«Унионистас» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Испании «Унионистас» – «Барселона», который состоится 18 января 2024 года
«Унионистас»
«Юнионисты» на данный момент в турнирной таблице группы 1 Примеры Федерасьон находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Унионистаса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Барсой». В трёх крайних матчах «чёрно-белые» обыграли своих оппонентов. В позапрошлом туре чемпионата со счётом 2:0 «юнионисты» взяли верх над резервной командой «Барселоны». В 1/16 Кубка Испании «юнионисты» всех удивили, когда обыграли после серии пенальти «жёлтую подлодку» из Вильярреала.
На прошлых выходных с разницей в один мяч «Унионистас» выиграл дома у команды «Райо Махадаонда» (2:1).
«Барселона»
«Сине-гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков «Барселоны» за последнее время. С разницей в один мяч «Барса» в гостях обыграла команду «Барбастро» в 1/16 Кубка Испании (3:2). В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, «сине-гранатовые» одержали победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании.
На прошлых выходных со счётом 1:4 «Барселона» потерпела поражение от мадридского «Реала» в финальном матче Суперкубка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Унионистас» – 18.00
- Ничья – 8.20
- Победит «Барселона» – 1.16
- Победит «Барселона» с форой -1.5 гола – 1.48
- Тотал голов больше 2.5 – 1.47
- Тотал голов меньше 2.5 – 2.63
Статистика
- В одном матче из пяти крайних «Унионистас» проиграл
- За тот же период «Барса» уступила своим оппонентам в двух встречах
- Два месяца «юнионисты» не пропускают больше двух голов за игру.
Прогноз
С коэффициентом 1.48 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Барселоны» с форой -1.5 гола за матч. После разгромного поражения от «сливочных» из Мадрида «сине-гранатовые» просто обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками в предстоящем матче.