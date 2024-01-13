«Тоттенхэм» потерял лидеров на матч с МЮ. «Шпоры» без Сона – шанс для тен Хага стать героем

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вчера, 17:44

Задача «красных дьяволов» — вернуться в борьбу за еврокубки.

О делах «Манчестер Юнайтед»

- Манкунианцы стремительно летят в пропасть, если говорить об игре команды в АПЛ зимой. В ноябре «красные дьяволы» были хороши – 3 «сухие» победы, борьба за еврокубки. Но начиная с декабря у клуба лишь 2 победы в 7 матчах. МЮ обыграли на тот момент воспрявший «Челси» и грозную «Астон Виллу», отобрали очки у лидера чемпионата – «Ливерпуля». При этом с прямыми конкурентами – «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом», матчи получились откровенно провальными.

- Поэтому сейчас «красные дьяволы» серьёзно отстали от первой пятёрки – «шпоры» набрали ход, их отрыв теперь достиг 8 очков. Это ещё не говоря о том, что теперь выше идут и крепкие «Вест Хэм» с «Брайтоном» – команды в неплохой форме и реже допускают ошибки.

- «Юнайтед» остро необходима встряска. У игроков появились проблемы как на поле (Рэшфорд), так и за его пределами (Антони), потеряно взаимопонимание команды и тренера. Ситуация тянется с осени – и тен Хаг не показал никаких рычагов, которыми преодолел бы сложности. На этом этапе отставка голландца была бы логичным шагом – сложно признавать, что ожидания не оправдались, но другого выхода не видно. Боссы «красных дьяволов» медлят, уже открылось зимнее трансферное окно, поэтому период для своевременной рокировки прошёл. Сейчас в увольнение Эрика не сильно верится – а если оно и случится, это будет очередной пример безграмотности, нерасторопности менеджмента.

- К тому же руководство манкунианцев вряд ли поддержит голландского наставника трансферами. Основная волна приобретений прошла летом – подписали вратаря, форварда, насытили центр поля. И если бы новички успешно адаптировались, линию можно было развивать – собирались подыскать центрбека. На деле адаптация проходит куда сложнее. Сейчас прежде всего предстоит определить, что делать с имеющимся составом – чистка началась с Санчо, может быть продолжение. А с покупкой Тодибо у «Ниццы» придётся повременить – французы не собираются расставаться с лидером обороны до лета, хотя «Ливерпуль» может попытаться их переубедить. «Юнайтед» в этой погоне больше не фавориты.

Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Далот, Эванс, Варан, Ван-Биссака – Эриксен, Майну – Гарначо, Фернандеш, Антони – Рэшфорд.

О делах «Тоттенхэма»

- Без травмированных лидеров лондонцы быстро поплыли – в череде травм команда выдала провальный ноябрь. Тогда клуб сенсационно лидировал в Премьер-Лиге, но с 1:4 от «Челси» в дерби началась неудачная серия. Того разгрома «шпоры» не заслужили, поскольку эффективно оборонялись после двух удалений. Зато дальше всё хуже – из-за нестабильности случились 1:2 от «Вулверхэмптона», «Астон Виллы» и «Вест Хэма», поединок против «Сити» завершился результативными 3:3. Но даже так подопечные Анге Постекоглу собрались и показали свой объективный уровень. Даже при неопытности тренера коллектив в оптимальном составе – грозная сила и претендент на выход в ЛЧ . В последних 5 турах – 4 победы. Да, над не слишком презентабельными «Ноттингемом», «Эвертоном», «Борнмутом» и кризисным «Ньюкаслом». Но такие серии придают уверенность.

- Тот успешный отрезок оказался очень кстати. «Шпорам», упавшим с 1-й строчки сразу на окраину топ-5, приходилось конкурировать с непредсказуемыми МЮ и «Ньюкаслом». Но лондонцы смогли выбраться из ямы, а те двое – нет. Поэтому сейчас «Тоттенхэм» опережает «красных дьяволов» на 8 баллов. Инициативу в борьбе перехватили другие команды – тот же «Вест Хэм» заскочил сразу на 6-е место и отстаёт от «шпор» лишь на 5 баллов. Ниже – «Брайтон».

- Боссы «Тоттенхэма» решили не тянуть с зимним усилением. И за короткий срок добились определённых успехов. Аренда Вернера – спорная. Но топ-исполнителей на острие по вменяемому ценнику на рынке сейчас нет, а «шпорам» просто нужна глубина состава. Плюс решили вопрос с непригодившимся Постекоглу Дайером – сплавили его «Баварии», которой позарез нужны центрбеки. И главный успех – перехватили у тех же мюнхенцев качественного центрального защитника Раду Дрэгушина. В обойму они будут вливаться постепенно – для Постекоглу главное, что появилось больше кадров для ротации.

- Между тем лазарет всё ещё полон. Против «Юнайтед» точно не сыграют Соломон, Мэддисон, Перишич, Ромеро и Велиз. Если прибавить к ним уехавших в сборную Сона, Сарра, Биссуму, то список доступных получится ещё скромнее.

Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-3-3): Викарио – Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро – Ло Чельсо, Бентанкур, Кулусевски – Хиль, Ришарлисон, Джонсон.

О противостоянии

- Выстраивается неприятная тенденция – уже в двух играх подряд манкунианцы не могут обыграть «шпор». Поединок в августе завершился победой лондонцев, до этого была ничья.

- «Контраргумент» – на «Олд Траффорд» «Тоттенхэм» не побеждал с 2020 года. Зато как! 6:1, с дублями Кейна и Сона.