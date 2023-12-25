«Ростов» олицетворяет всю РПЛ. У команды самурая Карпина нет цели, только путь

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вчера, 09:56

Сильные футболисты барахтаются в середине таблицы.

Январь. Встретили год в тройке

Прошлый Новый год отпраздновали на третьей строчке в РПЛ . На шесть пунктов опережали «Динамо» и ЦСКА , на девять очков оторвались от нынешнего лидера чемпионата «Краснодара». Разницу с «Локомотивом» неприлично вспоминать, ведь речь о впечатляющих 22 пунктах. Вот только если московских клуб в 2023 году взялся за ум, то «Ростов» быстро растерял задор. Команда Карпина весной могла финишировать на втором месте, как «Сочи» тренера Федотова до этого. «Спартак» Абаскаля опережал «Ростов» на одно очко, проиграли всего 2 матча в 17 первых турах.

Февраль. Не сработал скаутинг

В Ростов-на-Дону, где запрещено использовать гражданскую авиацию, а самые яркие события года связаны с вооруженными людьми в центре города, стало намного сложнее заманивать футболистов высокого уровня. Конкурентом для московских клубов «Ростов» стал благодаря селекции и скаутингу. Но прошлой зимой состав не усилили. Не было ни одного подписания. Единственный плюс – не теряли ценных исполнителей. Кто хотел уехать, сделал это в прошлом году. К сожалению, без интересных легионеров российский состав ждали разочарования. Хотя сначала…

Апрель. Погубила ничейная серия

В марте были победы над «Пари НН» и «Химками», а в начале апреля обыграли «Торпедо». Также перекрыли неудачу против «Урала» в плей-офф Пути РПЛ успехом в середине марта против «Пари НН» в Пути регионов. Но дальше пошли ничьи, которые убили мотивацию команды. «Оренбург» и «Зенит» не обыграли Карпина, но мировая против «Спартака» означала, что начинается борьба за второе место. Абаскаль в конце апреля подобрался к Карпину вплотную, на расстояние одного пункта. ЦСКА отставал всего на два очка. Также «Ростов» прекратил в апреле борьбу за выход в финал Кубка, уступив в серии пенальти «Краснодару».

Июнь. Вручили ЦСКА «серебро»

«Ростов» проиграл в мае три матча из четырех. «Факел», «Сочи» и «Краснодар» даже не пропускали от команды Карпина. Ростовчане бросили играть в футбол. Для них вторая строчка ничего не значит. В клубе могут не согласиться, но со стороны прекрасно видно, когда сильная команда, сплоченная вокруг фигуры тренера, теряет мотивацию. В последнем туре влетели ЦСКА 1:4. И хотя «Спартак» делал всё, чтобы сохранить «Ростову» место в тройке, тоже раздавая очки, Карпин выступил хуже, чем Абаскаль. Южане финишировали на четвертом месте, хотя имели шанс на второе. ЦСКА Федотова заполучил «серебро», но вторая половина года будет черной полосой для обеих команд.

Сентябрь. Заигрывали с зоной вылета

После десяти туров Карпин набрал 10 очков, выигрывал всего дважды, как «Сочи», а пропустил в полтора раза больше мячей, чем аутсайдер – 21 против 14. У «Ростова» худшая оборона в РПЛ по результатам. Для сравнения, в десяти первых турах «Краснодар» пропустил трижды, а команда Карпина ошибалась в семь раз чаще. Спасали лишь ужасные результаты других клубов. Разумеется, всегда можно поискать объективные причины неудач. Но они просто плохо играли в футбол. Хавбек Глебов и инсайд Байрамян деградировали. Оборонец Осипенко пропускал матчи из-за травмы, без лидера молодые защитники «привозили». Вратарь Песьяков не мог всегда спасти. Форварду Голенкову не хватает опыта, чтобы сыграть в атаке за всех. Хавбек Уткин не отдал ни одной голевой передачи, а фланги в атаке сыграли скверно, Ионов не выручил и покинул команду. «Ростов» встретил октябрь рядом с зоной стыковых матчей на двенадцатой позиции. И если соседний «Рубин» рванет вверх, то Карпин отыграет две позиции до конца года.

Октябрь. Не получилось собраться

Были победы над «Ахматом» и «Локомотивом», но это не тот футбол, которым команда баловала в первой части прошлого сезона. Карпин, конечно, опытный наставник. И состав у «Ростова» не безнадежный, отсюда вызовы в сборную России, не только «по блату» из-за тренера. Но нет более безразличной сильной команды в этом сезоне РПЛ , чем «Ростов». Карпин иногда с батогом загоняет их в атаку, заставляет владеть мячом. Раз в год не пропускают. Но из-под батога тяжело созидать и развиваться, а без агрессии Валерия Георгиевича живут по принципу «и так сойдёт». Причем есть один параметр, который идеально показывает, что дело не в мастерстве, а в отношении. «Ростов» по ожидаемым очкам в тройке в РПЛ , выше «Крыльев Советов», «Рубина» и всех московских клубов. Но качество не перешло в количество пунктов, а оборона тянет вниз.

Декабрь. «Ростов» застрял в тупике

Зачем? Ключевой вопрос года для южан. Зачем им стараться, если нет разницы между вторым и двенадцатым местами? Зарплата приходит на карточки, жизнь удалась. К сожалению, как совместительство тренера Карпина в сборной и «Ростове» показывает состояние национальной команды – выброшенная за борт официальных соревнований с мизерными шансами быстро вернуться в отборы зоны УЕФА , так результаты ростовчан в РПЛ объясняют положение клубного футбола. Нет больше возможности собрать классную команду, заметно уступая по деньгам грандам. Затем вышвырнуть их с пьедестала, выйти в Лигу чемпионов, как «Ростов» с Бердыевым и Кириченко. Не будет повышаться интерес зрителей. Фанаты не простили клубам РПЛ подножку с FanID, а уровень РПЛ не растет.