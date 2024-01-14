«Реал» и «Барселона» сыграют без ряда звёзд. Анчелотти фаворит финала, но Хави победа ещё важнее

Год назад Суперкубок Испании выиграли каталонцы.
«Реал» учится обыгрывать «Барселону»
- У тренера Хави было три победы в Эль Класико подряд, но в ответном полуфинале Кубка Короля каталонцев разгромили 4:0. А когда приехал Беллингем, то у «Реала» появился ещё один козырь. Хави в октябре выигрывал до 68-й минуты, когда Джуд забил первый мяч. В дополнительное время англичанин исключил первую ничью молодого тренера против «Реала».
- «Реал» проводит мощный сезон. Проиграли дерби Мадрида в чемпионате, но затем серия из 20 матчей без поражений. Лишь четыре соперника завершали основное время матча против «Реала» вничью, но последний оппонент в серии «Атлетико» проиграл в овертайме в полуфинале Суперкубка Испании.
- Полуфинал с «Атлетико» – великое шоу. Роскошная игра Карвахаля. И плохой футбол от Кепы. Но если Анчелотти отдаст первый номер в ЛЧ и Ла Лиге Лунину, то испанцу доверят кубки, чтобы не сломать голкипера морально. Вряд ли Аррисабалага останется в «Реале», но тренеры старой школы не боятся одного слабого матча вратаря.
- «Реал» забивал в 26 из 27 игр сезона, а в последнем случае нанесли 22 удара без гола. Анчелотти перешел на «4-4-2» с «ложной девяткой». Также появилась «десятка» с пятеркой на спину – Беллингем идеально стартовал в «Реале». Малыш Джуд стал лидером, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Но в полуфинале с «Атлетико» сыграл плохо. Берег силы?
- У «Мадрида» одновременно чемпионская размеренность и бешенство агрессивного претендента, ведь прошлой весной выиграли только Кубок Испании. Чемпионат достался Хави, а Лига чемпионов Гвардиоле. Теперь без травмированных Куртуа, Алабы и Эдера важно начать реже пропускать и не ждать персональных подвигов. Против «Атлетико» проигрывали до 85-й минуты, а победили лишь в овертайме.
Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.
«Барселона» сильнее своих результатов
- Хави не хватает опыта и ресурсов. Проиграли «Шахтёру», когда не хотели, и «Антверпену», когда поединок не имел значения. А главный удар по Хави нанесла крутая «Жирона», впервые обыгравшая фаворита каталонского дерби. Но во всех случаях «блаугранас» могли выжать ничью, ведь «Барселона» не слабая, хотя у неё немало игровых и психологических проблем.
- В прошлом сезоне убедили себя, что спасают клуб от банкротства, обогнали «Реал» в Ла Лиге. Но когда вылетели из Лиги Европы от МЮ, то признали несовершенство. А осенью пришлось победить «Порту» в группе ЛЧ, чтобы Лапорта не уволил Хави после новой неудачи в Европе. Оборона теперь чаще подводит «Барселону», а ощущение единства осталось в прошлом.
- Дело не в отсутствии опыта. Левандовски, Гюндоган, Алонсо, Кристенсен, Серхи и тер Штеген выигрывали Лигу чемпионов, хотя только двое последних сделали это в составе «Барселоны». Но даже Френки де Йонгу не двадцать лет, а почти на семь больше. Юный Гави в лазарете. Ямаль ближе к основе, ведь у Рафиньи травма сухожилия, но акцент на битых волков.
- У «Барселоны» 4 победы подряд. Пропускают много, но могут организовать успешную атаку. Даже с «Реалом» осенью сыграли неплохо, но сработал фактор Беллингема. Интересно, как будут ловить Джуда? Хави не доверяет опорному хавбеку Ромеу, а у «Барселоны» тоже немало травм. Кроме Рафиньи, в лазарете тен Штеген, Алонсо, Иньиго Мартинес, Гави и Канселу.
- Феликс и Ямаль – парни с фантазией. Или сами забьют, или отдадут пас на Левандовского. Роберт забил в двух играх подряд слабым соперникам в кубковых турнирах. У главного клуба Каталонии в воротах резервный голкипер Пенья, а за контролем мяча прячут нестыковки в схемах. У Хави остаются проблемы, невзирая на победы.
Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): Пенья – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Педри, Де Йонг, Гюндоган – Ямаль, Левандовски, Феликс.
Ключевой финал для молодого тренера Хави
- Лапорте важно видеть, что «Барселона» сильно отстает от «Реала» только финансово, а не по игре в футбол. Семь пунктов отрыва в таблице Ла Лиги отражают разницу в возможностях. Хави мечтает о недорогом опорном хавбеке на замену Бускетсу, а Перес договаривается с Мбаппе. Но каталонцев рано хоронить, у них есть задача заработать как можно больше денег, а для этого нужно побеждать. Позиции Хави пошатнутся, если «Барселона» проиграет «Реалу» третий официальный матч подряд.
- «Реал» могут перехвалить. Они ошибались против «Атлетико» и не впечатлили скоростями. Как сыграют после двухчасовых нагрузок против соперника, который потратил меньше сил? Также важна акклиматизация. Играют во влажном климате Саудовской Аравии. В Мадриде +8, а в Эр-Рияде +27. Испанцы привыкли к жаре, но резкие перепады температур это вызов для организма. Возможно, Симеоне упростил задачу Хави. Но усталость «Реала» станет важным фактором, только если «Барселона» сама не развалится в обороне.
- Каталонцы жаловались на судейство после полуфинала, но их первый гол «Осасуне» тоже вызвал претензии соперника. Надеемся, арбитр не испортит Эль Класико. Испанцам обычно сложно жить без драм и скандалов. Без вторых легко обойтись, а вот от ещё одного шоу в стиле матча «Реала» и «Атлетико» никто не откажется. Хотя скорее ставим на классический финал, где Анчелотти и Хави будут тянуть трофейные весы в свою сторону. Пока их личный счет 4:4, но Суперкубок определит лидера. Год назад Хави выиграл 3:1, «Реалу» нужен реванш.
Вини...!!! 3:1 40-вая минута, смотрим!!!
Вини...!!! 3:1 40-вая минута, смотрим!!!
Барселона может вполне обыграть, хотя состояние одно из худших за свою историю.
Барселона может вполне обыграть, хотя состояние одно из худших за свою историю.
но победа нужна, очень !
но победа нужна, очень !
Надежда барсы только на сверхсамоотдачу
Надежда барсы только на сверхсамоотдачу