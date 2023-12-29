Игроки сборной России сыграли в новогодний квиз

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вчера, 16:47

Сборная России выпустила видеоролик, в котором футболисты национальной команды сыграли в новогодний квиз.

, , и поделили на две команды. Игроков попросили ответить на праздничные вопросы, которые разбили на несколько уровней сложности.