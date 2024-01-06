«Фамаликан» – «Шавиш»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 16-го тура Примейра-лиги чемпионата Португалии «Фамаликан» – «Шавиш», который состоится 7 января 2024 года
«Фамаликан»
«Сине-белые» на данный момент в турнирной таблице Примейра-лиги находятся на седьмой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием команды, чтобы оценить шансы «Фамаликана» в предстоящем футбольном поединке с «отважными». Ничейным исходом со счётом 1:1 завершилась выездная игра с командой «Портимоненсе» в рамках матча 13-го тура чемпионата. С таким же счётом ничью раскатали «сине-белые» с «эшторильцами».
В прошлом туре Примейра-лиги со счётом 0:3 «Фамаликан» потерпел поражение от «Бенфики».
«Шавиш»
Последнюю строчку турнирной таблицы чемпионата Португалии занимают на сегодняшний день «отважные». Предлагаем освежить в памяти результаты нескольких матчей с участием «флавиенцев» за последнее время. В сухую, пропустив четыре гола, «Шавиш» потерпел поражение от «Эшторила» в рамках матча 13-го тура Примейра-лиги. С разницей в пару мячей «отважные» уступили дома команде «Каса Пиа» (1:3).
29 декабря с минимальным счётом «Порту» выиграл у «флавиенцев».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Фамаликан» – 1.76
- Ничья – 3.75
- Победит «Шавиш» – 4.70
- Победит «Фамаликан» с форой -1.5 гола – 2.95
- Обе забьют — нет – 1.89
- Обе забьют — да – 1.91
- Тотал голов больше 2.5 – 1.96
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.85
Статистика
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру
- Из пяти последних матчей в трёх «Фамаликан» уступил своим соперникам
- За аналогичный период в четырёх футбольных поединках «Шавиш» проиграл своим оппонентам.
Прогноз
С коэффициентом 1.76 компания Pinnacle в будущей встрече предлагает сделать ставку на победу команды «Фамаликан». После поражения в сухую от «Бенфики» в предстоящем матче «сине-белым» необходимо реабилитироваться перед своими болельщиками. Свои три очка хозяева возьмут в будущем футбольном поединке.