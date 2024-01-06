«Фамаликан» – «Шавиш»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Шавиш», который состоится 7 января 2024 года

«Фамаликан»

«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Фамаликана» в предстоящем футбольном поединке с «отважными». Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась выездная игра с командой «Портимоненсе» в рамках матча 13-го тура чемпионата. С таким же счётом ничью раскатали «сине-белые» с «эшторильцами».

В прошлом туре Примейра-лиги со счётом 0:3 «Фамаликан» потерпел поражение от «Бенфики».

«Шавиш»

Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день «отважные». Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей с участием «флавиенцев» за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «Шавиш» потерпел поражение от «Эшторила» в рамках матча 13-го тура Примейра-лиги. С разницей в пару мячей «отважные» уступили дома команде «Каса Пиа» (1:3).

29 декабря с минимальным счётом «Порту» выиграл у «флавиенцев».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фамаликан» – 1.76

Ничья – 3.75

Победит «Шавиш» – 4.70

Победит «Фамаликан» с форой -1.5 гола – 2.95

Обе забьют — нет – 1.89

Обе забьют — да – 1.91

Тотал голов больше 2.5 – 1.96

Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Из пяти последних матчей в трёх «Фамаликан» уступил своим соперникам

За аналогичный период в четырёх футбольных поединках «Шавиш» проиграл своим оппонентам.

Прогноз

С коэффициентом 1.76 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Фамаликан». После поражения в сухую от «Бенфики» в предстоящем матче «сине-белым» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Свои три очка хозяева возьмут в будущем футбольном поединке.