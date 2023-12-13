«Ренн» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Ренн» – «Вильяреал», который состоится 14 декабря 2023 года

«Ренн»

«Ренн» возглавляет турнирную таблицу группы F за тур до окончания группового раунда Лиги Европы. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «красно-чёрных» на успех в предстоящем матче. Забив три гола, в сухую «Ренн» выиграл в гостях у «Маккаби» из Хайфы в матче прошлого тура Лиги Европы. На выезде «красно-чёрные» проиграли «провансальцам» в позапрошлом туре чемпионата Франции.

9 декабря со счётом 1:2 «Ренн» проиграл «монегаскам».

«Вильярреал»

«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице своей группы находится на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вильярреала» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Испании «жёлтые» разошлись миром с «севильцами» (1:1). Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с «Маккаби» из Хайфы в прошлом туре Лиги Европы.

В сухую, пропустив три гола, «Вильярреал» проиграл команде «Реал Сосьедад» на прошлых выходных.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ренн» – 2.13

Ничья – 3.65

Победит «Вильярреал» – 3.25

Победит «Ренн» с форой -1.5 – 3.70

Обе забьют — нет – 2.20

Обе забьют — да – 1.65

Тотал голов больше 2.5 – 1.77

Тотал голов меньше 2.5 – 2.05

Статистика

Три поражения потерпели «красно-чёрные» в пяти последних матчах

За аналогичный период «жёлтая подлодка» уступила в одной встрече

Из пяти крайних матчей с участием «Вильярреала» в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.13 на победу «Ренна». Свои три очка «красно-чёрные» возьмут в предстоящем матче.