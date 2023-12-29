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Игроки сборной России сыграли в новогодний квиз

вчера, 16:47

Сборная России выпустила видеоролик, в котором футболисты национальной команды сыграли в новогодний квиз.

Далера Кузяева, Андрея Мостового, Фёдора Чалова и Ивана Облякова поделили на две команды. Игроков попросили ответить на праздничные вопросы, которые разбили на несколько уровней сложности.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:05
Сразу оговорюсь - каждый волен играть во, что хочет и как хочет . Но смотреть эту "хьюзу" (прости Господи) скучно и не интересно . Им бы хотя бы Лёню в качестве ведущего . Но Лёня сейчас занят - у него китайцы...)
drug01
drug01
вчера в 17:58
Это вероятно вместо теории футбола!
Capral
Capral
вчера в 17:49
Даже не смотрел этот ролик. Вот, во что превратили российский футбол. В прежние времена, ничего похожего не было, но зато были яркие футболисты и победы на крупных европейских форумах. Сейчас- ни игроков достойных, ни побед, одни только ролики и остались... Спартак 90-х, как ярчайший осколок советского прошлого, созданый, исключительно из футболистов Великой Страны, вот и всё, пожалуй, что можно вспомнить за весь российский футбольный период.

А сейчас- или Дзюбо74лище на экране- страшный и ужасный, или футболисты, так называемой сборной. Всё-таки, каждый, должен заниматься своим делом...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06
А не проще просто, - викторина !(
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:03, ред.
Игра в квиз , это когда кто-то без штанов под новый год со своим желанием ???))))
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 16:53
Только в такие игры нам играть и остаётся!
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