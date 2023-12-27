У ЦСКА худший старт в лиге за 15 лет. Порадовал только футбол Чалова и Файзуллаева

Восьмое место – самое низкое в новом веке.
Январь. Не подозревали о крахе
Мало кто мог угадать, что к декабрю 2023-го «армейцы» наберут всего 28 очков, повторив худший результат за пятнадцать лет, как в 2008-м. В январе Федотов готовил свою команду к борьбе за второе место со «Спартаком» и «Ростовом». Спустя двенадцать месяцев у ЦСКА самая низкая позиция в истории после 18 туров в новом формате «осень-весна». Также восьмое место худшее в новом веке. Последний раз ниже «армейцы» находились в таблице после восемнадцати матчей в 2000-м (это ещё двадцатый век), когда были четырнадцатыми. Но даже в том сезоне ЦСКА финишировал в итоге восьмым.
Февраль. Не усилили состав
Будущие проблемы заложили, когда приказали Федотову работать без трансферов. Прошлой зимой подписали из «Пари НН» Агапова. Переход центрального защитника обошелся в 1.3 млн евро, парню выдали 300 тысяч евро в год зарплаты. Теперь не играет. Могли похвастаться отсутствием существенных потерь, но трансферное окно без подписаний сильных легионеров скажется в новом сезоне. Хотя поначалу короткая скамейка не помешала ЦСКА.
Апрель. Собрали серию побед
На прошлую зимнюю паузу ушли пятыми в семи очках от второго места. Сейчас до «Зенита» восемь пунктов, но отыграть их будет сложнее. Весной «Динамо», «Ростов» и «Спартак» сделали всё, чтобы именно Федотов забрал вторую строчку. ЦСКА в марте начал с поражения от «Сочи», третьего подряд в РПЛ с учетом концовки прошлого года. Но дальше было пять побед подряд в чемпионате. Обыграли «Крылья Советов» и «Зенит», справились с «Уралом». В апреле была ничья с «Локомотивом», но это единственная потеря очков за месяц в чемпионате.
Май. Завоевали «серебро» в РПЛ
Параллельно с успешной игрой в Кубке России – ЦСКА выйдет в финал, Федотов сумел справиться с последствиями поражения от «Спартака» в дерби в конце мая. Хотя уступили на выезде 1:2, «армейцы» не проиграли «Краснодару», а в последнем туре разгромили «Ростов» 4:1. У команды Карпина не было мотивации для борьбы за максимально высокое место после «Зенита». А вот ЦСКА нашел аргументы для рывка на вторую строчку по итогам сезона. О чемпионстве не заикались – «Зенит» был выше на 12 пунктов, но остальных опередили.
Июнь. Выиграли Кубок России
Первый трофей в тренерской карьере Федотова, первый после длительной паузы кубок для самого ЦСКА. Более 53 000 фанатов в «Лужниках» увидели, как «армейцы» не пропускают второй мяч от «Краснодара», хотя на гол Чалова ответил Кордоба. А затем в серии пенальти на первый план окончательно вышел ветеран Акинфеев. «Горожане» дважды не забили, чем превзошли результат «армейцев», у столичного клуба промахнулся лишь один футболист. ЦСКА стал обладателем Кубка, чтобы позже доминировать в финале Суперкубка с «Зенитом», но проиграть в другой серии пенальти голкиперу Кержакову.
Сентябрь. Восполнили часть потерь
Медина перешел в «Спартак», Зайнутдинов стал игроком «Бешикташа», а Карраскаль оказался в «Динамо». Также раздали по арендам иностранцев, которые не вернутся в ЦСКА до конца контрактов, вроде Эджуке, Гайча и Сигурдссона. Не сумели подписать латераля Марио Фернандеса, легенда «армейцев» выбрал деньги «Зенита». Зато приехал Келвен на правый край. Появился чилиец Давила – новый второй форвард, и талантливый узбек Файзуллаев – его коллега по атаке, ещё один помощник Чалова. Аббосбек стал открытием сезона, но зря не подписали центрального хавбека и нападающего острия.
Октябрь. Собрали шестую ничью в РПЛ
ЦСКА погубили не поражения, а мировые. В конце октября команда Федотова в шестой раз в двенадцати матчах сыграла вничью. Это плохо, ведь лишились 12 пунктов, причем не во всех поединках соперники были лучше. Но атака ЦСКА недоработала, Файзуллаев только адаптировался, голов Чалова не хватало. Хотя в двенадцати матчах «армейцы» проиграли всего дважды – «Уралу» и «Динамо», они отстали от лидера РПЛ на десять очков. Были ближе к зоне прямого вылета, чем к первому месту.
Ноябрь. В Кубке тоже много мировых
На групповом этапе в Пути РПЛ у Федотова три ничьих, две победы и одно поражение. Повезло, что тренер знает, как обыграть бывший клуб – две победы над «Оренбургом» помогли, хотя также были неудачи против «Факела». Сначала проиграли в основное время, а потом повторили поражение в серии пенальти после ничьей в Воронеже. Из группы вышли с первого места, что вывело в плей-офф Пути РПЛ, но это не гарантирует успех. Жребий отправил играть против «Ростова», в первом матче была ничья 1:1, ответный поединок в середине марта.
Декабрь. Завершили год поражением
Проиграв московское дерби «Динамо» 2:3, Федотов понимал, что его команда рискует оказаться в середине таблицы на зиму. Но даже три очка в домашнем матче против «Ростова» не помогли собраться на финальный поединок года. «Краснодар» не играл лучше, чем ЦСКА, но Кривцов забил после хитрого розыгрыша углового от Сперцяна. «Армейцы» проиграли два матча из последних трех в РПЛ, концовка этого года напоминает последние поединки предыдущего. А есть ли прогресс? В тот раз смогли собраться и поднялись в таблице. Но сейчас не слышно о крутых трансферах. За год можно похвалить форварда Чалова, а за старт нового сезона новичка Файзуллаева. И на этом всё, поскольку даже ветеран Акинфеев не впечатляет в новом сезоне, играет нормально, немало пропускал.
Во всех фазах игры у Федотова заметные проблемы, поэтому ЦСКА оказался худшим московским клубом первой части сезона в таблице. Соседи не оторвались критически, вся борьба впереди, но согласимся с тренером Федотовым – нельзя быть довольными, если находитесь на восьмом месте в десяти очках от первой строчки, будучи многократными чемпионами России.
Если при Федотове заиграли Обляков, Чалов, хорошо влился Файзуллаев, игроки индивидуально растут, как и в "Сочи", значит, команда движется в правильном направлении.
По Игорю - ему 37 лет, это уже предельный возраст для профессионального футбола, посмотрите на 37-летнего Нойера, это жалкая пародия на былое величие уже. Поэтому в таком возрасте игры на уровне 28 лет ждать не стоит.
Если при Федотове заиграли Обляков, Чалов, хорошо влился Файзуллаев, игроки индивидуально растут, как и в "Сочи", значит, команда движется в правильном направлении.
По Игорю - ему 37 лет, это уже предельный возраст для профессионального футбола, посмотрите на 37-летнего Нойера, это жалкая пародия на былое величие уже. Поэтому в таком возрасте игры на уровне 28 лет ждать не стоит.