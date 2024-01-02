Роналду подарил маме на день рождения Porsche Cayenne

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал подарок своей маме Марии Долорес Авейре на её 69-й день рождения.
Футболист прилетел на Мадейру, чтобы отметить праздник вместе с ней. Также он подарил матери новый автомобиль Porsche Cayenne.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сделал подарок своей маме Марии Долорес Авейре на её 69-й день рождения.
Футболист прилетел на Мадейру, чтобы отметить праздник вместе с ней. Также он подарил матери новый автомобиль Porsche Cayenne.
Дырявый даже на этом пиарится, ну для таких ничего святого нет.
Даже фанаты дырявого прежде всего обсуждают не то, что он маму поздравил, а то, что он роскошную машину подарил.
Дырявый даже на этом пиарится, ну для таких ничего святого нет.
Даже фанаты дырявого прежде всего обсуждают не то, что он маму поздравил, а то, что он роскошную машину подарил.
Искренне рад Роналду, что может подарить своей маме Порш. Он честно заработал свои деньги. И даже в Саудовской Аравии не халтурит, а пашет. Достоин только уважения за свой профессионализм.
Искренне рад Роналду, что может подарить своей маме Порш. Он честно заработал свои деньги. И даже в Саудовской Аравии не халтурит, а пашет. Достоин только уважения за свой профессионализм.