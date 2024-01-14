«Реал» и «Барселона» сыграют без ряда звёзд. Анчелотти фаворит финала, но Хави победа ещё важнее

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вчера, 09:55

Год назад Суперкубок Испании выиграли каталонцы.

«Реал» учится обыгрывать «Барселону»

- У тренера Хави было три победы в Эль Класико подряд, но в ответном полуфинале Кубка Короля каталонцев разгромили 4:0. А когда приехал Беллингем, то у «Реала» появился ещё один козырь. Хави в октябре выигрывал до 68-й минуты, когда Джуд забил первый мяч. В дополнительное время англичанин исключил первую ничью молодого тренера против «Реала».

- «Реал» проводит мощный сезон. Проиграли дерби Мадрида в чемпионате, но затем серия из 20 матчей без поражений. Лишь четыре соперника завершали основное время матча против «Реала» вничью, но последний оппонент в серии «Атлетико» проиграл в овертайме в полуфинале Суперкубка Испании.

- Полуфинал с «Атлетико» – великое шоу. Роскошная игра Карвахаля. И плохой футбол от Кепы. Но если Анчелотти отдаст первый номер в ЛЧ и Ла Лиге Лунину, то испанцу доверят кубки, чтобы не сломать голкипера морально. Вряд ли Аррисабалага останется в «Реале», но тренеры старой школы не боятся одного слабого матча вратаря.

- «Реал» забивал в 26 из 27 игр сезона, а в последнем случае нанесли 22 удара без гола. Анчелотти перешел на «4-4-2» с «ложной девяткой». Также появилась «десятка» с пятеркой на спину – Беллингем идеально стартовал в «Реале». Малыш Джуд стал лидером, забил 17 голов и сделал 5 ассистов. Но в полуфинале с «Атлетико» сыграл плохо. Берег силы?

- У «Мадрида» одновременно чемпионская размеренность и бешенство агрессивного претендента, ведь прошлой весной выиграли только Кубок Испании. Чемпионат достался Хави, а Лига чемпионов Гвардиоле. Теперь без травмированных Куртуа, Алабы и Эдера важно начать реже пропускать и не ждать персональных подвигов. Против «Атлетико» проигрывали до 85-й минуты, а победили лишь в овертайме.

Ориентировочный состав «Реала» (4-4-2): Кепа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Тчуамени, Вальверде, Кроос, Беллингем – Родриго, Винисиус.

«Барселона» сильнее своих результатов

- Хави не хватает опыта и ресурсов. Проиграли «Шахтёру», когда не хотели, и «Антверпену», когда поединок не имел значения. А главный удар по Хави нанесла крутая «Жирона», впервые обыгравшая фаворита каталонского дерби. Но во всех случаях «блаугранас» могли выжать ничью, ведь «Барселона» не слабая, хотя у неё немало игровых и психологических проблем.

- В прошлом сезоне убедили себя, что спасают клуб от банкротства, обогнали «Реал» в Ла Лиге. Но когда вылетели из Лиги Европы от МЮ , то признали несовершенство. А осенью пришлось победить «Порту» в группе ЛЧ , чтобы Лапорта не уволил Хави после новой неудачи в Европе. Оборона теперь чаще подводит «Барселону», а ощущение единства осталось в прошлом.

- Дело не в отсутствии опыта. Левандовски, Гюндоган, Алонсо, Кристенсен, Серхи и тер Штеген выигрывали Лигу чемпионов, хотя только двое последних сделали это в составе «Барселоны». Но даже Френки де Йонгу не двадцать лет, а почти на семь больше. Юный Гави в лазарете. Ямаль ближе к основе, ведь у Рафиньи травма сухожилия, но акцент на битых волков.

- У «Барселоны» 4 победы подряд. Пропускают много, но могут организовать успешную атаку. Даже с «Реалом» осенью сыграли неплохо, но сработал фактор Беллингема. Интересно, как будут ловить Джуда? Хави не доверяет опорному хавбеку Ромеу, а у «Барселоны» тоже немало травм. Кроме Рафиньи, в лазарете тен Штеген, Алонсо, Иньиго Мартинес, Гави и Канселу.

- Феликс и Ямаль – парни с фантазией. Или сами забьют, или отдадут пас на Левандовского. Роберт забил в двух играх подряд слабым соперникам в кубковых турнирах. У главного клуба Каталонии в воротах резервный голкипер Пенья, а за контролем мяча прячут нестыковки в схемах. У Хави остаются проблемы, невзирая на победы.

Ориентировочный состав «Барселоны» (4-3-3): Пенья – Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде – Педри, Де Йонг, Гюндоган – Ямаль, Левандовски, Феликс.

Ключевой финал для молодого тренера Хави

- Лапорте важно видеть, что «Барселона» сильно отстает от «Реала» только финансово, а не по игре в футбол. Семь пунктов отрыва в таблице Ла Лиги отражают разницу в возможностях. Хави мечтает о недорогом опорном хавбеке на замену Бускетсу, а Перес договаривается с Мбаппе. Но каталонцев рано хоронить, у них есть задача заработать как можно больше денег, а для этого нужно побеждать. Позиции Хави пошатнутся, если «Барселона» проиграет «Реалу» третий официальный матч подряд.

- «Реал» могут перехвалить. Они ошибались против «Атлетико» и не впечатлили скоростями. Как сыграют после двухчасовых нагрузок против соперника, который потратил меньше сил? Также важна акклиматизация. Играют во влажном климате Саудовской Аравии. В Мадриде +8, а в Эр-Рияде +27. Испанцы привыкли к жаре, но резкие перепады температур это вызов для организма. Возможно, Симеоне упростил задачу Хави. Но усталость «Реала» станет важным фактором, только если «Барселона» сама не развалится в обороне.

- Каталонцы жаловались на судейство после полуфинала, но их первый гол «Осасуне» тоже вызвал претензии соперника. Надеемся, арбитр не испортит Эль Класико. Испанцам обычно сложно жить без драм и скандалов. Без вторых легко обойтись, а вот от ещё одного шоу в стиле матча «Реала» и «Атлетико» никто не откажется. Хотя скорее ставим на классический финал, где Анчелотти и Хави будут тянуть трофейные весы в свою сторону. Пока их личный счет 4:4, но Суперкубок определит лидера. Год назад Хави выиграл 3:1, «Реалу» нужен реванш.