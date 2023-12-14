В УЕФА закрыли привычную Лигу чемпионов. Сыграли последний групповой этап в истории

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вчера, 13:57

Дальше будет новая «швейцарская система».

Тридцать шесть клубов разыграют Кубок чемпионов с осени следующего года в новом формате, а пока сыграли последний тур классического группового этапа с восемью квартетами. Лига чемпионов раньше имела два групповых этапа, затем появился привычный этап плей-офф с шестнадцатью участниками. Но впредь планируют играть по восемь матчей, причем с разными соперниками без ответных поединков. Таблица будет общей, так что вчера закрыли эпоху в истории знаменитого турнира, пора подбивать свежие итоги.

Победители групп

«Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Барселона»

Команды Тухеля, Гвардиолы, Анчелотти и Артеты – фавориты у букмекеров. Это значит, что на их клубы чаще всего ставят солидные деньги. Поэтому четыре победителя групп читались. Имея Кейна, Сака, Беллингема и Холанда, легко выиграть групповой этап, особенно с учетом, что не у всех были звездные по составу группы, ведь многие богатые клубы – «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси», «Байер» и «Монако», в этом сезоне не сыграли в ЛЧ . А вот «Барселона» выступила и не повторила ошибку прошлых двух сезонов, вылетев из Лиги чемпионов в следующий по рангу турнир. «Порту» мог обойти каталонцев в таблице, но в итоге сыграли результаты личных матчей, а там две победы испанцев. Клубы из Ла Лиги хорошо выступили, 4 из 5 заняли первые места в своих группах. «Атлетико» и «Реал Сосьедад» не подвели, причем команда Захаряна по дополнительным показателям опередила финалиста — «Интер». Также вымучили первое место игроки «Боруссии» Д, которым вчера помог офсайд у Мбаппе и промах Килиана с сейвом защитника Зюле – красиво вынес мяч из пустых ворот. Четыре испанца, по два немца и англичанина – победители группового этапа, которые сыграют против команд из второй восьмерки.

Серебряные призеры

«Копенгаген», ПСВ , «Наполи», «Интер», «Лацио», ПСЖ , «Лейпциг», «Порту»

Эта компания интереснее, ведь здесь не только три итальянских клуба, которым снова нужны успехи в еврокубках, не только ПСЖ – недостаточно сильная команда для уверенного лидерства в приличной по составу команд группе, но также сюрпризы группового этапа. «Копенгаген» обыграл в решающем матче «Галатасарай», но победа над МЮ тоже помогла команде 35-летнего тренера Нееструпа. Классон – бывший игрок «Краснодара», в плей-офф Лиги чемпионов. На жеребьевке 18 декабря многие клубы захотят себе в соперники «Копенгаген», ПСВ или хотя бы «Порту», но на самом деле эта восьмерка намного сильнее, чем многим кажется. Дело даже не в наличии действующих чемпионов Франции и Италии, а в понимании, что даже победители групп не идеальные на старте сезона. «Реал» проигрывает реже других, но даже «Манчестер Сити» не первый в АПЛ . Не стоит недооценивать клубы со вторых мест, они тоже в отдельных матчах показали классный футбол. «Интер» был в финале весной, «Лейпциг» снова хорош. Да и ПСВ опаснее, чем хотелось бы будущему сопернику.

Участники Лиги Европы

«Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр»

Здесь клубы можно разделить на две категории. В первой находятся команды, которые не претендовали в последних турах на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ди Мария вытащил «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы, но на большее не наиграли. «Фейеноорд» не справился с финишным рывком, получили три поражения в последних трех турах. «Янг Бойз» заметно слабее «Лейпцига» и «Манчестер Сити», хотя и сильнее «Црвены Звезды». Но вот «Шахтёр», «Брага», «Ланс» и «Галатасарай» мечтали о сенсациях и сюрпризах. Турки могли обыграть «Копенгаген» в последнем туре и проследовать в плей-офф ЛЧ . «Горняки» зря проиграли «Порту» в первом круге, с ничьей было бы проще в решающем матче, где ветеран Пепе снова забил в Лиге чемпионов, обновив собственный рекорд – самый возрастной автор гола в турнире. У «Милана» шанс на плей-офф был только в случае поражения ПСЖ в Дортмунде. Но вот «Брага» и «Ланс» оказались близко к мечте, хотя сил им объективно не хватило. Из всего списка можно выделить «Галатасарай» и «Шахтёр», эти команды в отдельных матчах показали класс. Турки обыграли МЮ в гостях, а украинцы одолели «Барселону».

Неудачники турнира

«Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Унион», «Зальцбург», «Селтик», «Ньюкасл», «Црвена Звезда», «Антверпен».