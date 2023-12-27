У ЦСКА худший старт в лиге за 15 лет. Порадовал только футбол Чалова и Файзуллаева

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вчера, 18:12

Восьмое место – самое низкое в новом веке.

Январь. Не подозревали о крахе

Мало кто мог угадать, что к декабрю 2023-го «армейцы» наберут всего 28 очков, повторив худший результат за пятнадцать лет, как в 2008-м. В январе Федотов готовил свою команду к борьбе за второе место со «Спартаком» и «Ростовом». Спустя двенадцать месяцев у ЦСКА самая низкая позиция в истории после 18 туров в новом формате «осень-весна». Также восьмое место худшее в новом веке. Последний раз ниже «армейцы» находились в таблице после восемнадцати матчей в 2000-м (это ещё двадцатый век), когда были четырнадцатыми. Но даже в том сезоне ЦСКА финишировал в итоге восьмым.

Февраль. Не усилили состав

Будущие проблемы заложили, когда приказали Федотову работать без трансферов. Прошлой зимой подписали из «Пари НН» Агапова. Переход центрального защитника обошелся в 1.3 млн евро, парню выдали 300 тысяч евро в год зарплаты. Теперь не играет. Могли похвастаться отсутствием существенных потерь, но трансферное окно без подписаний сильных легионеров скажется в новом сезоне. Хотя поначалу короткая скамейка не помешала ЦСКА .

Апрель. Собрали серию побед

На прошлую зимнюю паузу ушли пятыми в семи очках от второго места. Сейчас до «Зенита» восемь пунктов, но отыграть их будет сложнее. Весной «Динамо», «Ростов» и «Спартак» сделали всё, чтобы именно Федотов забрал вторую строчку. ЦСКА в марте начал с поражения от «Сочи», третьего подряд в РПЛ с учетом концовки прошлого года. Но дальше было пять побед подряд в чемпионате. Обыграли «Крылья Советов» и «Зенит», справились с «Уралом». В апреле была ничья с «Локомотивом», но это единственная потеря очков за месяц в чемпионате.

Май. Завоевали «серебро» в РПЛ

Параллельно с успешной игрой в Кубке России – ЦСКА выйдет в финал, Федотов сумел справиться с последствиями поражения от «Спартака» в дерби в конце мая. Хотя уступили на выезде 1:2, «армейцы» не проиграли «Краснодару», а в последнем туре разгромили «Ростов» 4:1. У команды Карпина не было мотивации для борьбы за максимально высокое место после «Зенита». А вот ЦСКА нашел аргументы для рывка на вторую строчку по итогам сезона. О чемпионстве не заикались – «Зенит» был выше на 12 пунктов, но остальных опередили.

Июнь. Выиграли Кубок России

Первый трофей в тренерской карьере Федотова, первый после длительной паузы кубок для самого ЦСКА . Более 53 000 фанатов в «Лужниках» увидели, как «армейцы» не пропускают второй мяч от «Краснодара», хотя на гол Чалова ответил Кордоба. А затем в серии пенальти на первый план окончательно вышел ветеран Акинфеев. «Горожане» дважды не забили, чем превзошли результат «армейцев», у столичного клуба промахнулся лишь один футболист. ЦСКА стал обладателем Кубка, чтобы позже доминировать в финале Суперкубка с «Зенитом», но проиграть в другой серии пенальти голкиперу Кержакову.

Сентябрь. Восполнили часть потерь

Медина перешел в «Спартак», Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа», а Карраскаль оказался в «Динамо». Также раздали по арендам иностранцев, которые не вернутся в ЦСКА до конца контрактов, вроде Эджуке, Гайча и Сигурдссона. Не сумели подписать латераля Марио Фернандеса, легенда «армейцев» выбрал деньги «Зенита». Зато приехал Келвен на правый край. Появился чилиец Давила – новый второй форвард, и талантливый узбек Файзуллаев – его коллега по атаке, ещё один помощник Чалова. Аббосбек стал открытием сезона, но зря не подписали центрального хавбека и нападающего острия.

Октябрь. Собрали шестую ничью в РПЛ

ЦСКА погубили не поражения, а мировые. В конце октября команда Федотова в шестой раз в двенадцати матчах сыграла вничью. Это плохо, ведь лишились 12 пунктов, причем не во всех поединках соперники были лучше. Но атака ЦСКА недоработала, Файзуллаев только адаптировался, голов Чалова не хватало. Хотя в двенадцати матчах «армейцы» проиграли всего дважды – «Уралу» и «Динамо», они отстали от лидера РПЛ на десять очков. Были ближе к зоне прямого вылета, чем к первому месту.

Ноябрь. В Кубке тоже много мировых

На групповом этапе в Пути РПЛ у Федотова три ничьих, две победы и одно поражение. Повезло, что тренер знает, как обыграть бывший клуб – две победы над «Оренбургом» помогли, хотя также были неудачи против «Факела». Сначала проиграли в основное время, а потом повторили поражение в серии пенальти после ничьей в Воронеже. Из группы вышли с первого места, что вывело в плей-офф Пути РПЛ , но это не гарантирует успех. Жребий отправил играть против «Ростова», в первом матче была ничья 1:1, ответный поединок в середине марта.

Декабрь. Завершили год поражением

Проиграв московское дерби «Динамо» 2:3, Федотов понимал, что его команда рискует оказаться в середине таблицы на зиму. Но даже три очка в домашнем матче против «Ростова» не помогли собраться на финальный поединок года. «Краснодар» не играл лучше, чем ЦСКА , но Кривцов забил после хитрого розыгрыша углового от Сперцяна. «Армейцы» проиграли два матча из последних трех в РПЛ , концовка этого года напоминает последние поединки предыдущего. А есть ли прогресс? В тот раз смогли собраться и поднялись в таблице. Но сейчас не слышно о крутых трансферах. За год можно похвалить форварда Чалова, а за старт нового сезона новичка Файзуллаева. И на этом всё, поскольку даже ветеран Акинфеев не впечатляет в новом сезоне, играет нормально, немало пропускал.