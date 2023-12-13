«Панатинаикос» – «Маккаби» Хайфа: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Панатинаикос» – «Маккаби» Хайфа, который состоится 14 декабря 2023 года
«Панатинаикос»
«Клеверные» в турнирной таблице группы F занимают третье место. Выше греческой команде уже не подняться, а вот опуститься ниже на последнюю строчку «Панатинаикос» может. В матче с израильским клубом «зелёным» из Афин достаточно ничьи. С разницей в один мяч «клеверные» уступили в гостях «жёлтой подлодке» из Вильярреала в матче прошлого тура Лиги Европы(2:3).
3 декабря «Панатинаикос» выиграл со счётом 4:0 у команды ОФИ.
«Маккаби» Хайфа
«Зелёные с Кармеля» находятся на последней строчке турнирной таблицы. Чтобы пройти в 1/16 плей-офф Лиги конференций, «Маккаби» нужна только победа в заключительном туре. Освежим в памяти результаты недавних матчей с участием команды из Хайфы. Нулевую ничью раскатали «Зелёные с Кармеля» с «Вильярреалом» в матче прошлого тура группового этапа Лиги Европы.
10 декабря «Маккаби» Хайфа сыграл вничью с «Бейтаром» в 8-ом туре чемпионата Израиля.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Панатинаикос» – 1.68
- Ничья – 3.80
- Победит «Маккаби» Хайфа – 5.20
- Победит «Панатинаикос» с форой -1.5 – 2.73
- Обе забьют — нет – 1.88
- Обе забьют — да – 1.93
- Тотал голов больше 2.5 – 1.93
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.88
Статистика
- Три поражения потерпели «клеверные» в пяти крайних матчах
- За аналогичный период «Зелёные с Кармеля» уступили в одной встрече
- Три крайних матча с участием «Маккаби» завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
Компания Pinnacle предлагает сделать ставку в предстоящем матче на победу «Панатинаикоса» с коэффициентом 1.68. На своём поле «клеверные» смогли выиграть у «Вильярреала». Не без труда греческая команда обыграет израильскую.