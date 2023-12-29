«Рома» борется за ЛЧ. Выезд в Турин – шанс сотворить новогоднюю сказку

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вчера, 22:42

А Моуриньо – в роли Деда Мороза.

О делах «Ювентуса»

- «Старая синьора» сохраняет ход в чемпионате – за 2 тура до окончания первого круга у команды по-прежнему 1 поражение (2:4 от «Лацио»). После безголевого столкновения с «Аталантой» туринцы выдали 5-матчевую победную серию, затем добыли очки в важнейшем противостоянии с «Интером» (1:1) – и в последних четырёх играх чемпионата ещё одна ничья.

- Для бледной тени чемпионских «бьянконери» это серьёзный прогресс – только не в контексте чемпионской гонки. Сейчас у туринцев самый серьёзный конкурент – и недавним гегемонам приходится смотреть на «Интер» так, как недавно на сам «Юве» смотрели конкуренты. «Нерадзурри» не допускают даже тех минимальных осечек, которые позволяет себе «старая синьора». После ничьей в очном противостоянии банда Индзаги поделила очки с «Бенфикой» и «Реалом Сосьедад» — но всё это в ЛЧ . Что касается Серии А – серия из 4 побед. Пусть и чуть-чуть – но миланцы увеличили отрыв на первой строчке. Теперь он составляет 4 очка.

- При этом все победы и ничьи туринцев – на тоненького. Подопечные Массимилиано Аллегри – седьмые в лиге по забитым мячам. Был отрезок, когда совсем заглохла главная атакующая сила – Влахович и Кьеза. Понятно, это не совсем профильные форварды – при Аллегри у них немного иной профиль. Но кто будет очки команде приносить? Душан 6 матчей оставался без голов, затем принёс «Юве» ничью с «Интером» — и ещё 3 игры не забивал. Похожая ситуация с Кьезой. Правда, пока это работает – иногда центральные защитники выстреливают. Или кто-то, от кого этого вообще не ждёшь. А там и итальянско-сербская связка о себе напомнит. Федерико, например, забил «Дженоа» — благодаря этому туринцы забрали 1 балл. А Влахович в следующем туре забил победный в ворота «Фрозиноне».

- «Бьянконери» не так активны в преддверии открытия трансферного рынка. Клуб не фигурирует в слухах вокруг главных трансферных лотов, есть лишь единичные цели. Так, итальянцы вели переговоры по опорнику «Ман Сити» Кэлвину Филлипсу. Рассматривалась аренда, но «старая синьора» хотела включить опцию выкупа, а «горожане» — сделать выкуп обязательным. При этом «Юве» не торопился с переговорами – Аллегри хотел найти альтернативу Рабьо, но в Филлипсе нужных характеристик не увидел. Пока наставник обсуждал игрока с директорами, в борьбу за Кэлвина включился «Ньюкасл». Сейчас на игрока претендуют и «Эвертон» с «Кристал Пэлас». Также клуб попытается договориться с «Реалом» по Тони Кроосу – у немца ближайшим летом истекает контракт. И почти договорились о подписании 17-летнего черногорца Василие Аджича.

Ориентировочный состав «Ювентуса» (3-5-2): Щесны – Данило, Бремер, Гатти – Костич, Локателли, МакКенни, Миретти, Камбьязо – Кьеза, Влахович.

О делах «Ромы»

- Тяжелейший соперник был у римлян в предыдущем туре. На своём поле принимали «Наполи». Оба коллектива – в довольно скверном состоянии, но у неаполитанцев хотя бы багаж от навыков, принёсших скудетто. И Маццарри созданную ранее структуру ломать не торопится. Даже так хозяева смогли удержать атакующий потенциал противника – и сами забили ближе к концовке. Второй мяч на 90+6-й минуте поставил точку – сенсационный успех Жозе Моуриньо. Португалец после матча гордо отметил:

Вы можете не согласиться, но после 5-й минуты я почувствовал, что мы победим. «Рома» играла очень хорошо в равных составах, не реализовала два шикарных момента в первом тайме и все время контролировала игру против куда более мастеровитой команды.

- С огромным трудом «Рома» выправляет положение в чемпионате. После провального старта команда даже забралась в зону ЛЧ – потом всё пришлось начинать заново из-за ничьей с «Фиорентиной» и поражения от «Болоньи». И победа над «Наполи» как раз дала импульс постучаться в топ-5. Сейчас «жёлто-красные» — шестые. Отстают от «фиалок» на 2 балла, на 1 очко опережают неаполитанцев. Клуб может замахнуться и на новогоднее чудо – есть возможность запрыгнуть сразу на 4-ю строчку.

- Это было бы серьёзное подспорье. В январе «Роме» предстоит тяжёлая проверка. Вслед за выездом в Турин – домашняя игра против «Аталанты», затем – гостевое противостояние с «Миланом». «Россонери» идут ниже, чем хотели бы, бергамасков вообще не устраивает текущее положение за пределами зоны еврокубков.

Ориентировочный состав «Ромы» (3-5-2): Патрисиу – Льоренте, Ндика, Манчини – Спинаццола, Паредес, Пеллегрини, Кристанте, Кристенсен – Белотти, Эль-Шаарави.

О противостоянии

- Это противостояние тренеров, футбол которых точно не назовёшь атакующим. О 26 мячах «Юве» уже сказали – «Рома», на самом деле, забивает аномально часто для философии Моуриньо (30 голов за 17 туров)

- Ждать голевой феерии от команд тоже не стоит. Лишь в одной из последних пяти очных встреч они забили больше двух мячей – январь 2022-го, 7 голов на двоих и тяжёлая победа туринцев.

- При этом у римлян даже есть шансы зацепиться за очки – в минувшем чемпионате команда ни разу не проиграла «Ювентусу»: ничья в первом круге и минимальная победа во втором.

Прогноз Soccer.ru: у римлян на выезд в Турин есть мотивация подняться повыше перед играми с «Аталантой» и «Миланом». Но и «Юве» не настроен терять очки – против праймового «Интера» любая осечка опасна. Недавно «Рома» уже удивила нас – сейчас удивит снова, команды разойдутся ничьей.