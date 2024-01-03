Футбольный год будет ярким. Назовут чемпионов континентов, могут сбросить диктаторов в топ-5

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вчера, 10:38

Десертом станет Евро-2024.

Определится чемпион Европы

Если бы каждая секунда нашей жизни повторялась многократно, все были бы прикованы к тоскливой вечности. Розыгрыш самых главных турниров для сборных – чемпионатов мира и Европы, нельзя проводить раз в два года, как мечтали ненасытные чиновники. Евро-2024 мог стать последним турниром с 24 участниками. Но на следующем чемпионате в Объединенном королевстве и в Ирландии не будет тридцати двух сборных. Футбольная Европа из последних сил пытается не продаться. По крайней мере, та её часть, у которой сохранилось спортивное достоинство. Евро-2024 может стать турниром о новизне. Ветераны уходят, а молодежь ищет своего вождя, как класс, который учительница оставила без присмотра, устроив бескровный аналог «Повелителя мух».

Месси не возьмет «Золотой мяч»

Срочная новость! Восьмикратный обладатель приза, как и его коллега по одержимости трофеями Роналду, не выиграют знаменитый приз. Криштиану теоретически имеет шансы, если португальцы второй раз за три турнира станут чемпионами Европы, но это вряд ли. Скорее увидим нового короля. Шансы Холанда обрезает вылет Норвегии из отбора на Евро-2024. Но у Эрлинга будут матчи за «Манчестер Сити». В фаворитах пока два англичанина, Кейн и Беллингем, и один француз – Мбаппе. Но круг достойных шире, а отсутствие сильного жюри по-прежнему оставляет поле для сюрпризов. Если Франция успешно сыграет на Евро, то Килиану отдадут «Золотой мяч». А вот если нет, то будут интересные выборы нового короля. Причем при любом раскладе два фаворита – Мбаппе и Беллингем, уже на днях могут стать одноклубниками.

Утвердят формат Лиги чемпионов

Легкость бывает и очаровательной, и тяжелой. А потаскать тяжести бывает важнее для ментального здоровья за любые слова. Но слова по-прежнему имеют значения. И пока главные речи о Суперлиге сводятся к массе отказов от глупой идеи Переса и Аньелли. Оба слишком долго были богатыми, чтобы оставаться умными. Мастерство у дона из Мадрида не отнять, это лучший президент «Реала» в истории (извини, старина Сантьяго Бернабеу). Но Перес допустил ошибку, пытаясь продать «Реал» и «Барселону» мутным инвесторам с непонятными деньгами. Раздав грандам миллиарды, их можно утопить в долгах. И хотя работа УЕФА не вызывает уважения, в вопросе Суперлиги их ставка верна, это пропащий проект. Осталось только понять, не испугал ли Перес президента Чеферина настолько, что отменят переход на швейцарскую систему в еврокубках?

Разыграют трио веселых еврокубков

Три амигос, но разные по ценности. «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов второй раз подряд. А вот «Вест Хэм» не станет ещё раз победителей Лиги Конференций, лондонский клуб играет в плей-офф Лиги Европы. Также исключена победа «Севильи» в её любимом еврокубке. В Лиге чемпионов самые интересные матчи начнутся со следующей стадии, хотя уже есть несколько интересных пар, вроде встречи фаната «Реала» Кварацхелии против «Барселоны». И если в ЛЧ плюс-минус читаются основные фавориты, то в Лигах Европы и Конференций тяжелее прогнозировать. Можно выбрать лидеров, полагаясь на класс клубов – «Ливерпуль», «Милан» и «Байер» выделяются в ЛЕ . Но любая из этих команд может вылететь от «Ромы» или «Бенфики», и не такое случалось. В Лиге Конференций тоже хватает мотивированных клубов без трофеев, поэтому не спешите короновать «Астон Виллу». Эмери поделал шикарную работу, но впереди много испытаний в АПЛ . Клуб из Бирмингема может сделать ставку на первое попадание в Лигу чемпионов, а не на третий еврокубок.

Проведут кубки в США , Азии и Африке

В США будет репетиция будущего чемпионата мира, но речь не о турнире их материка. Южный Кубок Америки перенесли на год, чтобы синхронизироваться с Евро. Эквадор из-за проблем внутри страны отказался от турнира, розыгрыш примут в США , как уже было в 2016-м. Мексика, Ямайка и Панама тоже сыграют на Кубке Америки, название подходит для пересечений команд из северной и южной частей суши, названной в честь флорентийского моряка. Будет крепкий турнир с 16 командами, хотя фавориты не меняются, Аргентина и Бразилия. Бьелса со сборной Уругвая попробует спутать карты, ведь сборная Чили доказывала, что богатые тоже плачут. Кубок Америки пройдет летом, а уже в январе начнутся турниры имени Салаха и Митомы. Кубок Африки привычно может удивить, Египту с бывшим тренером «Спартака» будет тяжело выиграть. Но и Кубок Азии, где шикарные японцы попробуют завязать с предательством всех, кто на них ставит, обещает немало сложных для предсказаний дуэлей. Япония и Южная Корея умеют играть в футбол, но Австралия и Иран не планируют сдаваться.

Поменяются чемпионы многих стран