«Панатинаикос» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Панатинаикос» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 14 декабря 2023 года

«Панатинаикос»

«Клеверные» в турнирной таблице группы F занимают третье место. Выше греческой команде уже не подняться, а вот опуститься ниже на последнюю строчку «Панатинаикос» может. В матче с израильским клубом «зелёным» из Афин достаточно ничьи. С разницей в один мяч «клеверные» уступили в гостях «жёлтой подлодке» из Вильярреала в матче прошлого тура Лиги Европы(2:3).

3 декабря «Панатинаикос» выиграл со счётом 4:0 у команды ОФИ.

«Маккаби» Хайфа

«Зелёные с Кармеля» находятся на последней строчке турнирной таблицы. Чтобы пройти в 1/16 плей-офф Лиги конференций, «Маккаби» нужна только победа в заключительном туре. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Хайфы. Нулевую ничью раскатали «Зелёные с Кармеля» с «Вильярреалом» в матче прошлого тура группового этапа Лиги Европы.

10 декабря «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Бейтаром» в 8-ом туре чемпионата Израиля.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Панатинаикос» – 1.68

Ничья – 3.80

Победит «Маккаби» Хайфа – 5.20

Победит «Панатинаикос» с форой -1.5 – 2.73

Обе забьют — нет – 1.88

Обе забьют — да – 1.93

Тотал голов больше 2.5 – 1.93

Тотал голов меньше 2.5 – 1.88

Статистика

Три поражения потерпели «клеверные» в пяти крайних матчах

За аналогичный период «Зелёные с Кармеля» уступили в одной встрече

Три крайних матча с участием «Маккаби» завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Панатинаикоса» с коэффициентом 1.68. На своём поле «клеверные» смогли выиграть у «Вильярреала». Не без труда греческая команда обыграет израильскую.