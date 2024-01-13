«Тоттенхэм» потерял лидеров на матч с МЮ. «Шпоры» без Сона – шанс для тен Хага стать героем

Задача «красных дьяволов» — вернуться в борьбу за еврокубки.
О делах «Манчестер Юнайтед»
- Манкунианцы стремительно летят в пропасть, если говорить об игре команды в АПЛ зимой. В ноябре «красные дьяволы» были хороши – 3 «сухие» победы, борьба за еврокубки. Но начиная с декабря у клуба лишь 2 победы в 7 матчах. МЮ обыграли на тот момент воспрявший «Челси» и грозную «Астон Виллу», отобрали очки у лидера чемпионата – «Ливерпуля». При этом с прямыми конкурентами – «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом», матчи получились откровенно провальными.
- Поэтому сейчас «красные дьяволы» серьёзно отстали от первой пятёрки – «шпоры» набрали ход, их отрыв теперь достиг 8 очков. Это ещё не говоря о том, что теперь выше идут и крепкие «Вест Хэм» с «Брайтоном» – команды в неплохой форме и реже допускают ошибки.
- «Юнайтед» остро необходима встряска. У игроков появились проблемы как на поле (Рэшфорд), так и за его пределами (Антони), потеряно взаимопонимание команды и тренера. Ситуация тянется с осени – и тен Хаг не показал никаких рычагов, которыми преодолел бы сложности. На этом этапе отставка голландца была бы логичным шагом – сложно признавать, что ожидания не оправдались, но другого выхода не видно. Боссы «красных дьяволов» медлят, уже открылось зимнее трансферное окно, поэтому период для своевременной рокировки прошёл. Сейчас в увольнение Эрика не сильно верится – а если оно и случится, это будет очередной пример безграмотности, нерасторопности менеджмента.
- К тому же руководство манкунианцев вряд ли поддержит голландского наставника трансферами. Основная волна приобретений прошла летом – подписали вратаря, форварда, насытили центр поля. И если бы новички успешно адаптировались, линию можно было развивать – собирались подыскать центрбека. На деле адаптация проходит куда сложнее. Сейчас прежде всего предстоит определить, что делать с имеющимся составом – чистка началась с Санчо, может быть продолжение. А с покупкой Тодибо у «Ниццы» придётся повременить – французы не собираются расставаться с лидером обороны до лета, хотя «Ливерпуль» может попытаться их переубедить. «Юнайтед» в этой погоне больше не фавориты.
Ориентировочный состав «Манчестер Юнайтед» (4-2-3-1): Онана – Далот, Эванс, Варан, Ван-Биссака – Эриксен, Майну – Гарначо, Фернандеш, Антони – Рэшфорд.
О делах «Тоттенхэма»
- Без травмированных лидеров лондонцы быстро поплыли – в череде травм команда выдала провальный ноябрь. Тогда клуб сенсационно лидировал в Премьер-Лиге, но с 1:4 от «Челси» в дерби началась неудачная серия. Того разгрома «шпоры» не заслужили, поскольку эффективно оборонялись после двух удалений. Зато дальше всё хуже – из-за нестабильности случились 1:2 от «Вулверхэмптона», «Астон Виллы» и «Вест Хэма», поединок против «Сити» завершился результативными 3:3. Но даже так подопечные Анге Постекоглу собрались и показали свой объективный уровень. Даже при неопытности тренера коллектив в оптимальном составе – грозная сила и претендент на выход в ЛЧ. В последних 5 турах – 4 победы. Да, над не слишком презентабельными «Ноттингемом», «Эвертоном», «Борнмутом» и кризисным «Ньюкаслом». Но такие серии придают уверенность.
- Тот успешный отрезок оказался очень кстати. «Шпорам», упавшим с 1-й строчки сразу на окраину топ-5, приходилось конкурировать с непредсказуемыми МЮ и «Ньюкаслом». Но лондонцы смогли выбраться из ямы, а те двое – нет. Поэтому сейчас «Тоттенхэм» опережает «красных дьяволов» на 8 баллов. Инициативу в борьбе перехватили другие команды – тот же «Вест Хэм» заскочил сразу на 6-е место и отстаёт от «шпор» лишь на 5 баллов. Ниже – «Брайтон».
- Боссы «Тоттенхэма» решили не тянуть с зимним усилением. И за короткий срок добились определённых успехов. Аренда Вернера – спорная. Но топ-исполнителей на острие по вменяемому ценнику на рынке сейчас нет, а «шпорам» просто нужна глубина состава. Плюс решили вопрос с непригодившимся Постекоглу Дайером – сплавили его «Баварии», которой позарез нужны центрбеки. И главный успех – перехватили у тех же мюнхенцев качественного центрального защитника Раду Дрэгушина. В обойму они будут вливаться постепенно – для Постекоглу главное, что появилось больше кадров для ротации.
- Между тем лазарет всё ещё полон. Против «Юнайтед» точно не сыграют Соломон, Мэддисон, Перишич, Ромеро и Велиз. Если прибавить к ним уехавших в сборную Сона, Сарра, Биссуму, то список доступных получится ещё скромнее.
Ориентировочный состав «Тоттенхэма» (4-3-3): Викарио – Удоджи, Дэвис, Эмерсон, Порро – Ло Чельсо, Бентанкур, Кулусевски – Хиль, Ришарлисон, Джонсон.
О противостоянии
- Выстраивается неприятная тенденция – уже в двух играх подряд манкунианцы не могут обыграть «шпор». Поединок в августе завершился победой лондонцев, до этого была ничья.
- «Контраргумент» – на «Олд Траффорд» «Тоттенхэм» не побеждал с 2020 года. Зато как! 6:1, с дублями Кейна и Сона.
Прогноз Soccer.ru: в плане микроклимата в команде небольшое преимущество у гостей. В то же время с сопоставимыми по уровню клубами «шпоры» были не так хороши – а сейчас ещё и сборники уехали. Да и МЮ способен выдавать сенсации – игра с «Виллой» это показала. Поставим на ничью.
Сразу скажу это не для троллинга, а что бы была видна правда, так как меня ложно обвиняют и стараются провоцировать.
протон 26 / 22902 января в 00:38
Ну да, Октябрь месяц показал, когда шансы были равны, еще с трех аккаунтов против одного....
протон 26 / 229сегодня в 22:11, ред.
Когда говорят, что не хватило баллов для победы, это разве проблема конкурента?
Пока я молчал, то протон себя выставлял победителем при равных условиях, а как только я сказал, что условия были не равны, то он сразу высказался, что это мои проблемы, то есть надо было больше набирать очков.
Зачем тогда хвастаться победе заранее зная, что другой пользователь или как он меня называет "конкурент" имеет меньше очков и не имеет возможности сделать на все ставки в последний день.
Думаю администрации сайта надо разобраться с этой ситуацией.
Лично я считаю, что это как минимум провокация в мою сторону.
Сразу скажу это не для троллинга, а что бы была видна правда, так как меня ложно обвиняют и стараются провоцировать.
протон 26 / 22902 января в 00:38
Ну да, Октябрь месяц показал, когда шансы были равны, еще с трех аккаунтов против одного....
протон 26 / 229сегодня в 22:11, ред.
Когда говорят, что не хватило баллов для победы, это разве проблема конкурента?
Пока я молчал, то протон себя выставлял победителем при равных условиях, а как только я сказал, что условия были не равны, то он сразу высказался, что это мои проблемы, то есть надо было больше набирать очков.
Зачем тогда хвастаться победе заранее зная, что другой пользователь или как он меня называет "конкурент" имеет меньше очков и не имеет возможности сделать на все ставки в последний день.
Думаю администрации сайта надо разобраться с этой ситуацией.
Лично я считаю, что это как минимум провокация в мою сторону.