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«Тоттенхэм» и «Севилья» претендуют на таланта «Аякса»

вчера, 10:12

«Севилья» и «Тоттенхэм» готовы сделать предложения о трансфере 18-летнего бельгийского полузащитника Станиса Идумбо из «Аякса».

Ранее Идумбо решил отклонить предложение о новом контракте со стороны «Аякса». Он согласен на продажу в январе или уход в качестве свободного агента в июне.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 12:16
Его надо ещё годик два у себя подержать,подождать пока цена станет выше!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 11:21
У ТТХ больше денег, а Севилья не попадает в ЕК.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:13
Аяксу надо не торопиться расставаться с молодыми и талантливыми игроками,
пусть они сначала принесут пользу клубу. Если бы Аякс не раздавал поспешно способных игроков налево и направо, то мог бы играть в ЛЧ на равных с грандами
(Реалом, Баварией, Ливерпулем, МС и др.), как в былые времена.
нечитайло
нечитайло
вчера в 10:17
талантов надо грести сразу
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:16
Аяксу сейчас уж точно молодые таланты самим не помешают...
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