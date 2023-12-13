«Ренн» – «Вильярреал»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Ренн» – «Вильяреал», который состоится 14 декабря 2023 года
«Ренн»
«Ренн» возглавляет турнирную таблицу группы F за тур до окончания группового раунда Лиги Европы. Вспомним недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «красно-чёрных» на успех в предстоящем матче. Забив три гола, в сухую «Ренн» выиграл в гостях у «Маккаби» из Хайфы в матче прошлого тура Лиги Европы. На выезде «красно-чёрные» проиграли «провансальцам» в позапрошлом туре чемпионата Франции.
9 декабря со счётом 1:2 «Ренн» проиграл «монегаскам».
«Вильярреал»
«Жёлтая подлодка» в турнирной таблице своей группы находится на второй строчке. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «Вильярреала» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Испании «жёлтые» разошлись миром с «севильцами» (1:1). Нулевую ничью раскатала «жёлтая подлодка» с «Маккаби» из Хайфы в прошлом туре Лиги Европы.
В сухую, пропустив три гола, «Вильярреал» проиграл команде «Реал Сосьедад» на прошлых выходных.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ренн» – 2.13
- Ничья – 3.65
- Победит «Вильярреал» – 3.25
- Победит «Ренн» с форой -1.5 – 3.70
- Обе забьют — нет – 2.20
- Обе забьют — да – 1.65
- Тотал голов больше 2.5 – 1.77
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.05
Статистика
- Три поражения потерпели «красно-чёрные» в пяти последних матчах
- За аналогичный период «жёлтая подлодка» уступила в одной встрече
- Из пяти крайних матчей с участием «Вильярреала» в трёх исход был следующий: тотал больше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle предлагает сделать ставку с коэффициентом 2.13 на победу «Ренна». Свои три очка «красно-чёрные» возьмут в предстоящем матче.