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Роналду подарил маме на день рождения Porsche Cayenne

вчера, 23:40

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал подарок своей маме Марии Долорес Авейре на её 69-й день рождения.

Футболист прилетел на Мадейру, чтобы отметить праздник вместе с ней. Также он подарил матери новый автомобиль Porsche Cayenne.

Роналду подарил маме на день рождения Porsche Cayenne Роналду подарил маме на день рождения Porsche Cayenne

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Аль-Наср  Криштиану Роналду
Перевод с goal.com Фото: Аккаунт «The CR7 Timeline.» в соцсети «X»
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Все комментарии
cska1948
cska1948
сегодня в 10:37
Неужели мама Рона, в свои 69 лет, дай Бог ей здоровья, до сих пор САМА сидит за рулем автомобиля?
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:47
    Митя Митин
    Митя Митин
    сегодня в 03:21
    Я бы своей тоже подарил, но увы,лавэ нанэ!
    протон
    протон ответ sova147 (раскрыть)
    сегодня в 02:03
    В новом году желаю каждому иметь возможность подарить маме подарок ее мечты!
    Искренне рад Роналду, что может подарить своей маме Порш. Он честно заработал свои деньги. И даже в Саудовской Аравии не халтурит, а пашет. Достоин только уважения за свой профессионализм.
    sova147
    sova147
    сегодня в 00:44
    Он может всё и хорошо играть а футбол и любить родителей
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:36
    Заботливый сын, отличный подарок маме!
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 23:55
    Если есть возможность, то почему бы и нет . Молодец Рон .
    Гость
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