«Ювентус» завершает трансфер 17-летнего черногорца Аджича

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вчера, 10:18

«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего черногорского хавбека из клуба «Будучность». Туринцы предложили за игрока 5 млн евро плюс бонусы.

Переговоры близки к финальной стадии. «Юве» рассчитывает, что в январе Аджич пройдет медобследование, вскоре после чего о сделке будет объявлено официально.