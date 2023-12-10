«Любимый» тренер Дзюбы поменял лидера в АПЛ. Эмери преобразил «Астон Виллу»

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вчера, 09:25

Унаи обыграл «Арсенал», теперь Клопп на вершине.

У «Астон Виллы» 15 домашних побед в АПЛ

Дзюба после завершения футбольной карьеры может стать телевизионным экспертом. И повторить ошибки коллег, которые не жалуются на длину языка, но не отличаются глубоким анализом. Запомниться высказываниями Артём умеет. Однажды молодой форвард «Спартака» обозвал Эмери «тренеришкой». Испанцу не дали времени в Москве, чтобы создать «золотую» команду. Ошиблись, ведь Унаи позже прошел большой путь.

У испанца бывали проблемы из-за мягкости, но побеждал там, где его человечность не считали слабостью. У Эмери 4 Кубка УЕФА , три с «Севильей» и один с «Вильярреалом». И хотя в ПСЖ не удалось перейти на уровень выше в ЛЧ , знатные поражения не отменяют класс. Все люди разные, и великому тренеру, кроме профессионализма, нужно иметь неординарную личность, ведь речь о вожаке, лидере и гуру, если хотите.

Эмери не великий наставник. Но «тренеришкой» не является. Унаи после работы в «Арсенале» вернулся в АПЛ и опережает «Манчестер Сити». Бывают харизматичные тренеры, которые сочетают ставку на футбольный рисунок и безумие на бровке, как Конте и Симеоне. Есть прекрасные теоретики и тактики, которым не хватает умения общаться с людьми, с этим проблемы у Бьелсы. Аргентинец эксцентричный человек, не у каждого наставника в биографии есть выход к разъяренным фанатам с учебной гранатой в руке.

Унаи не пойдет с оружием на парней с бирмингемским акцентом, если в будущем его ждут неудачи с «Астон Виллой». Но пока бывшая команда тренера Джеррарда в тройке в АПЛ . Установили клубный рекорд – 15 подряд домашних побед в высшей лиге. Дважды древнему клубу удавались серии из 14 побед, в 1903 и 1930 году, но теперь обновили достижение, причем в поединке с «Арсеналом», которому как раз проиграли дома в прошлом сезоне.

Лидеры АПЛ не готовы к победному марафону

Когда игроком ноября становится Магуайр, а награду лучшему тренеру месяца отдают тен Хагу – их вчера разгромил клуб из нижней части таблицы, то эти номинации многое говорят о форме лидеров. Поочередно меняют друг друга. Утонул «Тоттенхэм», а затем не справились с вершиной Гвардиола и Артета. Теперь очередь Клоппа, но «Ливерпуль» порой играет с открытым тылом. Уступили всего раз, но победы даются непросто. Был камбэк 4:3 против «Лутона», а теперь в дополнительное время Эллиотт огорчил своим голом старину Ходжсона и «Кристал Пэлас».

АПЛ наводнена прекрасными тренерами, и именно эта инвестиция делает чемпионат невероятным. Отдаем должное футболистам – у «Астон Вилла» есть чудесный форвард Уоткинс, прекрасный хавбек Дуглас Луис, приличные фланги – Кэш, Динь, МакГинн и Бэйли. Диаби ищет себя в АПЛ , а в обороне у Эмери проверенный им в Испании Пау Торрес из «Вильярреала» и ещё один давний знакомый, Диего Карлос из «Севильи». Но тренер не запросил трансферов на миллиард евро, а просто взял почти готовую команду. Поднял сначала на седьмое место, а теперь в тройку.

«Астон Вилла» научилась навязывать борьбу. В феврале «Арсеналу» проиграли по случайности на 93-й минуте – после удара Жоржиньо мяч отлетел в голкипера Эмилиано Мартинеса. Но после той неудачи против Артеты клуб из Бирмингема завязал с домашними осечками в чемпионате. А весной благодаря обходу «шпор» сумели попасть в еврокубки, что тоже приятно. В Лиге Конференций Эмери готов к плей-офф, выиграли 4 матча из 5. Еврокубковый опыт тренера пригодится команде, которая побеждала в Кубке чемпионов, но сорок лет ждёт нового финала.

О тактику Эмери порезались знаменитые коллеги

Унаи обыграл Почеттино, Де Дзебри, Мойеса, Постекоглу, Гвардиолу и Артету. Проиграл Хау и Клоппу, но на старте сезона. С четвертого тура у «Астон Виллы» лишь одно поражение, неожиданная осечка против «Ноттингем Форест». Команда состоялась, независимо от её будущего в сложной лиге. Теперь с ними будут считаться, как с героями самого известного сериала о Бирмингеме. К актеру Килиану Мерфи, звезде «Острых козырьков» и фильма «Оппенгеймер» о соавторе атомной бомбы, часто подскакивают на улице с криком «мы острые ****** козырьки», это фраза из сериала.

Даже актриса Марго Робби не отказала себе в удовольствии процитировать строчку в разговоре с Мерфи, чьим фанатом оказалась. Килиан без эмоций встречает фразу, которую слышал тысячи раз на улице, когда виделся с фанатами. Но простота из шоу, соединенная с бандитским пафосом, подходит Бирмингему даже спустя столетие после того, как в городе орудовали этнические банды. Шотландец МакГинн, который отправил победный мяч в ворота «Арсенала», не учился в «Оксфорде» или «Кембридже», Джон из Глазго. Бэйли родом из Ямайки, а он забил победный гол «Манчестер Сити».

У «Астон Виллы» есть деньги, клубом владеет холдинговая компания из США с американцем и египтянином во главе. Но это не клуб-государство. Владельцы не мешают, ценят Эмери. На днях сделали испанцу подарок – стали партнерами баскского клуба «Реал Унион», которым владеет Унаи. Симпатичная кооперация. В отличие от сериальных бандитов, футболисты из Бирмингема не больные на голову убийцы. В этом спорт этичнее, чем сериалы, где романтизируют подонков, ведь футбол делает героями не безгрешных, как аргентинский провокатор Мартинес, но и не ужасных людей.

На поле надо пахать, чтобы постоянно выигрывать, как «Астон Вилла». И все понимают, что клуб из Бирмингема не обыграл бы за четыре дня Гвардиолу и Артету без главного тренера. Эмери повезло, что «Арсенал» не затолкал ответный мяч, но испанец красавец. Это один из героев сезона, где атака побеждает оборону, а у вершины ведущих лиг неожиданные участники сложных марафонов.