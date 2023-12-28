«Тоттенхэм» собирается усилить состав в январе

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что его команда готова действовать на зимнем трансферном рынке.
Очевидно, что если мы сможем заняться делами (на трансферном рынке — прим.) раньше, это будет здорово для нас. Причина не только в травме Ромеро, но и в том, что есть целый месяц — зачем его терять? Усилить состав было бы полезно и здорово для нас. Конечно, мы постараемся.
Тоттем может только бороться за еврокубковые места, да и то не всегда.
Тоттем может только бороться за еврокубковые места, да и то не всегда.