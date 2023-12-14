Мбаппе не забил, но «Милан» спас ПСЖ. «Ньюкасл» трагично остался без еврокубков

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сегодня, 01:25

В решающем туре не повезло англичанам.

«Боруссия» Д отбивалась от ПСЖ

Хотя до перерыва у парижан были хорошие моменты, немцы не поддавались сопернику, который вел отчаянную борьбу за путевку в плей-офф. Немцы свою часть задачи выполнили – досрочно прошли дальше, но поражение от ПСЖ отбрасывало на второе место. Команда Луиса Энрике настроилась на активную игру в атаке, которую подопечные Терзича срезали до перерыва высоким прессингом и активным прикрытием левого фланга атаки гостей.

Но не всегда получалось, ведь защитник Зюле создал один из величайших сейвов года. Форвард Мбаппе бил по пустым воротам, но немец умудрился поднять ногу в подкате, отразив мяч. Баркола из ПСЖ проверил каркас ворот, а затем ошибся человек, который позже сравняет счет, юный хавбек Заир-Эмери. Семнадцатилетний полузащитник допустил гол скоростного форварда Адейеми. Но было видно, что в поединке победа железно нужна лишь гостям.

ПСЖ дали сравнять счет и разгонять атаки на пространстве, немцы не впечатлили с мячом. Зато похвалим «Боруссию» Д за желание идти в борьбу, выиграли много отборов, заставив парижан нервничать. Тренер Луис Энрике тревожно стоял на бровке, а его коллега Терзич просил подопечных ждать контратаку, ведь время при ничейном счете играло против ПСЖ , ведь в параллельном матче «Ньюкасл» первым забил в ворота неидеального сейчас «Милана».

При равенстве очков с «сороками» французы вылетали, ведь Доннарумма пропустил четыре раза в первом поединке против «Ньюкасла». Ответная ничья не поменяла расклад в паре команд Энрике и Хау, судьба французов оказалась в руках «Милана», когда у них стало по восемь пунктов. ПСЖ для первого места нужна была победа, но спойлер – она не состоялась, ведь Мбаппе залез в небольшой офсайд, когда забивал после классной передачи Хакими.

«Сороки» нарвались на злой «Милан»

Если бы «россонери» завершили борьбу в группе, то «Ньюкасл» мог легко взять домашнюю победу. Но поскольку выездная победа гарантировала «Милану» еврокубковую весну, то подопечные Пиоли не сдались, когда пропустили от Жоэлинтона. Существует вероятность отставки Сильвио, результаты не радуют. Но когда на поле есть чемпион мира Жиру, то всегда можно создать гол против соперника, который страдает из-за травм основных футболистов – Оливье отдал пас на Пулишича.

«Ньюкасл» не спас резервный голкипер Дубравка, «Милан» забил первым ударом в створ. Статистический нюанс описывает поединок, в котором у «сорок» было больше моментов. «Россонери» проиграли на выходных «Аталанте», а до этого была домашняя неудача против «Боруссии» Д в Лиге чемпионов и ничья с «Лечче» в Серии А. С такими результатами логично слышать разговоры о назначении Ибрагимовича временным тренером, или о поисках постоянного наставника вместо Пиоли.

Но даже раненый «Милан» опасен. «Ньюкасл» старался показать себя, Эдди Хау делал замены, но итальянские команды не стоит учить терпению, рождаются с умением отбиться и выжать максимум из скудных подходов. Леау, Жиру и Пулишич дождались атаки, в которой сразу несколько футболистов «сорок» допустили позиционные ошибки, сумели сравнять счет. Ничья лишала «Ньюкасл» второго места в группе при равенстве очков с парижским клубом, который быстро отыгрался.

В «группе смерти» победили фанаты

Если вспомнить скандальное судейское решение в поединке ПСЖ и «Ньюкасла», разгром «сороками» парижан, а также не всегда зрелищные поединки ослабевшего с весны «Милана», то получите не «группу смерти», а группу, в которой каждая команда, и «Боруссия» Д не исключение, соревновалась в умении разочаровать. По факту отметить можно лишь фанатов, особенно поклонников «Ньюкасла» и «Боруссии» Д. Сегодня они шикарно зажигали, хотя качество футбола подвело.

Было слишком много ляпов на низкой скорости, причем как в обороне, так и у чужих ворот при реализации явных моментов. ПСЖ собрался и в целом смотрелся лучше, чем «Боруссия» Д, которая в плохой форме в Бундеслиге – пятое место, одна победа в пяти последних турах. «Ньюкасл» атаковал чаще, чем «Милан», что очевидно не только благодаря симпатичному богатырскому удару Жоэлинтона, но вот по качеству моментов итальянцы заметно опередили англичан в итоге.

Обескровленный «Ньюкасл», у которого в лазарете треть состава и Тонали с дисквалификацией, не смог победить «Милан». Развязка наступила, когда итальянцы забили второй мяч. Сыграла замена Пиоли, что означало маленькую трагедию для «сорок», ведь вылетали из еврокубков. Честно говоря, «группа смерти» разочаровала. Слишком много поединков с длительными плохими отрезками. «Боруссия» Д компенсировала в ЛЧ неудачи в Бундеслиге, но сыграла неоднозначно.

А ПСЖ почти во всех матчах в группе подвела реализация, нельзя назвать их выступления однозначными и шикарными. В итоге вылетела команда, которая разгромила парижан 4:1, поскольку польские арбитры в ответном матче выдумали пенальти в пользу клуба катарских шейхов. Так что победили только фанаты. «Боруссия» Д заняла первое место, ПСЖ на второй строчке, а «Милан» пробрался в Лигу Европы. А «Ньюкасл» присоединился к несчастному «Манчестер Юнайтед».