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«Любимый» тренер Дзюбы поменял лидера в АПЛ. Эмери преобразил «Астон Виллу»

вчера, 09:25
Унаи Эмери

Унаи обыграл «Арсенал», теперь Клопп на вершине.

У «Астон Виллы» 15 домашних побед в АПЛ

Дзюба после завершения футбольной карьеры может стать телевизионным экспертом. И повторить ошибки коллег, которые не жалуются на длину языка, но не отличаются глубоким анализом. Запомниться высказываниями Артём умеет. Однажды молодой форвард «Спартака» обозвал Эмери «тренеришкой». Испанцу не дали времени в Москве, чтобы создать «золотую» команду. Ошиблись, ведь Унаи позже прошел большой путь.

У испанца бывали проблемы из-за мягкости, но побеждал там, где его человечность не считали слабостью. У Эмери 4 Кубка УЕФА, три с «Севильей» и один с «Вильярреалом». И хотя в ПСЖ не удалось перейти на уровень выше в ЛЧ, знатные поражения не отменяют класс. Все люди разные, и великому тренеру, кроме профессионализма, нужно иметь неординарную личность, ведь речь о вожаке, лидере и гуру, если хотите.

Эмери не великий наставник. Но «тренеришкой» не является. Унаи после работы в «Арсенале» вернулся в АПЛ и опережает «Манчестер Сити». Бывают харизматичные тренеры, которые сочетают ставку на футбольный рисунок и безумие на бровке, как Конте и Симеоне. Есть прекрасные теоретики и тактики, которым не хватает умения общаться с людьми, с этим проблемы у Бьелсы. Аргентинец эксцентричный человек, не у каждого наставника в биографии есть выход к разъяренным фанатам с учебной гранатой в руке.

Унаи не пойдет с оружием на парней с бирмингемским акцентом, если в будущем его ждут неудачи с «Астон Виллой». Но пока бывшая команда тренера Джеррарда в тройке в АПЛ. Установили клубный рекорд – 15 подряд домашних побед в высшей лиге. Дважды древнему клубу удавались серии из 14 побед, в 1903 и 1930 году, но теперь обновили достижение, причем в поединке с «Арсеналом», которому как раз проиграли дома в прошлом сезоне.

Лидеры АПЛ не готовы к победному марафону

Когда игроком ноября становится Магуайр, а награду лучшему тренеру месяца отдают тен Хагу – их вчера разгромил клуб из нижней части таблицы, то эти номинации многое говорят о форме лидеров. Поочередно меняют друг друга. Утонул «Тоттенхэм», а затем не справились с вершиной Гвардиола и Артета. Теперь очередь Клоппа, но «Ливерпуль» порой играет с открытым тылом. Уступили всего раз, но победы даются непросто. Был камбэк 4:3 против «Лутона», а теперь в дополнительное время Эллиотт огорчил своим голом старину Ходжсона и «Кристал Пэлас».

АПЛ наводнена прекрасными тренерами, и именно эта инвестиция делает чемпионат невероятным. Отдаем должное футболистам – у «Астон Вилла» есть чудесный форвард Уоткинс, прекрасный хавбек Дуглас Луис, приличные фланги – Кэш, Динь, МакГинн и Бэйли. Диаби ищет себя в АПЛ, а в обороне у Эмери проверенный им в Испании Пау Торрес из «Вильярреала» и ещё один давний знакомый, Диего Карлос из «Севильи». Но тренер не запросил трансферов на миллиард евро, а просто взял почти готовую команду. Поднял сначала на седьмое место, а теперь в тройку.

«Астон Вилла» научилась навязывать борьбу. В феврале «Арсеналу» проиграли по случайности на 93-й минуте – после удара Жоржиньо мяч отлетел в голкипера Эмилиано Мартинеса. Но после той неудачи против Артеты клуб из Бирмингема завязал с домашними осечками в чемпионате. А весной благодаря обходу «шпор» сумели попасть в еврокубки, что тоже приятно. В Лиге Конференций Эмери готов к плей-офф, выиграли 4 матча из 5. Еврокубковый опыт тренера пригодится команде, которая побеждала в Кубке чемпионов, но сорок лет ждёт нового финала.

О тактику Эмери порезались знаменитые коллеги

Унаи обыграл Почеттино, Де Дзебри, Мойеса, Постекоглу, Гвардиолу и Артету. Проиграл Хау и Клоппу, но на старте сезона. С четвертого тура у «Астон Виллы» лишь одно поражение, неожиданная осечка против «Ноттингем Форест». Команда состоялась, независимо от её будущего в сложной лиге. Теперь с ними будут считаться, как с героями самого известного сериала о Бирмингеме. К актеру Килиану Мерфи, звезде «Острых козырьков» и фильма «Оппенгеймер» о соавторе атомной бомбы, часто подскакивают на улице с криком «мы острые ****** козырьки», это фраза из сериала.

Даже актриса Марго Робби не отказала себе в удовольствии процитировать строчку в разговоре с Мерфи, чьим фанатом оказалась. Килиан без эмоций встречает фразу, которую слышал тысячи раз на улице, когда виделся с фанатами. Но простота из шоу, соединенная с бандитским пафосом, подходит Бирмингему даже спустя столетие после того, как в городе орудовали этнические банды. Шотландец МакГинн, который отправил победный мяч в ворота «Арсенала», не учился в «Оксфорде» или «Кембридже», Джон из Глазго. Бэйли родом из Ямайки, а он забил победный гол «Манчестер Сити».

У «Астон Виллы» есть деньги, клубом владеет холдинговая компания из США с американцем и египтянином во главе. Но это не клуб-государство. Владельцы не мешают, ценят Эмери. На днях сделали испанцу подарок – стали партнерами баскского клуба «Реал Унион», которым владеет Унаи. Симпатичная кооперация. В отличие от сериальных бандитов, футболисты из Бирмингема не больные на голову убийцы. В этом спорт этичнее, чем сериалы, где романтизируют подонков, ведь футбол делает героями не безгрешных, как аргентинский провокатор Мартинес, но и не ужасных людей.

На поле надо пахать, чтобы постоянно выигрывать, как «Астон Вилла». И все понимают, что клуб из Бирмингема не обыграл бы за четыре дня Гвардиолу и Артету без главного тренера. Эмери повезло, что «Арсенал» не затолкал ответный мяч, но испанец красавец. Это один из героев сезона, где атака побеждает оборону, а у вершины ведущих лиг неожиданные участники сложных марафонов.

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112910415
сегодня в 12:05
выжил его Карпин.
а не надо было.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 14:39
Как говорил юморист Винокур " Ему (Спартаку) никакой Эмери уже не поможет"
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 14:21, ред.
Понятно, но на тот момент Эмери не играл в катеначчо. Эмери дополнил свою игру качественными оборонительными действиями в Вильярреале. Несмотря на то, что игроки Вильярреала были деревяными, Эмери использовал ту модель игры которая смогла бы принести результат. Игроки Вильярреала не были такими техничными как игроки Севильи и когда Эмери был в Спартаке он ещё жил тем, что было в Валенсии. Насколько помню Валенсия комплектовала состав с упором на игроков с развитой техникой как и Севилья. Если посмотреть на состав Валенсии тех годов. На тот момент ему нужны были технари которых у Спартака было не так много. Просто ни в том месте, ни в то время.
Сейчас Эмери смог бы преобразить Спартак с учётом его опыта с менее техничными игроками Вильярреала, но опять обстоятельства мешают.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:01, ред.
Слишком много обрезов и свободных зон у шпор возникает. Мне кажется команда либо сырая либо все это самоотдача. Такое можно увидеть у МЮ в матчах. Цельности не хватает, в принципе у шпор такая проблема была при Почеттино, у МЮ также либо плотно сидят в обороне как при Жозе либо при переходе от обороны в атаку начинается сумбур в игре.
Кейн подошёл Баварии, наверное те же проблемы были бы и с Кейном у шпор.
b5a3y94kpj59
b5a3y94kpj59
вчера в 13:24
против Лутона был камбэк 1 - 1, 4-3 с Фулхэмом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 12:33
Когда Эмери был в Спартаке, он играл в ЕК. Речь о том времени.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 12:27
Его выжил Карпин.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:26
Как прочитал "Спартак, ПСЖ, Арсенал"- великие клубы, читать перестал. Причем здесь Спартак? В великих клубах перманентного бардака и скандалов не бывает. Спартак был великим в прошлом веке, а в 21 веке 1 чемпионство за 16 лет и 20 тренеров за 22 года.. Великие клубы таким не бывают. Они не подписывают игроков с криминальным досье. Так, что , уважаемый, Вы погорячились. А все остальное возможно и правильно.
Karkaz
Karkaz ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 12:08
У Шпор тоже есть тренерские установки. Во всех матчах, они с самого начала пытаются быстрым темпом задавить соперника и у них это получается, моменты создаются на регулярной основе против любого соперника, даже без основных игроков они играю хорошо, но проблема в том что реализация хромает. В этом случае как раз не хватает Кейна, завершителя атак. С Виллой, с Вэст Хэмом они как раз и по этой причине проиграли. Плюс проблемы с центральными защитниками у них.
Karkaz
Karkaz
вчера в 11:57
А зачем постоянно Спартак приплетают? Спартак "болен". 1 чемпионство за 20 лет это подтверждает. Кто там только не тренировал, даже президента сменили. Там именно клубную политику ведут неправильную, тренеры не при чём. Тоже самое и с МЮ, даже сам Моуриньо тренировал, но ЛЧ и АПЛ не выиграл.

Но соглашусь что с топ клубами Эмери не смог сработаться. Либо потому что давление, требование немедленного результата, либо не может найти общий язык с лидерами звёздами в топ клубах. Может и всё вместе. Скорее всего после Виллы опять пойдёт в какой нибудь МЮ, Челси и не исключаю что опять не ничего получится.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 11:14
Мне кажется Эмери вырос как тренер и способен бороться с топ клубами. Да Эмери может не быть магом в матчах, но он также как и Пеп умеет строить команду. Это ведь хорошо когда есть определённая стабильность.
В Спартаке конечно неизвестно, что получилось бы возможно этих амбиций не хватило бы для Эмери, тем более Спартак не играет в еврокубках.
Тут скорее всего Арсенал поторопился с уходом Эмери.
Но и другие клубы тоже хороши, могли бы пригласить его в Челси, в Баварию, в Наполи, в Милан, в тот же Тоттенхэм и МЮ.
Ситуация с Тоттенхэмом при Постекоглу скорее всего другая. Видел несколько матчей. Наверное там по большей части самоотдача игроков. Сон стал более свободен и теперь он играет не на фланге, многие игроки в матчах пытаются сами создать момент. Не увидел чёткую концепцию игры шпор или организацию, чтобы шпоры периодически действовали по плану тренера. Тут больше самоотдача. Результаты Астон Виллы закономерны, поэтому они на 3-м месте сейчас, поэтому скорее всего Астон Вилла ещё один претендент или новый претендент на топ-4.
DXTK
DXTK
вчера в 10:45
Эмери категорически не подходит большим командам Спартак, ПСЖ, Арсенал,........футболисты не воспринимают его всерьез, но зато Унаи показывает свои способности в менее скромных клубах Севилья, Вилльяреал и сегодня Астон Вилла, где есть футболисты которые умеют пахать.

Только после ухода Эмери ни один из этих ТОП клубов все равно не стал лучше, Спартак так и не стал чемпионом, и влетал постоянно по традиции тому же Зениту,.......и игрочишка Дзюба к ним убежал, ПСЖ так и не покорил ЛЧ, а чемпионат там любой тренер с ними брал, Арсенал до сих пор ничего существенного не выиграл, хотя подождите кубок Англии, но Артета его выиграл на багаже Эмери, который до этого еще сразу до финала ЛЕ дошел, и сменил его по ходу сезона.

Помните как выглядела Астон Вилла при Джерраде, плелась в зоне вылета, и как испанец ее изменил, сразу рывок до еврокубков. И дальнейший прогресс не удивляет. То что Эмери умеет работать это многие знают, если бы это было бы не так, то он не выиграл бы столько кубков ЛЕ.

Рывок Виллы напоминает до этого рывок Тоттенхэма, клубы от которых никто ничего не ждет на страте сезона показывают достаточно уверенный футбол, который позволяет им идти в лидерах.
Однако знаете сегодня банда Эмери обыгрывает таких соперников как МС и Арсенал, а завтра могут проиграть, тому же Ноттингем Форесту, стабильность должна быть, ведь Тоттенхэм до матча с Челси смотрелся уверенно, а после пошли одна за одной поражение и сразу за месяц скатились с 1 места на 5. И Вилла тоже забравшись в тройку, может до конца сезона не удержаться, пойдут травмы или пропуски лидеров, как у того же Ньюкасла, или Тоттенхэма и результаты вмиг изменятся. Все же не смотря на проигрыши и МС и Арсенал лидеры и будут бороться с Ливерпулем за первое место.

До Астон Виллы Эмери, подобный рывок в АПЛ совершал Ньюкасл Хау, ведь вы все помните, как Ньюкасл был аутсайдером, а после смены руководства и прихода Хау все изменилось, сразу выдали прекрасную серию результатов, а на следующий сезон попали в еврокубки в зону ЛЧ, так что Вилла может идти по данному сценарию.
Все же в АПЛ у Виллы деньги есть, да не такие как и ТОП клубов, но все же они же не как в Испании думаю Севилья или Вилльяреал живут скромнее чем многие клубы Англии, но способны выдать результат. А тут у Эмери будут еще и деньги на усиление.

Это хорошо, что сегодня в АПЛ есть много интересных тренеров и клубов таких как Эмери и его Астон Вилла, Де Зерби и Брайтон, Тоттенхэм и Постекоглу, Хау в Ньюкасле, АПЛ становится конкурентноспосбоной, разнообразной, более смотрительной, самое главное чтобы судьи не чудили часто.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 10:02
Надо было убрать Карпина и Дзюбу в то время из Спартака и делать ставку на Эмери
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:01
Моё искреннее восхищение Емери и низкий ему поклон
Валерыч
Валерыч
вчера в 09:50
Ну, зачем же его так быстро убрали из Спартака?
Почему не дали время? Страшно подумать каких бы успехов
мог достигнуть Спартак с Эмери... Эх, Федун, Федун...
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