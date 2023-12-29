Игроки сборной России сыграли в новогодний квиз

Сборная России выпустила видеоролик, в котором футболисты национальной команды сыграли в новогодний квиз.
Далера Кузяева, Андрея Мостового, Фёдора Чалова и Ивана Облякова поделили на две команды. Игроков попросили ответить на праздничные вопросы, которые разбили на несколько уровней сложности.
А сейчас- или Дзюбо74лище на экране- страшный и ужасный, или футболисты, так называемой сборной. Всё-таки, каждый, должен заниматься своим делом...
А сейчас- или Дзюбо74лище на экране- страшный и ужасный, или футболисты, так называемой сборной. Всё-таки, каждый, должен заниматься своим делом...