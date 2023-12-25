Горят МЮ, «Аякс», «Барселона» и «Наполи». Футбольные знаменитости коллекционируют неудачи

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вчера, 15:42

И без «Челси» не обошлось.

Почти у всех клубов ниже есть небольшие успехи в этом году. Странно пройти все двенадцать месяцев с одними неудачами, если речь о самых богатых командах мира и конкретных лиг. Но если брать именно новый сезон, то на каждую удачу у них много ударов под дых.

«Аякс»

Серия скандалов и отставок менеджеров привели недавнего чемпиона Нидерландов в зону вылета. Смена тренера позволила немного подняться в таблице – «Аякс» на пятом месте, но это иллюзия успеха. Команда из Амстердама отстает от первого в таблице ПСВ на 23 очка, настоящая пропасть. Лига чемпионов тоже вряд ли светит, если одного из фаворитов не накроет кризис. «Аякс» это двадцать третья команда в рейтинге УЕФА , но впервые за 14 лет осталась без еврокубков. С такой игрой им не светят серьезные международные матчи. Понятно, что в чемпионате Нидерландов проще совершить рывок вверх, чем в АПЛ , конкурентов намного меньше. Но «Аякс» до сих пор в кризисе, ведь на днях вылетели из Кубка Нидерландов от любительского клуба из четвертого дивизиона. От команды, которая бывала в решающих стадиях еврокубков, не осталось и следа.

«Челси»

Здесь целый победитель Лиги чемпионов, ведь переиграли в финале «Манчестер Сити» пару лет назад. Но дальше «Челси» сменил владельцев. И без Абрамовича удачами не пахнет. Боэли и его соратники потратили огромные деньги на новичков, больше миллиарда евро, лондонцы ещё много лет будут выплачивать деньги за футболистов, которые не заиграли. У «аристократов» 19 поражений за год в АПЛ , худший результат последних двенадцати месяцев в чемпионате. В еврокубках «Челси» не играет. Много травм, что ведет к вопросам в адрес врачей и тренеров клуба. Даже если представить, что все неприятности – результат фатального невезения, как объяснить выбор главных тренеров? Не угадали с Поттером, а затем пригласили ещё одного человека без чемпионского стержня. Почеттино будет сложно с такой игрой доработать до конца сезона, аргентинца могут уволить.

«Севилья»

Победители Лиги Европы – переиграли в финале «Рому» в серии пенальти, неудачно завершили прошлый чемпионат Испании, заняли 11-е место. Но кто мог подумать, что это только начало? Показательно, что клуб из Андалусии весной набрал столько очков в Ла Лиге за сезон, как «Жирона». Теперь команда из Каталонии делит первое место с «Реалом», а клуб с Серхио Рамосом в трех очках от зоны прямого вылета, на шестнадцатом месте. У «Севильи» четыре тренера за год. Сампаоли сменил Мендилибар, дальше взяли Диего Алонсо, а теперь назначили Санчеса Флореса. Чехарду легко объяснить. Прошлым летом боссы клуба поссорились со спортивным директором Мончи. Знаменитого специалиста выгнали, его забрала «Астон Вилла». Вместе с бывшим тренером «Севильи» Эмери опытный директор в четверке в АПЛ , а его родная испанская команда разочаровала, невзирая на «стандартную» победу в Лиге Европы.

«Манчестер Юнайтед»

Еще один богатейший английский клуб, как и «Челси». У команды из Манчестера дела в АПЛ идут чуть лучше, но существуют риск пролететь мимо зоны Лиги чемпионов. «Манчестер Юнайтед» добавил к списку владельцев сэра Джима Рэтклиффа. Но это не значит, что все неприятности позади. Клуб, реанимированный тренером Фергюсоном, через десять лет после выхода шотландца на пенсию в странном состоянии. Стали последними в группе Лиги чемпионов, хотя не играли в «группе смерти», как «Ньюкасл». «Красные дьяволы» давно не ведут борьбу за второе место в АПЛ . В прошлом Моуриньо на пресс-конференции долго перечислял проколы предшественников в МЮ , а теперь список неудач расширился благодаря тен Хагу. Стоит ли увольнять Эрика? Покажут результаты зимних матчей, но играет команда скверно, впервые за 93 года так часто проигрывают. Онана и Хёйлунд в списке неудачных покупок в АПЛ .

«Барселона»

Переходим к тем, кому есть чем похвастаться хотя бы отчасти. Чемпионство Хави не забывайте, но в новом сезоне «Барселона» ниже в таблице, чем соседи из «Жироны». Это позор. А если добавить качество футбола, то появится повод посудачить о новом тренере вместо Хави. Коллектив за Эрнандеса, ему повезло. Но Тухель в прошлом тоже имел поддержку в раздевалке ПСЖ , что не спасло немца от увольнения. «Барселона» могла потерять наставника, если бы не вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Но если «Реал» заберет победу в Примере, «Атлетико» обойдет Хави в таблице Примеры, а сильный соперник собьет с пути в плей-офф ЛЧ , то сезон для каталонцев оберется катастрофой. А отдельной строкой участие в проекте Суперлиги – у «Барселоны» станет больше недругов. В феврале «блаугранас» могут выбросить из еврокубков следующего сезона из-за финансовых нарушений.

«Наполи»

Выбрались в плей-офф Лиги чемпионов, где будут матчи имени Марадоны. Диего бы понравилась встреча его бывших клубов «Наполи» и «Барселоны». У итальянцев даже будет шанс пройти дальше, если Кварацхелия и Осимхен не подведут. А пока подводят наставники, ведь Гарсия и Маццарри работают намного хуже, чем Спаллетти. «Наполи» перед Рождеством вылетел из Кубка Италии от скромной команды «Фрозиноне». Причем резервисты играли 0:0, а когда тренер чемпионов бросил на поле звезд, то пропустили дважды. В конце матча допустили ещё две ошибки в защите. А дальше «Наполи» проиграл в Риме команде Моуриньо. «Рома» забила после удаления Политано, а второй гол в матче столичный клуб получил при игре одиннадцать на девять. Осимхен отпраздновал новый контракт с неаполитанцами удалением. К сожалению, сказка длилась недолго, «Наполи» вернулся к неоднозначным результатам. Южане точно среди мощных неудачников нового сезона, невзирая на выход в плей-офф Лиги чемпионов.