Семак: «Мы с честью выдержали сложный отрезок»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Пари НН» (1:0) оценил результаты команды в первой части сезона.
Конечно, мы довольны этой частью сезона. Продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.
Мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место.
Думаю здесь тот самый случай....был бы человек а должность найдётся....ибо Богданыч адекватен и понимает что в Баварии-Челси его не позовут...а 5 с половиной чемпионств достаточно чтоб удовлетворить свои тренерские амбиции....
Думаю здесь тот самый случай....был бы человек а должность найдётся....ибо Богданыч адекватен и понимает что в Баварии-Челси его не позовут...а 5 с половиной чемпионств достаточно чтоб удовлетворить свои тренерские амбиции....
( Новогодняя шутка)
( Новогодняя шутка)
Да....25 матчей к ряду с забитыми голами...
Но на этом пожалуй и всё...
Семак - уже без комментариев...
Селекция просто осваивает средства не делая в целом команду сильней...были кревтивные Малком и Вендел....остался один Вендел....
Фартит Кассьерре и Сергееву - но надолго ли....
Вратаря основы как не было так и нет....
2 раза проиграли Динамо...2 раза проиграли Локомотиву...
В последнем матче года...дома...с командой из нижней части таблицы дождались когда ветром мяч задует в створ...и начинать тянуть время - это ли "довольны первой частью сезона"??
И что ж там за кошмарная "ситуация в начале сезона" о которой говорит Семак ??
Как у команды с подобным бюджетом и инфраструктурой вообще может быть "ситуация"??
Личка,Федотов,Галактионов,Ивич - выдают отличные серии...
А у Семак и Абаскаля - "ситуации"....
Посмотрим....обещание "хорошо работать чтоб бороться за первое место" сбудется....или как обещание гендира о мега-ультра-супер-трансфере уйдёт в пыль....))
Да....25 матчей к ряду с забитыми голами...
Но на этом пожалуй и всё...
Семак - уже без комментариев...
Селекция просто осваивает средства не делая в целом команду сильней...были кревтивные Малком и Вендел....остался один Вендел....
Фартит Кассьерре и Сергееву - но надолго ли....
Вратаря основы как не было так и нет....
2 раза проиграли Динамо...2 раза проиграли Локомотиву...
В последнем матче года...дома...с командой из нижней части таблицы дождались когда ветром мяч задует в створ...и начинать тянуть время - это ли "довольны первой частью сезона"??
И что ж там за кошмарная "ситуация в начале сезона" о которой говорит Семак ??
Как у команды с подобным бюджетом и инфраструктурой вообще может быть "ситуация"??
Личка,Федотов,Галактионов,Ивич - выдают отличные серии...
А у Семак и Абаскаля - "ситуации"....
Посмотрим....обещание "хорошо работать чтоб бороться за первое место" сбудется....или как обещание гендира о мега-ультра-супер-трансфере уйдёт в пыль....))
Ничто в мире не вечно. Так что будь готов к тому,
чтобы расстаться с короной "великого гегемона".
Ничто в мире не вечно. Так что будь готов к тому,
чтобы расстаться с короной "великого гегемона".