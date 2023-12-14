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В УЕФА закрыли привычную Лигу чемпионов. Сыграли последний групповой этап в истории

вчера, 13:57
Лига чемпионов

Дальше будет новая «швейцарская система».

Тридцать шесть клубов разыграют Кубок чемпионов с осени следующего года в новом формате, а пока сыграли последний тур классического группового этапа с восемью квартетами. Лига чемпионов раньше имела два групповых этапа, затем появился привычный этап плей-офф с шестнадцатью участниками. Но впредь планируют играть по восемь матчей, причем с разными соперниками без ответных поединков. Таблица будет общей, так что вчера закрыли эпоху в истории знаменитого турнира, пора подбивать свежие итоги.

Победители групп

«Бавария», «Арсенал», «Реал», «Реал Сосьедад», «Атлетико», «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Барселона»

Команды Тухеля, Гвардиолы, Анчелотти и Артеты – фавориты у букмекеров. Это значит, что на их клубы чаще всего ставят солидные деньги. Поэтому четыре победителя групп читались. Имея Кейна, Сака, Беллингема и Холанда, легко выиграть групповой этап, особенно с учетом, что не у всех были звездные по составу группы, ведь многие богатые клубы – «Ювентус», «Ливерпуль», «Челси», «Байер» и «Монако», в этом сезоне не сыграли в ЛЧ. А вот «Барселона» выступила и не повторила ошибку прошлых двух сезонов, вылетев из Лиги чемпионов в следующий по рангу турнир. «Порту» мог обойти каталонцев в таблице, но в итоге сыграли результаты личных матчей, а там две победы испанцев. Клубы из Ла Лиги хорошо выступили, 4 из 5 заняли первые места в своих группах. «Атлетико» и «Реал Сосьедад» не подвели, причем команда Захаряна по дополнительным показателям опередила финалиста — «Интер». Также вымучили первое место игроки «Боруссии» Д, которым вчера помог офсайд у Мбаппе и промах Килиана с сейвом защитника Зюле – красиво вынес мяч из пустых ворот. Четыре испанца, по два немца и англичанина – победители группового этапа, которые сыграют против команд из второй восьмерки.

Серебряные призеры

«Копенгаген», ПСВ, «Наполи», «Интер», «Лацио», ПСЖ, «Лейпциг», «Порту»

Эта компания интереснее, ведь здесь не только три итальянских клуба, которым снова нужны успехи в еврокубках, не только ПСЖ – недостаточно сильная команда для уверенного лидерства в приличной по составу команд группе, но также сюрпризы группового этапа. «Копенгаген» обыграл в решающем матче «Галатасарай», но победа над МЮ тоже помогла команде 35-летнего тренера Нееструпа. Классон – бывший игрок «Краснодара», в плей-офф Лиги чемпионов. На жеребьевке 18 декабря многие клубы захотят себе в соперники «Копенгаген», ПСВ или хотя бы «Порту», но на самом деле эта восьмерка намного сильнее, чем многим кажется. Дело даже не в наличии действующих чемпионов Франции и Италии, а в понимании, что даже победители групп не идеальные на старте сезона. «Реал» проигрывает реже других, но даже «Манчестер Сити» не первый в АПЛ. Не стоит недооценивать клубы со вторых мест, они тоже в отдельных матчах показали классный футбол. «Интер» был в финале весной, «Лейпциг» снова хорош. Да и ПСВ опаснее, чем хотелось бы будущему сопернику.

Участники Лиги Европы

«Галатасарай», «Ланс», «Брага», «Бенфика», «Фейеноорд», «Милан», «Янг Бойз», «Шахтёр»

Здесь клубы можно разделить на две категории. В первой находятся команды, которые не претендовали в последних турах на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Ди Мария вытащил «Бенфику» в плей-офф Лиги Европы, но на большее не наиграли. «Фейеноорд» не справился с финишным рывком, получили три поражения в последних трех турах. «Янг Бойз» заметно слабее «Лейпцига» и «Манчестер Сити», хотя и сильнее «Црвены Звезды». Но вот «Шахтёр», «Брага», «Ланс» и «Галатасарай» мечтали о сенсациях и сюрпризах. Турки могли обыграть «Копенгаген» в последнем туре и проследовать в плей-офф ЛЧ. «Горняки» зря проиграли «Порту» в первом круге, с ничьей было бы проще в решающем матче, где ветеран Пепе снова забил в Лиге чемпионов, обновив собственный рекорд – самый возрастной автор гола в турнире. У «Милана» шанс на плей-офф был только в случае поражения ПСЖ в Дортмунде. Но вот «Брага» и «Ланс» оказались близко к мечте, хотя сил им объективно не хватило. Из всего списка можно выделить «Галатасарай» и «Шахтёр», эти команды в отдельных матчах показали класс. Турки обыграли МЮ в гостях, а украинцы одолели «Барселону».

Неудачники турнира

«Манчестер Юнайтед», «Севилья», «Унион», «Зальцбург», «Селтик», «Ньюкасл», «Црвена Звезда», «Антверпен».

Прогнозировали, что МЮ может стать третьим в группе, но англичане разочаровали ещё сильнее. В общей таблице нового сезона будет одно последнее место, но пока их сразу восемь. И здесь сильные команды, вроде МЮ, «Севильи» и «Ньюкасла». У каждой хватает ресурсов для полуфинала Лиги Европы, но все остались за бортом еврокубков. Обиднее всего «сорокам», ведь они могли дома обыграть «Милан» и остаться в Лиге чемпионов, поскольку при равенстве очков опережали ПСЖ по личным встречам. Но выдуманный арбитрами пенальти в Париже выбросил англичан из «группы смерти». «Севилья» тоже вправе жаловаться на рефери, в поединке против «Ланса» судья поставил пенальти за очевидную симуляцию. Вот только испанский клуб прошел группу с двумя средними оппонентами – французами и ПСВ, без единой победы, так что сами виноваты, что снова не выиграют Лигу Европы. МЮ тоже некого винить, тен Хаг полностью заслужил последнюю строчку, сейчас идут разговоры о его увольнении. Англичане на групповом этапе удивили, впервые в истории сразу два клуба из АПЛ замкнули таблицы групп, что с грандами случается крайне редко.

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Все комментарии
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:30
что значит обидно - ну проиграли - пусть дальше играют. И уже таблица итоговая покажет, какая команда сильнее. Ведь ПСЖ прошел дальше а хваленый Ньюкасл даже в европу не вышел. Как говорится "Пижоны лежат, а великие торжествуют!"
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 10:28
ХЗ, тыщу раз видел, как суперклуб без мотивации сливает матч середняку. Вот, допустим, я - Астана, которая чудом вышла в ЛЧ. И попадает она в группу с одним грандом. А тут грандов может быть хоть жопой жуй. Она и с МС может сыграть, и с Барсой, и с полуграндом Атлетико ЗА ОДНУ осень. Болельщики посмотрят ее с лучшими. Какие реванши? Разгромил МС в Англии - побеждай Барсу дома - вот и реванш. Зачем он вообще нужен - есть 90 минут - вот и доказывай что сильнее. Нет, второй шанс. третий. Выходи, кароч, из группы, а не херней занимайся. Можно же грандам вообще все проиграть, но у конкурентов - условной Бенфики - выиграть. гораздо интереснее эта система, чем та что есть, устаревшая и делающая из суперклуба немотивированное хз что. Реал все равно знает, что выйдет из группы - хоть мертвый, хоть группа смерти, - он все равно выйдет, и соперники это знают. А тут интерес - суперклубы тоже будут чаще игратьдруг с другом. И Англия - говорят, ей наконец-то 5 мест дадут. Поэтому будет больше суперклубов! Я понимаю, когда в группу попали барса, мю, бавария - от же ж они рубились, я вам скажу, а когда уже заранее понятно, кто выйдет, кто в ле, кто просто статист - то правильно ее реформируют. Плюс уж очень много левых победителей. а сетка прошлого года, когда все нормальные команды в одной части, а все итальянцы в другой - тоже же нужно как-то и плей оф распределить. Чтоб ЛЧ выигрывала команда, создающая против суперклубов максимум моментов, а не Челси ди матео - на ладан дышащий!
Вперед к прогрессу, а прежнюю лч забыть как страшный сон.
112910415
112910415
сегодня в 08:47
пока есть чувство, что устоявшийся формат лучше ...
Bad Listener
Bad Listener ответ Владимир Павлюшкин (раскрыть)
сегодня в 06:25, ред.
Это вы только с одной стороны смотрите, а вот победит например Ньюкасл ПСЖ 4:1 что как мы видели возможно и ПСЖ останется без возможности реванша. Обидно будет наверное. И сколько таких игр которые приносили сенсации в ЛЧ трудно сосчитать. Рубин - Бавария 3:2 например. Ну и пусть катают, всё равно условный Реал не будет по полной сливать матч условному ПАОКу из-за престижа своего имени. И это по своему круто смотреть как какие то выскочки из восточной Европы дают бой немотивированному градну.
Bad Listener
Bad Listener ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 06:19
Не ну можно тогда второй групповой этап вернуть если цель больше матчей - зачем изобретать новый велосипед? Было уже больше матчей, ушли зачем то от той системы и судя потому куда двигаются надо было отставаться.
pomor45
pomor45
вчера в 21:06
А нам-то что? До лампочки нам это.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:30
И давно пора от англии 5 команд а не 4. Потому что у них какой-нибудь Ньюкасл не хуже, чем условное Наполи. У них там бюджеты огого! И уровень игры тоже! 7 крупных клубов - 2 манчестера, тоттен, челси, ливер, ньюкасл, астон вилла.
Владимир Павлюшкин
Владимир Павлюшкин
вчера в 18:28
У команд будут более разнообразные противники. Вот один раз сыграл условный ПСВ с Баварией - не важно дома - в гостях - ну раскатала его Бавария 3-4 - ноль, ну уже понятно, что сильнее она. Зачем еще матч гонять?
А тут у самой скромной команды будет возможность проводить 2-4 матча с разными топовыми соперниками. Один раз играешь с реалом, затем с манчестер сити, а не только с одним до посинения. Групповой тунир оживится, а то надоело, когда суперклубы все свои вопросы решили уже за 4 игры, и вату катают 2 последних тура. Новый формат - это разнообразие. Вы оказываетесь в группе, где восемь соперников - РАЗНЫХ!!! И ты за сезон с восемью опыта набираешься больше, чем с тремя.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:28
Больше матчей, - больше денег. Излюбленная стратегия Чеферина. А то, что многие футболисты и с нынешней системой физически не вывозят такого графика, переполняя лазареты, - это уже ни кому не интересно, деньги не пахнут...
Сергей Зz
Сергей Зz ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 18:12, ред.
Только бойкотами посещения матчей и просмотра трансляций. Хотя не знаю, поможет ли
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Сергей Зz (раскрыть)
вчера в 17:11
Как нужно бороться с этими проблемами?
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
вчера в 15:51
Э, нет, прогнозировали, что МЮ станет минимум вторым: https://www.soccer.ru/blogs/record/1359700/pari-sen-zhermen-manchester-siti
Сергей Зz
Сергей Зz
вчера в 15:40
Жажда денег УЕФА убивает футбол. Постоянные реформы турниров, проведение матчей в катаре и эмиратах, в сша, привлечение клубов из этих стран в лч, в ле. Проведение чм, че там же у шейхов. Вот чтотмы имеем и что нас ждет. Прошла романтика лч, прошла эпоха...Плеваться охото...
DXTK
DXTK
вчера в 14:59, ред.
Говорят к 24-25 году от Англии будет уже 5 команд представлять страну в этом кубке. Так что скоро будет не ТОП 4, а ТОП 5..........

Ps Мне кажется новый формат по швейцарской системы какой- то дурацкий сам по себе..............
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:26
УЕФА убили футбол
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