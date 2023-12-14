В УЕФА закрыли привычную Лигу чемпионов. Сыграли последний групповой этап в истории

Дальше будет новая «швейцарская система».
Тридцать шесть клубов разыграют Кубок чемпионов с осени следующего года в новом формате, а пока сыграли последний тур классического группового этапа с восемью квартетами. Лига чемпионов раньше имела два групповых этапа, затем появился привычный этап плей-офф с шестнадцатью участниками. Но впредь планируют играть по восемь матчей, причем с разными соперниками без ответных поединков. Таблица будет общей, так что вчера закрыли эпоху в истории знаменитого турнира, пора подбивать свежие итоги.
Победители групп
«Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Барселона»
Команды Тухеля, Гвардиолы, Анчелотти и Артеты – фавориты у букмекеров. Это значит, что на их клубы чаще всего ставят солидные деньги. Поэтому четыре победителя групп читались. Имея Кейна, Сака, Беллингема и Холанда, легко выиграть групповой этап, особенно с учетом, что не у всех были звездные по составу группы, ведь многие богатые клубы – «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси», «Байер» и «Монако», в этом сезоне не сыграли в ЛЧ. А вот «Барселона» выступила и не повторила ошибку прошлых двух сезонов, вылетев из Лиги чемпионов в следующий по рангу турнир. «Порту» мог обойти каталонцев в таблице, но в итоге сыграли результаты личных матчей, а там две победы испанцев. Клубы из Ла Лиги хорошо выступили, 4 из 5 заняли первые места в своих группах. «Атлетико» и «Реал Сосьедад» не подвели, причем команда Захаряна по дополнительным показателям опередила финалиста — «Интер». Также вымучили первое место игроки «Боруссии» Д, которым вчера помог офсайд у Мбаппе и промах Килиана с сейвом защитника Зюле – красиво вынес мяч из пустых ворот. Четыре испанца, по два немца и англичанина – победители группового этапа, которые сыграют против команд из второй восьмерки.
Серебряные призеры
«Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», ПСЖ, «Лейпциг», «Порту»
Эта компания интереснее, ведь здесь не только три итальянских клуба, которым снова нужны успехи в еврокубках, не только ПСЖ – недостаточно сильная команда для уверенного лидерства в приличной по составу команд группе, но также сюрпризы группового этапа. «Копенгаген» обыграл в решающем матче «Галатасарай», но победа над МЮ тоже помогла команде 35-летнего тренера Нееструпа. Классон – бывший игрок «Краснодара», в плей-офф Лиги чемпионов. На жеребьевке 18 декабря многие клубы захотят себе в соперники «Копенгаген», ПСВ или хотя бы «Порту», но на самом деле эта восьмерка намного сильнее, чем многим кажется. Дело даже не в наличии действующих чемпионов Франции и Италии, а в понимании, что даже победители групп не идеальные на старте сезона. «Реал» проигрывает реже других, но даже «Манчестер Сити» не первый в АПЛ. Не стоит недооценивать клубы со вторых мест, они тоже в отдельных матчах показали классный футбол. «Интер» был в финале весной, «Лейпциг» снова хорош. Да и ПСВ опаснее, чем хотелось бы будущему сопернику.
Участники Лиги Европы
«Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр»
Здесь клубы можно разделить на две категории. В первой находятся команды, которые не претендовали в последних турах на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ди Мария вытащил «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы, но на большее не наиграли. «Фейеноорд» не справился с финишным рывком, получили три поражения в последних трех турах. «Янг Бойз» заметно слабее «Лейпцига» и «Манчестер Сити», хотя и сильнее «Црвены Звезды». Но вот «Шахтёр», «Брага», «Ланс» и «Галатасарай» мечтали о сенсациях и сюрпризах. Турки могли обыграть «Копенгаген» в последнем туре и проследовать в плей-офф ЛЧ. «Горняки» зря проиграли «Порту» в первом круге, с ничьей было бы проще в решающем матче, где ветеран Пепе снова забил в Лиге чемпионов, обновив собственный рекорд – самый возрастной автор гола в турнире. У «Милана» шанс на плей-офф был только в случае поражения ПСЖ в Дортмунде. Но вот «Брага» и «Ланс» оказались близко к мечте, хотя сил им объективно не хватило. Из всего списка можно выделить «Галатасарай» и «Шахтёр», эти команды в отдельных матчах показали класс. Турки обыграли МЮ в гостях, а украинцы одолели «Барселону».
Неудачники турнира
«Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Унион», «Зальцбург», «Селтик», «Ньюкасл», «Црвена Звезда», «Антверпен».
Прогнозировали, что МЮ может стать третьим в группе, но англичане разочаровали ещё сильнее. В общей таблице нового сезона будет одно последнее место, но пока их сразу восемь. И здесь сильные команды, вроде МЮ, «Севильи» и «Ньюкасла». У каждой хватает ресурсов для полуфинала Лиги Европы, но все остались за бортом еврокубков. Обиднее всего «сорокам», ведь они могли дома обыграть «Милан» и остаться в Лиге чемпионов, поскольку при равенстве очков опережали ПСЖ по личным встречам. Но выдуманный арбитрами пенальти в Париже выбросил англичан из «группы смерти». «Севилья» тоже вправе жаловаться на рефери, в поединке против «Ланса» судья поставил пенальти за очевидную симуляцию. Вот только испанский клуб прошел группу с двумя средними оппонентами – французами и ПСВ, без единой победы, так что сами виноваты, что снова не выиграют Лигу Европы. МЮ тоже некого винить, тен Хаг полностью заслужил последнюю строчку, сейчас идут разговоры о его увольнении. Англичане на групповом этапе удивили, впервые в истории сразу два клуба из АПЛ замкнули таблицы групп, что с грандами случается крайне редко.
А тут у самой скромной команды будет возможность проводить 2-4 матча с разными топовыми соперниками. Один раз играешь с реалом, затем с манчестер сити, а не только с одним до посинения. Групповой тунир оживится, а то надоело, когда суперклубы все свои вопросы решили уже за 4 игры, и вату катают 2 последних тура. Новый формат - это разнообразие. Вы оказываетесь в группе, где восемь соперников - РАЗНЫХ!!! И ты за сезон с восемью опыта набираешься больше, чем с тремя.
А тут у самой скромной команды будет возможность проводить 2-4 матча с разными топовыми соперниками. Один раз играешь с реалом, затем с манчестер сити, а не только с одним до посинения. Групповой тунир оживится, а то надоело, когда суперклубы все свои вопросы решили уже за 4 игры, и вату катают 2 последних тура. Новый формат - это разнообразие. Вы оказываетесь в группе, где восемь соперников - РАЗНЫХ!!! И ты за сезон с восемью опыта набираешься больше, чем с тремя.