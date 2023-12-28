«Тоттенхэм» и «Севилья» претендуют на таланта «Аякса»

«Севилья» и «Тоттенхэм» готовы сделать предложения о трансфере 18-летнего бельгийского полузащитника Станиса Идумбо из «Аякса».
Ранее Идумбо решил отклонить предложение о новом контракте со стороны «Аякса». Он согласен на продажу в январе или уход в качестве свободного агента в июне.
пусть они сначала принесут пользу клубу. Если бы Аякс не раздавал поспешно способных игроков налево и направо, то мог бы играть в ЛЧ на равных с грандами
(Реалом, Баварией, Ливерпулем, МС и др.), как в былые времена.
пусть они сначала принесут пользу клубу. Если бы Аякс не раздавал поспешно способных игроков налево и направо, то мог бы играть в ЛЧ на равных с грандами
(Реалом, Баварией, Ливерпулем, МС и др.), как в былые времена.