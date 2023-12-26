Вылет из ЛЧ стоил 160 млн евро. «Милан» ищет тренера-чемпиона, фаворит – Антонио Конте

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вчера, 10:29

Пиоли предстоит решающий матч.

«Милан» к окончанию 2023 года стал одним из кризисных европейских грандов. Коллектив не выдержал напор конкуренции в ЛЧ – плохи дела и в Серии А. Рассказываем о положении недавнего полуфиналиста главного еврокубка.

До этого были успехи в чемпионате и еврокубках

Стефано Пиоли не оставлял вопросов 2-3 года назад. Тогда итальянский менеджер возвращал кризисный коллектив в элиту чемпионата Италии. Сначала 2-е место, затем чемпионство – для нынешнего, ни на что не претендующего «Милана» это было что-то новое.

Из-за новизны эмоций не удалось показать стабильность – уже в следующем розыгрыше первенства «россонери» откатились на 5-ю строчку. И это было бы поводом для увольнения – но Стефано добился успеха в другой составляющей. Еврокубковой.

Там итальянский гранд заработал путёвку в плей-офф во вполне рабочей группе с «Челси», «Зальцбургом» и загребским «Динамо». А вот дальше прошёл «Тоттенхэм», попал в неопытную часть сетки и играл с «Наполи». Так удалось добраться до полуфинала Лиги чемпионов – и даже при поражении от «Интера» это был серьёзный успех. В недавнем прошлом «россонери» вообще проходили мимо главного еврокубка.

Оба раза у руководства были причины оставить Пиоли главным тренером. Но сейчас-то их ещё меньше. Прошлогодним «россонери» не хватало опыта, чтобы быть стабильными. Теперь появился. По уму «Милан» должен был на классе проходить группу смерти с «Пари Сен-Жермен», «Боруссией» и «Ньюкаслом». На деле дортмундцы сотворили сенсацию и пробились в плей-офф, а итальянский гранд довольствуется путёвкой в Лигу Европы.

Что касается Серии А, тут 3-е место к окончанию 2023 года. Но банда Пиоли ближе к тому, чтобы покинуть топ-3, чем к тому, чтобы зарубиться с «Ювентусом» и «Интером», которые пока в одиночку разыгрывают титул. Отставание от той же «старой синьоры» уже составляет 7 баллов – а «Милан» неудачлив и часто теряет очки (даже с аутсайдерами), так что отрыв ещё может увеличиться.

Летом потратили больше всех

Эффективно тратить 116 миллионов евро на трансферы, чтобы бороться за 3-ю строчку в Серии А и вылетать из ЛЧ ? Вообще нет.

А ведь это самая крупная кампания в Италии минувшим летом. Гладко было на бумаге – «россонери» решили прокачать молодой и дерзкий, но не сбалансированный коллектив. В группе атаки конкурировать с Жиру взяли Окафора и Йовича, а правый фланг укрепили Пулишичем и Чуквуэзе. Швейцарский центрфорвард набирался опыта в «Зальцбурге» и в прошлом сезоне уже полноценно адаптировался к топ-уровню. Плюс австрийцы играли в одной группе с «Миланом». Класс Пулишича проверен временем, а ценник сбит стагнацией, Йович ещё не растерял уровень, который показал в «Айнтрахте».

В центр поля подписали юного Мусу, Рейндерса, Лофтуса-Чика. Получилась отличная стабилизированная группа новичков. Первому 20 лет, он только пробился в стартовый состав «Валенсии». Второй – 24-летний футболист из АЗ , уже давно играющий на взрослом уровне. И третий – самый опытный, прошедший мясорубку нового «Челси» и даже закрепившийся в стартовой обойме.

В августе довольный Пиоли отмечал:

Борьба за скудетто и победу в ЛЧ ? Конечно, это наша цель. Мы довольны игрой, поскольку продвинулись вперед после первой игры. Мы должны продолжать узнавать друг друга и становиться более единой командой, но это уже хорошее начало. Мы привлекли игроков с теми характеристиками, которые нам нужны, очень настроенных на атаку, проактивных. Сейчас мы постараемся обрести некоторую стабильность, но для тренера всегда полезно иметь разные варианты игры. Это отличная группа игроков, с которой можно работать. Они готовы полностью пожертвовать собой ради команды, и это основание, на которой мы можем строить команду.

Пиоли ищут замену

Перед руководством тяжёлый выбор. С одной стороны, выступление команды сложно признать однозначно провальным. К тому же итальянец уже приносил результат, хорошо изучил коллектив и за счёт этого может быть полезен. С другой – владельцы вложили большие деньги, и вложения эти не окупаются. «Россонери» топчутся на месте.

В конце ноября сообщалось, что решение по тренеру примут на основе итогов группового этапа Лиги чемпионов. Устроил бы боссов только выход в плей-офф – иначе недосчитаются 160 миллионов евро. Несмотря на победу над «Ньюкаслом», чуда не произошло – парижане удержались на второй строчке.

Позднее стало известно, что руководство провело с итальянским наставником встречу, в ходе которой определились, что Стефано продолжит работать с командой.

С другой стороны, появился инсайд, что «россонери» уже подобрали альтернативный вариант – готовы договориться с Антонио Конте. Менеджер успел отдохнуть после работы с «Тоттенхэмом», так что в случае перехода в «Милан» приедет со свежей головой. Плюс это тренер с чемпионским менталитетом – именно этого после завоевания титула не хватает команде.

У Пиоли нет такого опыта, так что для «Милана» такой шаг может оказаться необходим. В любом случае, у боссов ещё есть время подумать. Определяющим для Стефано называют ближайшую игру против «Сассуоло». И за победу в ней уверенности нет – «россонери» уже дарили очки «Садернитане», проигрывали «Аталанте».