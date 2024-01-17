«Унионистас» – «Барселона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 1/8 Кубка Испании «Унионистас» – «Барселона», который состоится 18 января 2024 года

«Унионистас»

«Юнионисты» на данный момент в турнирной таблице группы 1 Примеры Федерасьон находятся на тринадцатой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Унионистаса», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Барсой». В трёх крайних матчах «чёрно-белые» обыграли своих оппонентов. В позапрошлом туре чемпионата со счётом 2:0 «юнионисты» взяли верх над резервной командой «Барселоны». В 1/16 Кубка Испании «юнионисты» всех удивили, когда обыграли после серии пенальти «жёлтую подлодку» из Вильярреала.

На прошлых выходных с разницей в один мяч «Унионистас» выиграл дома у команды «Райо Махадаонда» (2:1).

«Барселона»

«Сине-гранатовые» на сегодняшний день в турнирной таблице Примеры занимают четвёртое место. Вспомним несколько футбольных поединков «Барселоны» за последнее время. С разницей в один мяч «Барса» в гостях обыграла команду «Барбастро» в 1/16 Кубка Испании (3:2). В сухую, забив пару мячей в ворота соперника, «сине-гранатовые» одержали победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании.

На прошлых выходных со счётом 1:4 «Барселона» потерпела поражение от мадридского «Реала» в финальном матче Суперкубка.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Унионистас» – 18.00

Ничья – 8.20

Победит «Барселона» – 1.16

Победит «Барселона» с форой -1.5 гола – 1.48

Тотал голов больше 2.5 – 1.47

Тотал голов меньше 2.5 – 2.63

Статистика

В одном матче из пяти крайних «Унионистас» проиграл

За тот же период «Барса» уступила своим оппонентам в двух встречах

Два месяца «юнионисты» не пропускают больше двух голов за игру.

Прогноз

С коэффициентом 1.48 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Барселоны» с форой -1.5 гола за матч. После разгромного поражения от «сливочных» из Мадрида «сине-гранатовые» просто обязаны реабилитироваться перед своими болельщиками в предстоящем матче.