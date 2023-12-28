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«Ювентус» завершает трансфер 17-летнего черногорца Аджича

вчера, 10:18

«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего черногорского хавбека Василие Аджича из клуба «Будучность». Туринцы предложили за игрока 5 млн евро плюс бонусы.

Переговоры близки к финальной стадии. «Юве» рассчитывает, что в январе Аджич пройдет медобследование, вскоре после чего о сделке будет объявлено официально.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:26
Ювентус,Челси , в поисках вундеркиндов мяча!
Ironigor
Ironigor ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 13:14, ред.
Он никогда не любил играть с молодыми игроками и заигрывать их в основной состав . Это факт ! Дибала из-за этого и убежал из Ювентуса, только именно из-за его тактики и то что он его заигрывал там где он себя не мог реализовать. И все его игроки и всех кого он приглашает в команду, возрастные игроки. Отсюда и его вся философия, забить хотя бы один гол и за счёт опыта игроков сдерживать этот счёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 11:06
Да, стоит отметить, что при нём игроки не раскрываются, это показатель для тренера, скорее, они всё хуже и хуже играют. Только маменькин сынок мб прибавил, но это он прибавил, скорее, относительно своего первого периода в "Юве", а не лучших лет.

В то время, как у Де Дзерби, Анчи и т.п. раскрываются с разных сторон и старые игроки, и новые, под бдительным оком Аллегровой все превращаются в Бревнодоски))
ОПС
ОПС
вчера в 11:05
Молодой еще Вася, ему бы силенок подкопить, а так, неизвестно, что будет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:21
Ещё одна жертва для Аллегри. Жаль парня.
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