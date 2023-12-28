Первый казах в «Реале», чемпион мира или итальянский диамант. Анчелотти запросил трансфер защитника

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вчера, 17:22

А пока будут эксплуатировать Тчуамени.

У «Реала» четыре проблемы в обороне

Всего в защите пять позиций с вратарем, но у Анчелотти четыре нерешенных вопроса. Куртуа и Алаба получили страшные травмы – разрыв «крестов», а это игроки оптимальной основы команды на этот сезон. Без бельгийского голкипера, который пропустит Евро-2024, выбирают первого номера между Кепой, арендованным у «Челси», и Луниным. Молодой голкипер подыскивает себе новый клуб, где будет играть в основе, но его последние успешные матчи заставили Анчелотти задуматься.

Также нужно думать, кого поставить в центре обороны вместо Алабы, ведь Рюдигер не может сыграть с Эдером Милитао. У молодого бразильца тоже повреждение крестообразной связки колена, его ждут на поле в лучшем случае в конце марта. До этого времени у «Реала» минимум 16 матчей. В январе полуфинал Суперкубка Испании против «Атлетико». Если обыграют Симеоне, то проведут ещё один поединок. В Лиге чемпионов «Мадриду» достался «Лейпциг», молодой и опасный соперник.

С кадровыми проблемами в защите не пропустить от немцев немного сложнее. Из пяти игроков защиты только Рюдигера можно назвать оптимальным выбором Анчелотти. Даже фланги, где Карвахаль и Менди, требовали усиления, причем ещё до эпидемии травм. Вырастут нагрузки на испанца с проблемным сердцем и на француза с перепадами формы. Понятно, что есть универсальные Васкес и Начо, слева появился молодой Фран Гарсия, но «Реал» играет с огнем, задерживая трансферы.

Если бы на краях были Хакими и Дэвис – звезды ПСЖ и «Баварии», то получили совсем другой облик обороны. И другую интенсивность атак флангами, ведь у Карвахаля четыре голевых действия в Ла Лиге, а у Менди ни одного. Канадца Дэвиса зимой Анчелотти подписать не сможет, у Альфонсо контракт до лета следующего года и ценник в 70 млн евро. Хакими тоже не покинет ПСЖ до ухода его друга Мбаппе. «Реал» не планировал зимой трансферы, но ситуация заставляет искать защитника.

Рассматривают футболистов «Зенита»

Особенность ситуации в том, что могут быть новые травмы, а новичок «Реала» должен вернуться на лавку, когда оправятся основные защитники. Поэтому скауты просматривали старые списки, в которых находится бразилец Ренан. Но юный защитник из Бразилии провалился в «Зените», ищет себе новый клуб. И пока скауты смотрели матчи петербуржцев, то заметили прогресс Нуралы Алипа.

В Казахстане отреагировали на интерес к 24-летнему центральному защитнику, ведь до этого представители большой азиатской страны не представляли «Реал». Перес покупал в оборону игроков разного уровня, поэтому ничего в трансферном мире не исключаем. Но пока не верится, что скауты «Реала» не найдут никого сильнее, чем прогрессирующий, но средний защитник.

С таким успехом можно советовать «Мадриду» забрать Родригао, у бразильца не будет проблем с адаптацией в команде, где полно соотечественников. Алип не готов быть резервистом «Реала», хотя подходит по позиции как левый центральный защитник вместо Алабы. Ещё и левша, которых статистически намного меньше в футболе, чем правшей. «Реал» смотрит всех, нормальный процесс.

Хавбекам «Реала» не нравится в защите

С Алабой и Милитао будет четыре центральных защитника. Капитану команды Начо не нравилось сидеть на лавке, порывался уйти. Успокоили, оставили, но теперь в центре рядом с Рюдигером сыграет опорник Тчуамени. Ему не нравится в защите, как соотечественнику Камавинга не нравится работа слева в обороне. Но Эдуардо привык к универсальности, в команде даже появилась шутка, что француз может сыграть на любой позиции, даже поработать клубным фотографом.

Тчуамени, который летом едва не оказался в «Ливерпуле», не такой покладистый. Также молодые французы не самые надежные именно в линии обороны. Даже когда у Анчелотти были Эдер и Алаба, «Реал» не всегда удачно играл у своих ворот, допуская жесткие ошибки даже в сезоне с победой в Лиге чемпионов. Отсюда такой удельный вес сейвов Куртуа на результаты команды последних лет. Без бельгийца сразу ломается вся структура игры, поскольку Тибо отдавал приказы.

Рюдигер не готов управлять всей линией обороны, у немца оригинальный стиль футбола – рискованный и жесткий центральный защитник. Для любого Пепе рядом нужен не Рамос, а скорее Варан. Вот Рафаэля оценивают первым, хотя проблемы МЮ в защите могут сорвать эту сделку. Теперь трансферы англичан будет верифицировать новый совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф, а это значит, что может придержать Варана, поскольку у чемпиона мира контракт на полтора года.

Анчелотти оценивает таланта из Италии

Огромный плюс Варана, помимо опыта игры за «Реал», это его возраст. Рафаэлю, хотя защитник бросил сборную Франции, всего тридцать лет. Уровень формы плохой, но если жена Камилла плохого мнения о городе Манчестер, чего нельзя исключать, поскольку Мадрид для матери троих детей веселее и солнечнее, то француз рванет в столицу Испании на полгода. Вот только трое детей это фактор, который мешает подобным переселениям, особенно если придется вернуться летом.

Вот здесь пора вспомнить, что Анчелотти стал гражданином мира, но остался верным сыном Италии. Карло может позвонить Гасперини – тренеру «Аталанты», налить кофе и в режиме видеосвязи поболтать со старым знакомым о футбольном развитии надежды сборной Италии, центрального защитника Скальвини. Клуб Миранчука немало пропускает, но 20-летний игрок растет. Вот только зачем ему сейчас «Реал», если Рюдигер и Алаба даже Эдера могут не пустить в основу?

Такой вопрос ставят себе все кандидаты. Действующий победитель Лиги чемпионов Ляпорт отказывается, шейхи ему платят намного больше, чем может предложить Перес. Варана может оставить в Манчестере семья с маленькими детьми. Алип с радостью рискнет, но если не потянет, то «Реал» провалит сезон. Пока в центре будут Рюдигер и Тчуамени, но важно действовать. «Реалу» нужен сильный защитник в плей-офф Лиги чемпионов, но не для основы в будущем, и в этом трудность поисков.