуба хотя бы знаковым игроком – но больше у Роберта Левандовского может не быть. «Барселона» уже рассматривает вариант с его продажей.

Очередной пример безграмотного менеджмента

Уже не раз говорили – находясь в кризисе, каталонцы столкнулись с сильнейшим внутренним конфликтом. С одной стороны, амбиции от заработанного имени и недавних побед. С другой, необходимость жить по средствам. Денег у «блауграны» становилось всё меньше – как раз из-за следования имиджу европейского гранда. Были не сыгравшие трансферы Коутиньо, Гризманна и прочее. И даже Левандовски – среди таких.

В зимнее трансферное окно-2022 «Барсе» улыбнулась удача – свободным агентом забрали Пьера-Эмерика Обамеянга, который отлично вписался в атакующую структуру. И занял пустующее место центрфорварда. Габонец забил 11 мячей за 17 игр чемпионата.

Но летом каталонский коллектив вышел на охоту за исполнителем, достойным имени великого клуба – и отдал 45 миллионов евро «Баварии» за Левандовского. Небольшая по современным меркам сумма – но за игрока, в ком не было острой необходимости. Обамеянга же продали в «Челси» за 12 миллионов (теперь играет за «Марсель»).

На первый взгляд, не тянет на ошибку – топ-форварда приобрели за скромный ценник, заработали на габонце, который приходил бесплатно. Дело в финансовых реалиях. Не зачем замахиваться на элитного исполнителя, если потом это заставит смотреть лишь в сторону свободных агентов. «Сине-гранатовые» пытались сохранить имидж – и прогадали.

Причины потенциальной продажи всё те же

Вероятнее всего, этот случай ничем не отличается от остальных – «Барселоне» нужны деньги, чтобы вложиться в усиление.

Наиболее острой проблема стала в минувшее межсезонье. До этого «блауграна» хотя бы находила средства на Торреса, Рафинью, Левандовского. Летом-2023 дела были совсем плохи. Даже Илкая Гюндогана подписать удалось с трудом – трудности возникли с регистрацией контракта. Каталонцы хотели ещё усилить центральную ось – смотрели на хорватского полузащитника «Интера» Марцело Брозовича. У опытного хавбека также был вариант с «Аль-Насром», но он предпочитал отправиться в Испанию – и всячески задерживал переговоры с аравийцами, чтобы «Барса» разобралась с подводными камнями. Свободные средства «сине-гранатовые» так и не нашли.

Помимо Гюндогана каталонцы привезли возрастного центрдефа Иньиго Мартинеса и отдали 3,4 миллиона евро за Ориоля Ромеу. Лишь под занавес окна удалось провернуть ещё две топ-сделки – арендовали Жоау Феликса у «Атлетико» и Жоау Канселу у «Ман Сити».

В любом случае 3 миллионов на трансферное окно недостаточно даже аутсайдеру. Арендованные уйдут в следующее межсезонье – «Сити» и «Атлетико» выставят солидные ценники, которые для каталонцев могут оказаться непосильными.

Так что вполне возможно, что потенциальная продажа Левандовского – вынужденная мера. Это один из немногих топ-исполнителей, которого хоть как-то получится заменить – и на котором возможно заработать.

Саудовцы могут засыпать деньгами

Роберту 35 лет, но у него есть топ-статус. Из-за возраста потеря будет ощущаться не так остро – а имя позволит выбить выгодные условия с клубами из экзотических чемпионатов. В числе первых – по традиции, аравийцы.

Клубы Саудовской Аравии всерьёз взялись за улучшение своего чемпионата. Привлекательность лиги решили повышать европейскими звёздами – начало волне переездов положил Криштиану Роналду.

Уже летом-2023 на Ближний Восток отправились Карим Бензема, Нголо Канте, Неймар, Роберто Фирмино, Садио Мане, Сергей Милинкович-Савич, Рияд Марез и менее именитые игроки – Марцело Брозович, Рубен Невеш, Калиду Кулибали, Эдуар Менди. И это далеко не весь список.

Стагнирующие ветераны благодаря своему имиджу получали щедрые предложения, за наиболее ценные активы шейхи щедро платили европейским клубам. Роберт пока по-прежнему результативен – и относится ко второй категории.

Заменой может стать Жоау Феликс

Плюс, далеко за заменой польскому бомбардиру идти не придётся – уже играет в «Барселоне» потенциальная альтернатива. Каталонцы используют португальца Жоау Феликса на фланге, но его профильная позиция – на острие.

«Атлетико» исполнитель вряд ли пригодится. В Мадриде второе дыхание обрёл Антуан Гризманн – француз показывает едва ли не лучший футбол в карьере. Изначально «матрасники» приобретали Жоау как преемника нападающего. Но Антуан вернулся и по-прежнему хорош – так что необходимость в альтернативе отпадает.

Кроме того, в «Барселоне» Феликс счастлив. Симеоне – требовательный тренер, с которым почти невозможно найти общий язык. Португальцу при нём было не продохнуть. Хави – менеджер совсем другого типажа. В «блаугране» у форварда – свобода творчества.

В октябре сообщалось, что боссы «Барсы» собираются провернуть полноценный трансфер нападающего. Предложение мадридцам подготовят к концу сезона. Но почти наверняка клуб опять столкнётся с привычной проблемой – свободных средств на трансфер крайне мало. При этом «Атлетико» вряд ли согласится на мизерные 30-40 миллионов евро – покупали Феликса за 127.

И «сине-гранатовые» опять в тупике. По последним данным, «Атлетико» требует 80 миллионов евро. Единственным вариантом становится ещё одна аренда с опцией выкупа. Летом 2025 года «матрасники» будут согласны уже на отступные в 20 млн.