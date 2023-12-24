«Челси» – одна из худших команд года в АПЛ. У Почеттино восьмое поражение в чемпионате

Не сумели порадовать фанатов на Рождество.
«Челси» проигрывал чаще всех
В поражении «Челси» от «Вулверхэмптона» ничего нового. У Почеттино ужасные результаты в выездных матчах, четыре подряд поражения. И если два соперника были сложными – «Ньюкасл» и МЮ, то «Эвертон» и «Вулверхэмптон» надо обыгрывать, пусть даже «волки» и кусали грандов АПЛ. В гостях «Челси» слишком поздно открыл счет забитым голам, до этого пропустив дважды. Также создали подделку на эпичную контратаку «Ливерпуля» против «Арсенала». Стерлинг пожадничал, не отдал передачу, как Салах, хотя эпизод был ещё проще для атакующей стороны.
Но если не умеешь играть на стандартах и в концовке выпускаешь группу атакующих игроков – жди ответных острых атак. «Волки» съели лондонских гостей. «Челси» и дома выступает скверно, всего 12 набранных очков, но на выезде уже пять поражений, 10 набранных очков. А если говорим о таблице результатов за весь 2023-й год, то «Челси» на третьем месте с конца. Хуже из клубов, которые играют в АПЛ весь год, выступили только «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Вот только эти команды не тратили 1 миллиард фунтов на новичков за короткое время.
«Челси» набрал 42 пункта за год, «орлы» — 41, а «лесники» — 39. У Почеттино одна из худших команд календарного года в АПЛ. А если учесть ресурсы, то можно смело заявить, что «Челси» заслужил вылет из высшего дивизиона, хотя избежит такой участи, ведь «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» намного слабее. Некому устроить Почеттино веселую поездку в низшую лигу. Но однотипные результаты – «Челси» потерял очки в 12 турах из 18, поднадоели фанатам. Лондонцы худшие по количеству поражений в АПЛ за год, опустились на личное дно.
Боэли нужно вернуть Грановскую
Ищите женщину с канадским паспортом родом из России. Не исключено, что Марина Владимировна сегодня с семьей празднует сочельник. Завтра у неё Рождество, независимо от места жительства. Но Грановская, которая ушла после плодотворной работы в «Челси» Абрамовича, может найти выход из критической ситуации. Ненормально занимать десятое место клубу с таким составом. Никакие кадровые потери, хотя их немало, не оправдывают игру «Челси». В запасе у команд такого калибра тоже профессионалы. Но играют так, что сегодня Почеттино снова потерял троих футболистов, причем двоих из-за перебора карточек.
Санчес, Кукурелья, Джеймс, Фофана и Лавия теоретически могли усилить защиту «Челси». Вот только в этой пятерке каждый способен придумать нечто несуразное. Вопросы к Боэли. Совладелец клуба подбирал футболистов в спайке с людьми, чье имя ничего вам не скажет. У «Челси» два спортивных директора, но вместе они хуже связки директрисы Грановской и умницы Петра Чеха, который теперь занялся хоккейной карьерой и дебютировал в аренде в лучшем клубе Объединенного королевства. Когда всадник без головы, то можно выложить еще 500 млн фунтов на трансферы, а изменений к лучшему в «Челси» не будет.
Сказано не для красного словца. Есть пример МЮ, где потратили после Фергюсона много денег, а даже в плей-офф ЛЧ не вышли, хотя в соперниках были скромный датский клуб и популярный, но не равный англичанам турецкий коллектив. «Челси» может застрять в середине таблицы АПЛ надолго. И даже если будет разовый рывок, то без привычного управления от Грановской выбросят деньги на ветер. Но нужен ли ей этот кризис? Не исключено, что Марина Владимировна работает на Абрамовича. Или нашла спокойную работу вне футбола. Но было глупо не бороться за одну из сильнейших управляющих мирового спорта.
Пора искать замену для Почеттино
Бывают тренерские назначения, судьбу которых понимаешь наперед. Выбор Почеттино в «Челси» это один из ярких примеров. Можно было спорить о будущем тен Хага в «Манчестер Юнайтед», ведь в этом клубе любят Эриков. Чемпионский опыт в Нидерландах говорил в пользу новичка. Сэр Алекс Фергюсон недавно в очередной раз попросил руководство МЮ не увольнять тренера, это было ещё до вылета из еврокубков. Новый совладелец «красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф тоже настаивал, чтобы Эрика не трогали. Но МЮ пока не на десятом месте, опережают «Челси» на шесть пунктов.
И если один из самых богатых клубов мира выступает хуже, чем «красные дьяволы», топора задуматься. Был отрезок, когда казалось, что Почеттино нащупал правильный ритм. Видели матчи, в которых «Челси» выступал лучше, чем в последних четырех выездных поединках, обыграли «Тоттенхэм» и «Брайтон». Но у названых клубов есть прогрессирующие тренеры Постекоглу и Де Дзебри, а у «аристократов» с пенсионерским футболом только несчастный Почеттино. Маурисио еще со времен в «Эспаньоле» был наставником с налетом неудачника. Таким людям сложно улучшить репутацию.
Аргентинец вышел в финал Лиги чемпионов, но проиграл его, хотя «Тоттенхэм» держал мяч против «Ливерпуля». А вот Боэли не держался за логику, увольняя Тухеля. С Томасом история «Челси» могла поверить в другую сторону. Но поздно плакать за тем, кого не вернуть. Надо работать зимой в поисках усиления состава. Хотя заметно, что инвесторы испугались будущих долгов и могут замедлить процесс выделения денег на трансферы. Важно найти управляющего, который будет работать самостоятельно и сможет заставить Боэли отойти от дел. Американский миллиардер ужасен в футболе, он профан.
А ещё хуже, что все понимают: в такой «Челси» ни один выдающийся тренер сейчас не пойдет. Даже Конте с налетом итальянского безумия может отказаться, поскольку ситуация объективно сложная. Хотя Антонио точно не хуже, чем Почеттино. Даже если планируют дотерпеть до конца сезона с Маурисио, невзирая на последствия – могут остаться без еврокубков второй год подряд, то надо найти наставника с планом на несколько лет. У Почеттино нет свежих идей. Команда играет самостоятельно, а это всегда приводит к скачкам формы и обычно отравляет богатых и знаменитых в середину таблицы.
Ситуация в Челси сложная, так как в клубе не могут разобраться в чем причина. Причина в тренере или в игроках. Количество покупок опережает пребывание тренера в клубе, если тренер провалится, то покупают снова. Проблема в том, что у Челси виноваты как игроки, так и тренер. Если при Абрамовиче долгое время играл к примеру Дрогба и Микел, то сейчас подобные игроки часто меняются. При Абрамовиче была одна чёткая позиция виноват в результатах тренер, состав менялся в крайнем случае.
Грановской лучше идти в МЮ, где нужно выбрать правильного тренера для клуба.
А при нынешнем бардаке в Челси мог бы подойти Аллегри.
Вы видели в какой ситуации был Юве. Сарри и Пирло постарались наломать дров с составом, половина игроков не заиграли, а кто-то ушёл из клуба. В итоге Аллегри разобрался со всем этим и сейчас ведёт борьбу за скудетто.
В принципе автобусный футбол всегда подходил Челси и такой футбол приносил трофеи, возможно Аллегри и Челси найдут что-то общее в клубе.
Ситуация в Челси сложная, так как в клубе не могут разобраться в чем причина. Причина в тренере или в игроках. Количество покупок опережает пребывание тренера в клубе, если тренер провалится, то покупают снова. Проблема в том, что у Челси виноваты как игроки, так и тренер. Если при Абрамовиче долгое время играл к примеру Дрогба и Микел, то сейчас подобные игроки часто меняются. При Абрамовиче была одна чёткая позиция виноват в результатах тренер, состав менялся в крайнем случае.
Грановской лучше идти в МЮ, где нужно выбрать правильного тренера для клуба.
А при нынешнем бардаке в Челси мог бы подойти Аллегри.
Вы видели в какой ситуации был Юве. Сарри и Пирло постарались наломать дров с составом, половина игроков не заиграли, а кто-то ушёл из клуба. В итоге Аллегри разобрался со всем этим и сейчас ведёт борьбу за скудетто.
В принципе автобусный футбол всегда подходил Челси и такой футбол приносил трофеи, возможно Аллегри и Челси найдут что-то общее в клубе.
Потом когда взяли Лукаку игра Челси каким-то образом изменилась, нити игры были потеряны. Нет, Лукаку не виноват, возможно Тухель начал экспериментировать другой футбол в Челси. Все матчи Челси не смотрел, но визуально игра отличалась на второй сезон. Челси был уязвим на второй сезон при Тухеле, когда Челси с трудом и с отскоками набирал очки. Игра в обороне уже не была так надёжна, как в первый неполный сезон при Тухеле. В общем Тухель хотел усилить состав и ему нужен был Холланд, но в итоге взяли Лукаку, как итог Тухель не смог поставить другой футбол и внедрить в эту игру Лукаку, пока эксперименты шли Челси колбасило. А дальше Тухель не проявил гибкость и в какой-то степени читалось упрямство в том, что Тухелю не хотелось менять игру.
В итоге как это делает МЮ Челси начал искать причину в игроках складывая как вещи одного за другим игроков. Тем самым очередному тренеру сложно было разобраться во всем этом.
Потом когда взяли Лукаку игра Челси каким-то образом изменилась, нити игры были потеряны. Нет, Лукаку не виноват, возможно Тухель начал экспериментировать другой футбол в Челси. Все матчи Челси не смотрел, но визуально игра отличалась на второй сезон. Челси был уязвим на второй сезон при Тухеле, когда Челси с трудом и с отскоками набирал очки. Игра в обороне уже не была так надёжна, как в первый неполный сезон при Тухеле. В общем Тухель хотел усилить состав и ему нужен был Холланд, но в итоге взяли Лукаку, как итог Тухель не смог поставить другой футбол и внедрить в эту игру Лукаку, пока эксперименты шли Челси колбасило. А дальше Тухель не проявил гибкость и в какой-то степени читалось упрямство в том, что Тухелю не хотелось менять игру.
В итоге как это делает МЮ Челси начал искать причину в игроках складывая как вещи одного за другим игроков. Тем самым очередному тренеру сложно было разобраться во всем этом.
Челси 2012 это отскок отскоков, а Челси Тухеля работал как часики в той ЛЧ.
Как и ПСЖ Тухеля был на высоте
Тухеля надо было поддержать и сейчас бы в топ 4 шли и шлака не набрали бы
Челси 2012 это отскок отскоков, а Челси Тухеля работал как часики в той ЛЧ.
Как и ПСЖ Тухеля был на высоте
Тухеля надо было поддержать и сейчас бы в топ 4 шли и шлака не набрали бы
Абрамович немца тоже уволил бы, только он в отличии от Боэли не стал бы ставить всяких Поттеров, Лэмпарда по второму кругу, и приглашать Почеттино экс тренера Тоттенхэма. А сейчас Глядя на то как Тухель тренирует в Баварии, логично видно что он спекся. А ЛЧ в Челси таким же образом до него и Ди Матео брал.
Почеттино хороший специалист, он неплохо себя зарекомендовал в Саутгемптоне и полностью раскрылся в Тоттенхэме, логично у него более колосальный опыт в АПЛ, по этому его и приглашали, но Челси болен был и до него, симптомы теже что в принципе и в прошлом сезоне, могут победить и на равных сыграть с клубами из первой 10ки а потом проиграть аутсайдеру, недавно в полуфинал кубка лиги вышел в которым им играть с Мидлсбро, думаю у Почетта будет шанс на финал и возможно на трофей, думаю это на данном этапе более важно, чем чемпионат, потому что он уже давно проигран, единственное что у них все еще есть шанс попасть хотя бы в ЛК на будущий сезон.
PS Богатые середняки тоже есть, Челси стал одним из них, почти млярд состав, а играют порой как условный Фулхэм, уровень игроков явно низкий, наверно еще хуже чем у МЮ, а кто хуже Тен Хаг или Почеттино, это было уже проверенно в ЛЧ 19 году Камбек за полчаса аргентинец в финале голландец вылетел.
Абрамович немца тоже уволил бы, только он в отличии от Боэли не стал бы ставить всяких Поттеров, Лэмпарда по второму кругу, и приглашать Почеттино экс тренера Тоттенхэма. А сейчас Глядя на то как Тухель тренирует в Баварии, логично видно что он спекся. А ЛЧ в Челси таким же образом до него и Ди Матео брал.
Почеттино хороший специалист, он неплохо себя зарекомендовал в Саутгемптоне и полностью раскрылся в Тоттенхэме, логично у него более колосальный опыт в АПЛ, по этому его и приглашали, но Челси болен был и до него, симптомы теже что в принципе и в прошлом сезоне, могут победить и на равных сыграть с клубами из первой 10ки а потом проиграть аутсайдеру, недавно в полуфинал кубка лиги вышел в которым им играть с Мидлсбро, думаю у Почетта будет шанс на финал и возможно на трофей, думаю это на данном этапе более важно, чем чемпионат, потому что он уже давно проигран, единственное что у них все еще есть шанс попасть хотя бы в ЛК на будущий сезон.
PS Богатые середняки тоже есть, Челси стал одним из них, почти млярд состав, а играют порой как условный Фулхэм, уровень игроков явно низкий, наверно еще хуже чем у МЮ, а кто хуже Тен Хаг или Почеттино, это было уже проверенно в ЛЧ 19 году Камбек за полчаса аргентинец в финале голландец вылетел.
Удачи Почеттино в Турции
Удачи Почеттино в Турции