Семак: «Мы с честью выдержали сложный отрезок»

Главный тренер «Зенита» после матча с «Пари НН» (1:0) оценил результаты команды в первой части сезона.

Конечно, мы довольны этой частью сезона. Продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.

Мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место.