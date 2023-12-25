«Бирмингем» – «Сток Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (26.12.2023)

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сегодня, 00:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 24-го тура Чемпионшипа чемпионата Англии «Бирмингем» – «Сток Сити», который состоится 26 декабря 2023 года

«Бирмингем»

«Синие» в турнирной таблице чемпионата занимают на сегодняшний день восемнадцатое место. Предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием бирмингемской команды. С минимальным счётом «синие» в гостях выиграли у «Кардиффа» в рамках матча 21-го тура чемпионата. Победный гол в матче забил нападающий Жуниньо Бакуна. С разницей в один мяч «Бирмингем» проиграл дома «Лестеру» (2:3).

23 декабря вничью со счётом 3:3 сыграли «синие» с «Плимутом».

«Сток Сити»

«Гончары» на данный момент в турнирной таблице Чемпион Лиги находятся на одну строчку ниже «синих» из Бирмингема. Рассмотрим несколько матчей с участием «Сток Сити» за последнее время. Три крайних матча команды завершились вничью. На своём поле вничью со счётом 1:1 сыграли «гончары» с командой «Суонси» в 21-ом туре чемпионата. В гостях с таким же счётом «красно-белые» раскатали ничью с «Вест Бромвичем» (1:1).

В рамках матча 23-го тура Чемпионшипа «гончары» разошлись миром с «Миллуоллом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бирмингем» – 2.60

Ничья – 3.30

Победит «Сток Сити» – 2.70

Победит «Бирмингем» с форой -1.5 – 4.70

Обе забьют — нет – 1.95

Обе забьют — да – 1.79

Тотал голов больше 2.5 – 2.06

Тотал голов меньше 2.5 – 1.74

Статистика

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Две победы одержали «синие» в десяти последних матчах

За такой же период «гончары» выиграли в одной встрече.

Прогноз

Команды находятся рядом в турнирной таблице Чемпион Лиги и с большой долей вероятности победителя в данной паре мы не увидим. Компания Pinnacle в будущей встрече предлагает ставку сделать с коэффициентом 3.30 на ничью.