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Семак: «Мы с честью выдержали сложный отрезок»

вчера, 08:12

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Пари НН» (1:0) оценил результаты команды в первой части сезона.

Конечно, мы довольны этой частью сезона. Продолжаем борьбу и в Кубке России, и в чемпионате боремся. Думаю, мы довольны, исходя из той ситуации, в которой мы оказались по началу сезона.

Мы с честью выдержали сложный отрезок. Сейчас нужно хорошо поработать, чтобы продолжить бороться за первое место.

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Все комментарии
Кип
Кип
вчера в 13:33
думаю Юран более подходит зениту
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 11:40
Одна из особенностей работы чиновников....умение избавляться от неугодных подчиненных выдавая избавление за повышение.....
Думаю здесь тот самый случай....был бы человек а должность найдётся....ибо Богданыч адекватен и понимает что в Баварии-Челси его не позовут...а 5 с половиной чемпионств достаточно чтоб удовлетворить свои тренерские амбиции....
9hdrrah3paq5
9hdrrah3paq5
вчера в 11:18
Сергей Семак, главный тренер “Зенита”, дал позитивную оценку результатам команды в первой половине сезона, отметив, что они довольны своими достижениями в Кубке России и чемпионате, несмотря на сложности, с которыми столкнулись в начале сезона. Он подчеркнул, что команда смогла преодолеть сложный период и теперь готова работать над дальнейшими успехами, в том числе борьбой за первое место в чемпионате.
adekvat
adekvat
вчера в 10:36
Хорошо поработать на трансферном рынке Бразилии, что бы продолжать борьбу за первое место.
shur
shur ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 10:09, ред.
...беда в том, что скорей всего это предел его возможностей, выше никто не возьмёт, а ниже, он и сам не пойдет, привык к газпромовскому комфорту..! Ну разве что к Валере,в Сборную...!!!
( Новогодняя шутка)
drug01
drug01
вчера в 09:38
Все трудности ещё впереди!!!!
kazakoff
kazakoff
вчера в 09:13
Серёга в Зените уже пересидел, начал стагнировать как тренер, пора сменить место работы
ДСА
ДСА
вчера в 09:00
Если бы не слабый старт уже все было бы предрешено.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:51
Да...на первом месте...
Да....25 матчей к ряду с забитыми голами...
Но на этом пожалуй и всё...

Семак - уже без комментариев...
Селекция просто осваивает средства не делая в целом команду сильней...были кревтивные Малком и Вендел....остался один Вендел....
Фартит Кассьерре и Сергееву - но надолго ли....
Вратаря основы как не было так и нет....
2 раза проиграли Динамо...2 раза проиграли Локомотиву...
В последнем матче года...дома...с командой из нижней части таблицы дождались когда ветром мяч задует в створ...и начинать тянуть время - это ли "довольны первой частью сезона"??


И что ж там за кошмарная "ситуация в начале сезона" о которой говорит Семак ??
Как у команды с подобным бюджетом и инфраструктурой вообще может быть "ситуация"??

Личка,Федотов,Галактионов,Ивич - выдают отличные серии...
А у Семак и Абаскаля - "ситуации"....

Посмотрим....обещание "хорошо работать чтоб бороться за первое место" сбудется....или как обещание гендира о мега-ультра-супер-трансфере уйдёт в пыль....))
Валерыч
Валерыч
вчера в 08:30, ред.
Теперь этих сложных отрезков будет много Серёжа.
Ничто в мире не вечно. Так что будь готов к тому,
чтобы расстаться с короной "великого гегемона".
Гость
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