Мирзов: «В „Спартаке“ меня очень хотели видеть Олег Кононов и Федун»

Полузащитник «Нефтчи» рассказал о своём переходе в «Спартак» летом 2019 года.

В «Спартаке» меня очень хотели видеть тренер Олег Кононов и владелец Леонид Федун. Переход затягивался только из-за того, что исполнительный директор, всем нам известный Томас Цорн, не желал меня подписывать. Он все время придумывал причины, чтобы меня не брать. Наверное, ему было выгоднее привести иностранца, чем меня. Все видели, сколько легионеров они привозили в «Спартак», а потом в «Локомотив». Но повторюсь, что меня хотели видеть тренер и владелец клуба, они разговаривали и обещали, что трансфер состоится. Так и произошло, но переход затянулся на полтора месяца.