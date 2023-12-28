«Ювентус» завершает трансфер 17-летнего черногорца Аджича

«Ювентус» близок к подписанию 17-летнего черногорского хавбека Василие Аджича из клуба «Будучность». Туринцы предложили за игрока 5 млн евро плюс бонусы.
Переговоры близки к финальной стадии. «Юве» рассчитывает, что в январе Аджич пройдет медобследование, вскоре после чего о сделке будет объявлено официально.
В то время, как у Де Дзерби, Анчи и т.п. раскрываются с разных сторон и старые игроки, и новые, под бдительным оком Аллегровой все превращаются в Бревнодоски))
В то время, как у Де Дзерби, Анчи и т.п. раскрываются с разных сторон и старые игроки, и новые, под бдительным оком Аллегровой все превращаются в Бревнодоски))