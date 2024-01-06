Клубы РПЛ борются за лучшего бомбардира чемпионата Сербии. Салданья подойдёт немногим

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вчера, 11:25

Но это было бы топ-усиление.

В поисках топ-бомбардира клубы РПЛ заглянули в чемпионат Сербии – обратили внимание на лучшего бомбардира первенства бразильца Матеуса Салданью. Список претендентов на 24-летнего бразильца не называется – предположим, кому может быть интересна эта сделка.

Покорил Сербию за полгода

Матеус – не проверенный годами лидер «Партизана». Он вообще перебрался в чемпионат Сербии только этим летом. До этого о бразильском форварде мало что было слышно – начало профессиональной карьеры в клубе «Баия», затем переезд в Японию, аренды в китайский «Чэнду» и азербайджанский «Нефтчи».

И ведь нигде он статистикой не выделялся. Как селекционеры «Партизана» угадали с неочевидным кандидатом, остаётся только гадать – но если за «Нефтчи» у Салданьи 5 голов в 17 играх чемпионата, то в Сербии он столько же забил всего за 6 матчей. Дальше больше – по итогам 18 матчей в активе Матеуса 14 голов, это лучший бомбардир текущего розыгрыша.

«Партизан» заплатил за нападающего 1,3 миллиона евро – теперь же рассчитывает на 6 миллионов. Сам бразилец не против переезда в Россию.

Вряд ли речь о «Зените», «Локомотиве» или «Динамо»

У всех закрыта потребность в топ-форварде. «Зенит» уже арендовал у «Локо» Вильсона Изидора при сложившейся паре Кассьерра-Сергеев. Матео на второй год всё-таки прорвало, Иван продолжал выходить на замену. Затем Семак перешёл на схему «3-5-2», поэтому и понадобился третий форвард для ротации. Но сложно представить, чтобы петербуржцы потратили 6 миллионов евро лишь для глубины скамейки, а 4 топ-страйкера – как-то слишком.

У «Динамо» и так была головоломка с размещением молодого эффективного Тюкавина и возрастного, но обладающего авторитетом Смолова. Личка решил этот вопрос. Константин сейчас объективно сильнее на острие, поэтому выходит на профильной позиции, а из Фёдора сделали оттянутого нападающего. Плюс есть молодой прогрессирующий Гладышев.

Что касается «Локомотива», у них вообще 5 профильных центрфорвардов: Глушенков, Дзюба, Сулейманов, Сарвели и воспитанник Раков. Положим, Глушенкова давно определили в роли «десятки», Владислав – непонятное неудавшееся приобретение. На деле конкурируют Артём и Тимур, а Вадиму вообще рановато в старт. Но и так Салданья тут не к месту.

«Спартак» давно заигрывает с сербским рынком

А вот интерес от «красно-белых» был бы вполне понятен. Абаскаль любит переучивать форвардов – поэтому даже Соболев стал универсалом-плеймейкером. Только от этого необходимость в завершении не исчезла.

Плюс в последнее время «Спартак» часто обращается к сербскому рынку. Летом пытался договориться с «Црвеной Звездой» по Страхине Эраковичу. Центрбек выбрал «Зенит». В декабре вернулись – уже за молодым форвардом ИМТ Милошем Луковичем. И, по слухам, готовы были выложить за 18-летнего нападающего 5,7 миллиона евро. В итоге от его кандидатуры отказались.

Но именно в таком контексте интерес к Матеусу от москвичей выглядел бы логично. Это бы значило, что клуб осваивается на сербском рынке и выбирает лучшего кандидата – у Луковича всё же мало опыта плюс скверная реализация. Бразилец в обоих компонентах лучше.

Из минусов – затраты будут выше. Предполагаемые 6 миллионов – лишь начальный ценник. При высокой конкуренции его возможно разогнать и до 10.

ЦСКА нужна длинная скамейка

Летом «армейцам» позарез необходимо было залатать дыры после ухода Медины, Карраскаля и Зайнутдинова, при этом добавилась череда травм в линии обороны. А выкупа Мойзеса и подписания Келвена на фланги и Виктора Давилы в атаку было маловато.

В целом больше читается необходимость подписать ещё пару крайних защитников. Мойзес всё же чаще играет в центре обороны, а Гайичу пришлось переходить с правого фланга на левый. Замены им нет – разве что ситуативная: Обляков имеет опыт игры латералем, ещё молодого Рядно можно подключить. Но разве такой скамейкой борются за медали?

Желание привезти Матеуса здесь читалось бы в контексте освобождения Облякова – с весны Федотов перевёл Ивана на позицию инсайда, поскольку просели Медина и Карраскаль. Там он отлично проявил себя в паре с Чаловым. Но форвардом пришлось выпускать Заболотного – а это точно не элитный завершитель.

Затем появилось больше вариативности благодаря приобретению Файзуллаева и Давилы, там же попробовали Мухина. В дорогом Салданье нет острой необходимости, но с ним отпала бы необходимость в Облякове-инсайде.

Прослеживается почерк «Краснодара»

«Быки» последний год обрели себя в подобных сделках. Южане прибегают к экзотическим для РПЛ направлениям – того же Кобнана Дэвида нашли в Словакии, Кади Борхеса привезли из Азербайджана. Жоау Батчи – анголец, который пробирался по вертикали чемпионата Португалии. А Михайло Баньяца забрали из клуба «Бачка-Топола». С первыми Салданью объединяют экзотические для России чемпионаты Японии, Китая и Азербайджана, с последним – опыт в чемпионате Сербии.

Сейчас это может быть вынужденная мера. На основного форварда «быков» Джона Кордобу положили глаз клубы ОАЭ . Южане отпускать лидера не хотят, но если за колумбийца предложат ценник в 10-12 миллионов евро, отказаться будет сложно. На этот случай «горожанам» потребуется альтернатива в виде другого элитного форварда.

Матеусу в случае перехода в «Краснодар» будет проще адаптироваться. Здесь в раздевалке орудует латиноамериканская банда – соотечественники Кайо, Борхес и Тормена особенно помогут, плюс есть колумбийцы Кордоба и Кастаньо, уругваец Оласа и Алонсо из Парагвая.

Так что среда в «Краснодаре» для Салданьи наиболее благоприятна, остался вопрос – есть интерес со стороны команды?