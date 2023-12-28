«Тоттенхэм» и «Севилья» претендуют на таланта «Аякса»

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вчера, 10:12

«Севилья» и «Тоттенхэм» готовы сделать предложения о трансфере 18-летнего бельгийского полузащитника из «Аякса».

Ранее Идумбо решил отклонить предложение о новом контракте со стороны «Аякса». Он согласен на продажу в январе или уход в качестве свободного агента в июне.