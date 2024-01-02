Роналду подарил маме на день рождения Porsche Cayenne

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вчера, 23:40

Нападающий «Аль-Насра» сделал подарок своей маме Марии Долорес Авейре на её 69-й день рождения.

Футболист прилетел на Мадейру, чтобы отметить праздник вместе с ней. Также он подарил матери новый автомобиль Porsche Cayenne.