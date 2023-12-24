«Челси» – одна из худших команд года в АПЛ. У Почеттино восьмое поражение в чемпионате

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вчера, 21:33

Не сумели порадовать фанатов на Рождество.

«Челси» проигрывал чаще всех

В поражении «Челси» от «Вулверхэмптона» ничего нового. У Почеттино ужасные результаты в выездных матчах, четыре подряд поражения. И если два соперника были сложными – «Ньюкасл» и МЮ , то «Эвертон» и «Вулверхэмптон» надо обыгрывать, пусть даже «волки» и кусали грандов АПЛ . В гостях «Челси» слишком поздно открыл счет забитым голам, до этого пропустив дважды. Также создали подделку на эпичную контратаку «Ливерпуля» против «Арсенала». Стерлинг пожадничал, не отдал передачу, как Салах, хотя эпизод был ещё проще для атакующей стороны.

Но если не умеешь играть на стандартах и в концовке выпускаешь группу атакующих игроков – жди ответных острых атак. «Волки» съели лондонских гостей. «Челси» и дома выступает скверно, всего 12 набранных очков, но на выезде уже пять поражений, 10 набранных очков. А если говорим о таблице результатов за весь 2023-й год, то «Челси» на третьем месте с конца. Хуже из клубов, которые играют в АПЛ весь год, выступили только «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест». Вот только эти команды не тратили 1 миллиард фунтов на новичков за короткое время.

«Челси» набрал 42 пункта за год, «орлы» — 41, а «лесники» — 39. У Почеттино одна из худших команд календарного года в АПЛ . А если учесть ресурсы, то можно смело заявить, что «Челси» заслужил вылет из высшего дивизиона, хотя избежит такой участи, ведь «Лутон», «Бернли» и «Шеффилд Юнайтед» намного слабее. Некому устроить Почеттино веселую поездку в низшую лигу. Но однотипные результаты – «Челси» потерял очки в 12 турах из 18, поднадоели фанатам. Лондонцы худшие по количеству поражений в АПЛ за год, опустились на личное дно.

Боэли нужно вернуть Грановскую

Ищите женщину с канадским паспортом родом из России. Не исключено, что Марина Владимировна сегодня с семьей празднует сочельник. Завтра у неё Рождество, независимо от места жительства. Но Грановская, которая ушла после плодотворной работы в «Челси» Абрамовича, может найти выход из критической ситуации. Ненормально занимать десятое место клубу с таким составом. Никакие кадровые потери, хотя их немало, не оправдывают игру «Челси». В запасе у команд такого калибра тоже профессионалы. Но играют так, что сегодня Почеттино снова потерял троих футболистов, причем двоих из-за перебора карточек.

Санчес, Кукурелья, Джеймс, Фофана и Лавия теоретически могли усилить защиту «Челси». Вот только в этой пятерке каждый способен придумать нечто несуразное. Вопросы к Боэли. Совладелец клуба подбирал футболистов в спайке с людьми, чье имя ничего вам не скажет. У «Челси» два спортивных директора, но вместе они хуже связки директрисы Грановской и умницы Петра Чеха, который теперь занялся хоккейной карьерой и дебютировал в аренде в лучшем клубе Объединенного королевства. Когда всадник без головы, то можно выложить еще 500 млн фунтов на трансферы, а изменений к лучшему в «Челси» не будет.

Сказано не для красного словца. Есть пример МЮ , где потратили после Фергюсона много денег, а даже в плей-офф ЛЧ не вышли, хотя в соперниках были скромный датский клуб и популярный, но не равный англичанам турецкий коллектив. «Челси» может застрять в середине таблицы АПЛ надолго. И даже если будет разовый рывок, то без привычного управления от Грановской выбросят деньги на ветер. Но нужен ли ей этот кризис? Не исключено, что Марина Владимировна работает на Абрамовича. Или нашла спокойную работу вне футбола. Но было глупо не бороться за одну из сильнейших управляющих мирового спорта.

Пора искать замену для Почеттино

Бывают тренерские назначения, судьбу которых понимаешь наперед. Выбор Почеттино в «Челси» это один из ярких примеров. Можно было спорить о будущем тен Хага в «Манчестер Юнайтед», ведь в этом клубе любят Эриков. Чемпионский опыт в Нидерландах говорил в пользу новичка. Сэр Алекс Фергюсон недавно в очередной раз попросил руководство МЮ не увольнять тренера, это было ещё до вылета из еврокубков. Новый совладелец «красных дьяволов» сэр Джим Рэтклифф тоже настаивал, чтобы Эрика не трогали. Но МЮ пока не на десятом месте, опережают «Челси» на шесть пунктов.

И если один из самых богатых клубов мира выступает хуже, чем «красные дьяволы», топора задуматься. Был отрезок, когда казалось, что Почеттино нащупал правильный ритм. Видели матчи, в которых «Челси» выступал лучше, чем в последних четырех выездных поединках, обыграли «Тоттенхэм» и «Брайтон». Но у названых клубов есть прогрессирующие тренеры Постекоглу и Де Дзебри, а у «аристократов» с пенсионерским футболом только несчастный Почеттино. Маурисио еще со времен в «Эспаньоле» был наставником с налетом неудачника. Таким людям сложно улучшить репутацию.

Аргентинец вышел в финал Лиги чемпионов, но проиграл его, хотя «Тоттенхэм» держал мяч против «Ливерпуля». А вот Боэли не держался за логику, увольняя Тухеля. С Томасом история «Челси» могла поверить в другую сторону. Но поздно плакать за тем, кого не вернуть. Надо работать зимой в поисках усиления состава. Хотя заметно, что инвесторы испугались будущих долгов и могут замедлить процесс выделения денег на трансферы. Важно найти управляющего, который будет работать самостоятельно и сможет заставить Боэли отойти от дел. Американский миллиардер ужасен в футболе, он профан.

А ещё хуже, что все понимают: в такой «Челси» ни один выдающийся тренер сейчас не пойдет. Даже Конте с налетом итальянского безумия может отказаться, поскольку ситуация объективно сложная. Хотя Антонио точно не хуже, чем Почеттино. Даже если планируют дотерпеть до конца сезона с Маурисио, невзирая на последствия – могут остаться без еврокубков второй год подряд, то надо найти наставника с планом на несколько лет. У Почеттино нет свежих идей. Команда играет самостоятельно, а это всегда приводит к скачкам формы и обычно отравляет богатых и знаменитых в середину таблицы.