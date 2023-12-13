«Барселона», «Милан» и «Бавария» тоже бывали на дне в ЛЧ. Но у МЮ теперь два провала

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вчера, 21:59

Вспоминаем тяжелые приземления грандов.

МЮ в сезонах 2005/06 и 2023/24

У «Реала» не было опыта последних мест в Лиге чемпионов, а вот другие известные и рейтинговые клубы время от времени проверяли себя на прочность, плюхаясь на дно турнирной таблицы в престижном кубке. «Манчестер Юнайтед» опробовал метод в группе с «Вильярреалом», «Бенфикой» и «Лиллем» при Фергюсоне. Позже сэр Алекс не просто заставит свою команду выйти в финал Лиги чемпионов, а ещё и выиграет у «Челси» по пенальти в «Лужниках» в 2008 году. Но до этого опустились на самое дно.

Причем пускай вас не смущают имена соперников, они были сильными. Речь о «Вильярреале», который едва не дошел до финала – уступил «Арсеналу», Рикельме не забил пенальти. «Бенфика» и «Лилль» тоже неплохо дрались. Это сейчас МЮ намного богаче, чем «Галатасарай» и «Копенгаген», поэтому последнее место тен Хага смотрится иначе, чем неожиданный провал того МЮ . Тогда урок усвоили, а сейчас есть большие сомнения, ведь клуб давно в кризисе, играют на эмоциях и присматривают тренеров.

«Барселона» в сезоне 1997/98

Вот здесь важен контекст, ведь дело было давно. «Барселона» тех времен не была равна по статусу каталонцам времен Гвардиолы. И даже команде Райкарда по организованности заметно уступала. Но немного времени прошло с успехов тренера Кройфа, чтобы не считать испанцев с сильным составом мальчиками для битья. Особенно если в группе дерзкие «Ньюкасл», ПСВ и киевское «Динамо».

Но как раз с киевлянами «Барселону» ждали самые позорные матчи, легендарные для украинского клуба. Лобановский поиздевался над Луи ван Галом. В Испании «динамовцы» выиграли 4:0, хет-трик Шевченко и гол Реброва. А первый матч в Киеве завершился со счетом 3:0 в пользу украинцев. Ривалдо и Фигу нечасто так знатно проигрывали в славной карьере, а речь о будущих обладателях «Золотого мяча».

«Милан» в сезоне 1999/00

Тоже важно уточнить, что времена Сакки остались далеко позади, а «Милан» тренера Альберто Дзаккерони не был фаворитом Лиги чемпионов. Они даже в Серии А не стали первыми, уступили «Лацио» Эрикссона и «Ювентусу» Липпи. Но это не значит, что «Милан» был обречен занять последнее место в группе с «Челси», «Гертой» и «Галатасараем». Как минимум двух соперников стоило обойти.

Но турки в лице Шукюра и Давалы думали иначе. Они обыграли «Милан», оставили без еврокубков весной. Речь о команде Фатиха Терима, которая позже обыграет в финале Кубка УЕФА «Арсенал» в серии пенальти. Но «Милан» с Шевченко, Мальдини, Костакуртой, Альбертини, Бобаном и Леонардо будущий успех соперника не оправдывает. Особенно с учетом, что дальше эту команду ждёт триумф.

«Ювентус» в сезоне 2000/01

Через год будут в финале против «Милана», но сначала прокатились на животе по дну карьера. Честно говоря, тяжело представить, как можно с составом «Ювентуса» оказаться последним в группе с «Панатинаикосом» и «Гамбургом». Ладно «Депортиво», у Хавьера Ируреты была классная команда, чемпионы Испании. Но у Карло Анчелотти на поле находились звездные исполнители – Дель Пьеро, Трезеге, Индзаги, Зидан, Давидс и Конте.

В воротах играл Эдвин ван дер Сар, а не Онана, которому ищут замену в МЮ . Но за весь групповой этап «Ювентус» обыграл только греков, которым потом все-таки проиграли. Анчелотти ждал провал в Турине, Карло до сих пор недолюбливает этот клуб. А дальше вернулся Липпи, ведь оказалось, что без него «Ювентусу» намного хуже. Но вот эта неудача стоила туринцам потери Зидана. Чемпион мира и Европы уехал в «Реал», с которым выиграет Лигу чемпионов.

«Бавария» в сезоне 2002/03

Кубок у «Валенсии» команда вратаря Оливера Кана выиграла в 2001-м, а через полтора года легендарный клуб занял последнее место в группе с «Лансом», «Депортиво» и «Миланом». На поле были действующие вице-чемпионы мира вроде Кана и Баллака. Но соперники у «Баварии» оказались неплохими. «Ланс» привычно дрался с грандом, «Депортиво» тех времен славился классным футболом.

Да и «Милан» молодого тренера Анчелотти стремился в первый победный финал против «Ювентуса». Поэтому «Бавария» итальянцев не испугала. Индзаги забил три мяча в двух матчах в ворота Кана, «россонери» одержали две победы. Хитцфельд не отдал никому корону дома в Бундеслиге, но в Европе пережили провал, хотя весной того года в финале от немцев играл «Байер» из Леверкузена против «Реала».

«Манчестер Сити» в сезоне 2012/13

Как видите, провалы настоящих грандов в Лиге чемпионов теперь встречаются редко. Не раз великие клубы финишировали на третьей строчке в группах, но на последнем месте обычно более скромные команды. «Манчестер Юнайтед» тен Хага стал первым грандом за 11 лет с такой неудачей после провала звездного состава Роберто Манчини. Но у «горожан», в отличие от их соседей в этом сезоне, есть оправдание.

В группе им встретились «Аякс» де Бура, «Боруссия» Д Клоппа и «Реал» Моуриньо. Три достойных соперника. Юрген и Жозе сыграют позже в полуфинале того сезона, Левандовски сделает «Реалу» мучительно больно своим покером. А у «Манчестер Сити», хотя шейхи уже потратили немалые деньги на состав, игроков с такими подвигами не нашлось. Манчини проиграл вместе с Агуэро, Силвой, Туре, Тевесом и Компани.