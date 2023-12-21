«Эйпен» – «Юнион Сент-Жиллуаз»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 01:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 19-го тура Лиги Жюпиле чемпионата Бельгии «Эйпен» – «Юнион Сент-Жиллуаз», который состоится 23 декабря 2023 года

«Эйпен»

«Чёрно-белые» в турнирной таблице Лиги Жюпиле занимают на данный момент четырнадцатое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. В рамках матча 16-го тура чемпионата Бельгии «Эйпен» сыграл вничью с «Кортрейком» (1:1). С разницей в пару мячей «чёрно-белые» проиграли дома «Генку» в игре следующего тура Лиги Жюпиле (1:3).

15 декабря со счётом 2:0 «Вестерло» выиграло дома у «Эйпена».

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Пять матчей к ряду насчитывает выигрышная серия «Юниона». Турнирную таблицу чемпионата Бельгии возглавляют на сегодняшний день «жёлто-синие». Со счётом 3:1 «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл в гостях у «Шарлеруа» в рамках матча 17-го тура Лиги Жюпиле. С разницей в один мяч «Юнион» одержал победу над «красными» из Ливерпуля в 6-ом туре группового раунда Лиги Европы (2:1).

На прошлых выходных «жёлто-синие» с минимальным счётом обыграли дома команду «Мехелен».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эйпен» – 9.60

Ничья – 5.80

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» – 1.27

Победит «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой -1.5 – 1.75

Обе забьют — нет – 1.87

Обе забьют — да – 1.90

Тотал голов больше 3.5 – 2.20

Тотал голов меньше 3.5 – 1.65

Статистика

Четыре личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Семь поражений потерпели «чёрно-белые» в десяти последних матчах

За аналогичный период «Юнион» уступил своим соперникам в одной встрече.

Прогноз

Уровень «жёлто-синих» на порядок выше. Проблем с победой в предстоящем футбольном поединке у «Юниона» не будет. В будущей игре компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу команды «Юнион Сент-Жиллуаз» с форой -1.5 гола за игру с коэффициентом 1.75.