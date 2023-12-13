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Мирзов: «В „Спартаке“ меня очень хотели видеть Олег Кононов и Федун»

вчера, 09:09

Полузащитник «Нефтчи» Резиуан Мирзов рассказал о своём переходе в «Спартак» летом 2019 года.

В «Спартаке» меня очень хотели видеть тренер Олег Кононов и владелец Леонид Федун. Переход затягивался только из-за того, что исполнительный директор, всем нам известный Томас Цорн, не желал меня подписывать. Он все время придумывал причины, чтобы меня не брать. Наверное, ему было выгоднее привести иностранца, чем меня. Все видели, сколько легионеров они привозили в «Спартак», а потом в «Локомотив». Но повторюсь, что меня хотели видеть тренер и владелец клуба, они разговаривали и обещали, что трансфер состоится. Так и произошло, но переход затянулся на полтора месяца.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 11:47
Ну и отлично...всех троих теперь нет в Спартаке...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 10:54
Даже Цорн иногда прав бывает!
adekvat
adekvat
вчера в 10:36
Если бы сильно хотели бы, был бы там.
ssspartak
ssspartak
вчера в 09:48
Хотел подписывать, не хотел подписывать не важно. По факту игру слабую показывал.
shlomo
shlomo
вчера в 09:34
Ну это футбол... и многое решается за кулисами...
112910415
112910415
вчера в 09:33
не раскрылся в Спартаке !
зря его хотели Кононов и Федун.
ДСА
ДСА
вчера в 09:10
Похоже немцы в Спартаке только гадили.
Гость
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