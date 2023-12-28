Переломный год в истории «Краснодара». Ивич ставит на результат, ведут борьбу за трофеи

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вчера, 20:29

Сербский тренер избавляет от сомнений.

Январь. Готовились изменить подход

Тренер Ивич сразу сказал, что ему интересен атакующий футбол, но победы любит ещё больше. И это перелом в психологии клуба, который страдал от провинциальности, которой на самом деле не было, поскольку денег у «Краснодара» обычно хватало, как и мастерства большинства игроков. Галицкий дождался года, когда его клуб был в шаге от первого в истории трофея и закончил год зимним чемпионом РПЛ . А начинали на седьмом месте в чемпионате в январе. Были ниже «Ахмата» и «Ростова». Отставали от лидера «Зенита» на 17 очков, оставалась лишь борьба за Кубок.

Февраль. Вылетели из Пути РПЛ

Хотя «Краснодар» выиграл группу Пути РПЛ , со жребием им не повезло. Нарвались на разозленных «армейцев». Команда Федотова плохо закончила 2022 год с поражениями, в конце февраля разгромили «Краснодар» 3:0. Были проблемы у Сафонова, не было стройной игры «горожан» в атаке. Хотя в ответном поединке «быки» выиграли 1:0, вылетели в Путь регионов, где нет права на ошибку. Также прошлой зимой «Краснодар» был поглощен поискам новичков, ведь клуб за два года потерял многих ценных игроков. Подписали Кади и Кобнана, вернулся из аренды Хуниор Алонсо – ключевая сделка 2023-го года.

Май. Вышли в Суперфинал Кубка

Прошли «Ахмат». Обыграли в серии пенальти «Ростов» и «Крылья Советов» в Пути регионов. Победы были сложными, сенсационного представителя низшей лиги «Акрон» оставили без шансов на трофей тоже в серии пенальти. Эта команда убрала с пути «Локомотив», «Динамо» и «Спартак», поэтому в главном финале Пути регионов Ивич встретил не Семака – «Зенит» вылетел от «Динамо», и не один из московских клубов своей части сетки. «Урал» упирался, но Ганчаренко уступил бывшему клубу с разницей в один мяч.

Июнь. Не завоевали первый трофей

Снова матч против ЦСКА , на этот раз с третьей попытки была не победа одной из команд, а ничья. И серия пенальти, в которой Акинфеев был лучше, чем Агкацев. Ивич проиграл Федотову, но «Краснодар» получил богатый опыт борьбы в плей-офф, который нужен для следующего шага – наведения порядка в обороне. В новом сезоне сделают ставку не только на Сафонова, но и на успешного защитника Алонсо. А вот весной в РПЛ лишь тестировали правильные сочетания и не особо заботились о результатах. «Краснодар» закрыл чемпионат на скромном шестом месте, опередив «Оренбург» на два пункта. «Быки» были вторыми по голам в РПЛ , в 13 турах весны проиграли дважды, но было 5 мировых против 6 побед.

Сентябрь. Сохранили всех лидеров

Важный пункт по пути к прорыву в чемпионате. Ведь без Сафонова, Алонсо, Сперцяна и Кордобы им не светили победы. Ивич убедил футболистов, что нужно остаться в клубе, хотя у каждого из самых звездных игроков «Краснодара» были заманчивые приглашения, хотя не всегда от зарубежных клубов. Также видно, что «горожанам» стало сложнее заманивать на юг ценных иностранцев. Зимой могут предложить борьбу за трофеи, а в летнее трансферное окно приехали Тормена, Оласа и Эктов в оборону. В итоге не заиграл в основе только правый защитник «Оренбурга». Тормена пригодился после травмы Кайо, а уругваец Оласа заменил Рамиреса. Кристиан стал единственной заметной потерей.

Октябрь. Не проигрывали в 12 турах

Солидная серия, которую прервали только против ЦСКА , уступив 0:1 в конце октября. А в последнем матче года поправили статистику с «армейцами», когда Сперцян отдал голевой пас на Кривцова. Осеннее поражение не сломало «Краснодар», а единственные огорчения осени для Ивича – поединки с середняками, которых не сумели обыграть. Против «Факела», «Ахмата» и «Балтики» стоило набрать по три очка. Могли заметнее оторваться от «Зенита». Зато удалось сохранить первое место в РПЛ . Кордоба и Сперцян забили в новом чемпионате по 8 мячей, у Эдуарда может быть больше ассистов, ведь армянин создает немало моментов.

Декабрь. Верят в борьбу за трофеи

РПЛ нужны региональные клубы вроде «Краснодара». Во множественном числе, но для подобного развития важно появление локальных Галицких. Будь в российском футболе много созидателей, то дыры в регламентах, подходах и стратегиях успешно закрыли бы, когда хватало денег. Например, владелец «Краснодара» предлагал сделать в Москве один крытый стадион для экстренных случаев. Например, доработать арену «Торпедо», не обязательно вкладываться в дорогой проект богатых клубов. Не послушали, вместо этого играли в снегу и продолжат делать это в будущем. А вот «Краснодар» дома выступает в отличных условиях, команде пора поблагодарить фанатов и владельца клуба за поддержку.