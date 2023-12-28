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«Тоттенхэм» собирается усилить состав в январе

вчера, 10:08

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что его команда готова действовать на зимнем трансферном рынке.

Очевидно, что если мы сможем заняться делами (на трансферном рынке — прим.) раньше, это будет здорово для нас. Причина не только в травме Ромеро, но и в том, что есть целый месяц — зачем его терять? Усилить состав было бы полезно и здорово для нас. Конечно, мы постараемся.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 13:57
За какое АПЛ?
Тоттем может только бороться за еврокубковые места, да и то не всегда.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:23
Чтобы бороться за АПЛ надо усиливаться.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:20
Выше Тотенхема идут клубы которые участвуют в еврокубках. Именно за счет ротации состава Тотенхем должен и делать результат.
lotsman
lotsman
вчера в 10:38
Если хорошо усилятся. то запросто обойдут Ман. Сити и достанут Астон Виллу. Им вполне по силам закончить этот чемпионат на третьем месте, как минимум.
sova147
sova147
вчера в 10:28
Пока есть выбор надо брать игроков
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:28
В зимнее трансферное окно не только "шпоры", все будут усиливаться
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:12
Терять время нельзя, надо срочно усиляться!
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