Оставил позади Промеса, Дзюбу и Соболева. Был разочарованием, а стал главным снайпером «Зенита»

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вчера, 16:08

Кассьерра выручает Семака победными голами.

Голевые действия Кассьерры принесли 14 очков в РПЛ

«Зенит» уходит на зимнюю паузу с 36 очками. Это заметный откат, на аналогичном отрезке прошлого сезона собрали на девять пунктов больше, а забили на 15 мячей больше. Но ошибки Семака и деградация результатов не мешают петербуржцам претендовать на шестой подряд титул. «Краснодар» должен обыграть ЦСКА , которому недавно уступал, чтобы вернуться на чистое первое место. И даже скромные показатели «Зенита» не мешают быть среди лидеров прямо сейчас.

Целых 14 из 35 голов, внушительные сорок процентов, на счету одного человека – колумбийского форварда Матео Кассьерры. Из 36 очков 14 завоевали, когда нападающий отдавал передачу или сам забивал победные мячи, либо голы, которые помогали спастись от поражения. Матео принес 39 % очков. Успех, ведь за прошлый сезон у колумбийца было всего 2 гола после 26 выходов на поле в футболке «Зенита» в РПЛ . Дебютный сезон игроку не удался.

Малком тянул одеяло на себя, у бразильца было 23 гола и 7 ассистов. Клаудиньо и Вендел просили мячи в опасных атаках, создали 14 и 11 голов соответственно. Вингер Мостовой тоже забирал у Кассьерры моменты, набрал 13 баллов по системе «гол плюс пас». У Матео было 6 ассистов, но он не забил 10 мячей как Сергеев. На фоне россиянина Кассьерра терялся, 2 гола это очень мало для нападающего, который в составе «Сочи» забивал 14 мячей. Но форвард не сдался.

Бразильцы помешали краху Матео в Санкт-Петербурге

Прошлым летом Клаудиньо и Вендел планировали покинуть «Зенит». Но европейские клубы с опаской смотрели на сделки с РПЛ , поэтому среди покупателей были турки и бразильцы. «Фламенго» вербовал атакующих хавбеков, но не сумели сторговаться. «Зенит» отказывал. Даже привычка Вендела опаздывать на сборы не помешала Семаку простить ключевых бразильцев. И поскольку «Фламенго» не получил двух звезд, то не отдал в ответ в РПЛ одного из двух форвардов.

Габриэль Барбоса зимой может переехать в Европу, но вряд ли окажется в Санкт-Петербурге. Педро Абреу готов предпринять вторую попытку заиграть в Старом Свете, но вряд ли «Зениту» нужны центральные нападающие в основу, когда заиграл Кассьерра. Скорее пригодится второй форвард, ведь Сергеев не является мастером самого высокого класса, Мостовой не умеет играть на острие, а новичок Изидор разочаровал. Не тянет француз на основу, пока Вильсон в состоянии Кассьерры из прошлого сезона.

Но Матео благодаря решениям разных бразильцев – и тех, которые не приехали, и отказавшихся, оказался в выгодном положении. С одной стороны, передачи ему отдают Клаудиньо, Сантос и Вендел, а не Мантуан и Кейрос. С другой стороны, появление бразильского россиянина Марио Фернандеса и проблемы в обороне без травмированного защитника Родригао заставили Семака изменить схему в пользу «3-5-2», что помогло Матео.

«Сочи» играл с тройкой центральных защитников, а теперь «старший брат» «Зенит» выступает аналогично. Кассьерре удобно работать в паре с другим нападающим, хотя также без проблем отбегает в схеме «3-4-3», если такая вариация появится у Семака в будущем. Если бы Матео начал сезон на лавке, оказавшись за спиной у дорогущего нового бразильца, то мог сейчас думать об аренде в один из турецких клубов. Вместо этого получили абсолютного лидера нового чемпионата по голам.

Уступает только двум игрокам по голам в РПЛ за год

Кассьерра не стал Холандом, Кейном или Левандовским после удачного отрезка. Колумбиец легко может сбавить весной и разочаровать. Также очевидно, что важные голы не мешают оставлять Матео в списке приличных, но не элитных нападающих. Ждёт моменты, а не меняет класс команды, как удавалось с фланга Малкому. Кассьерра не заинтересует ПСЖ , как бразильский вингер, уехавший к шейхам. Зато форвард «Зенита» опережает по голам в 2023 году многих российских нападающих. У него 16 голов против 12 у Тюкавина, причем оба прибавили именно в новом сезоне.

Российский рекорд у Чалова – 17 мячей за год в РПЛ , но в тройке также Дзюба, у него 12 голов. Однако в новом сезоне у Артёма спад после успешной весны. Многое о состоянии российских нападающих говорит пятое место в списке центрального защитника «Ростова» Осипенко. Максим уступает только названной выше тройке и нападающему «Оренбурга» Воробьеву, у Дмитрия 11 забитых мячей, тоже свежий успех.

Сергеев, Заболотный и Соболев собрали по девять голов в РПЛ , а пенальтист Осипенко забил на один мяч больше. Скромные показатели у всех, кроме Чалова. Смолов отличился семь раз в РПЛ , хотя весь год в чемпионате атака побеждает оборону. У Комличенко всего шесть голов за год в чемпионате. И это показатель хавбека Егорычева из «Урала», который выходил на разных позициях. Нечем хвастаться.

Даже Квинси Промес, хотя исторически он самый результативный иностранец из действующих игроков в РПЛ , забил всего 12 мячей за год. У Кассьерры 16 голевых ударов, уступает только Чалову и Кордобе – у колумбийца из «Краснодара» тоже 17 голов. Но в текущем сезоне даже молодым нападающим ЦСКА и «Динамо», как и Кордобе с учетом дисквалификации, будет сложно угнаться за игроком «Зенита».