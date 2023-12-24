«Халл Сити» – «Сандерленд»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.12.2023)

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вчера, 23:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Халл Сити» – «Сандерленд», который состоится 26 декабря 2023 года

«Халл Сити»

Шестое место занимают «чёрно-янтарные» в турнирной таблице Чемпион Лиги. Рассмотрим недавние матчи с участием «тигров», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «чёрными котами». С разницей в один мяч «Халл» выиграл в гостях у «Мидлсбро» в 21-ом туре Чемпионшипа. Забив три гола, в сухую «Халл Сити» выиграл на своём поле команду «Кардифф» в игре следующего тура.

22 декабря со счётом 2:3 «тигры» проиграли в гостях «зарянкам» из Бристоля.

«Сандерленд»

«Красно-бело-чёрные» в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на девятой строчке. Вспомним несколько футбольных встреч с участием «Сандерленда» за последнее время. С минимальным счётом «чёрные коты» взяли верх над «павлинами» из Лидса в 21-ом туре чемпионата. Победный гол в матче забил восемнадцатилетний нападающий Джоуб Беллингем. Со счётом 0:1 «Сандерленд» потерпел поражение от команды «Бристоль Сити».

23 декабря «чёрные коты» на своём поле проиграли команде «Ковентри Сити» со счётом 0:3.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Халл Сити» – 2.45

Ничья – 3.35

Победит «Сандерленд» – 2.85

Победит «Халл Сити» с форой -1.5 – 4.40

Обе забьют — нет – 2.11

Обе забьют — да – 1.68

Тотал голов больше 2.5 – 1.90

Тотал голов меньше 2.5 – 1.87

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей «тигры» проиграли в трёх поединках

За аналогичный период «чёрные коты» уступили в двух встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на тотал больше 2.5 мячей за игру с коэффициентом 1.90. Скорее всего, на двоих команды не меньше трёх голов в матче забьют. Крайняя очная встреча оппонентов подарила болельщикам восемь голов.