«Саутгемптон» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Саутгемптон» – «Суонси», который состоится 26 декабря 2023 года

«Саутгемптон»

«Святые» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на четвёртой строчке. Три месяца «Саутгемптон» не проигрывает своим оппонентам. Вничью со счётом 1:1 сыграли «красно-белые» в гостях с «Ковентри Сити» в 21-ом туре чемпионата. Поразив четыре раза ворота соперника, «святые» в сухую обыграли на своём поле «Блэкберн» в игре следующего тура Чемпионшипа.

23 декабря с минимальным счётом «красно-белые» выиграли в гостях у КПР .

«Суонси»

«Лебеди» на данный момент в турнирной таблице чемпионата занимают шестнадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «чёрно-белых». На выезде ничью раскатали «джексы» с командой «Сток Сити» в рамках матча 21-го тура Чемпионшипа. С разницей в один мяч «Суонси» проиграл дома клубу «Мидлсбро» в игре следующего тура чемпионата (1:2).

22 декабря со счётом 2:1 «лебеди» на своём поле выиграли у «Престона».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Саутгемптон» – 1.44

Ничья – 4.70

Победит «Суонси» – 6.60

Победит «Саутгемптон» с форой -1.5 – 2.12

Обе забьют — нет – 1.98

Обе забьют — да – 1.76

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.26

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Из пяти последних матчей в трёх «святые» обыграли своих соперников

За тот же период «лебеди» выиграли в двух встречах.

Прогноз

С коэффициентом 1.44 компания Pinnacle в будущей игре предлагает ставку сделать на победу «Саутгемптона». Свои три очка «красно-белые» возьмут в предстоящем футбольном поединке. На тринадцать очков отстают «святые» от клуба «Лестер», который занимает первое место. Необходимо сокращать отставание.