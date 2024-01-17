В «Зените» анонсировали трансфер россиянина. Сядет на скамейку рядом с Ахметовым

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вчера, 19:24

Непросто угадать фамилию новичка.

Ахметов получит в полтора раза больше денег

В Санкт-Петербурге неоднозначно отреагировали на приезд Ахметова. Подпиши они «армейца» Облякова, который имеет отношение к школе «Зенита» и родился в Ленинградской области, то трансфер восприняли бы с большим энтузиазмом. А вот Ахметов, который не заиграл в ЦСКА и «Краснодаре» в основе, не кажется фанатам «Зенита» аналогом трансфера Кузяева из «Ахмата». Нынешний игрок «Гавра» закрывал разные позиции, был в основной обойме у Семака. Сейчас таких ценных российских футболистов, чтобы закрыть три лимитные позиции, стало найти намного сложнее.

Также было заявлено, что владелец «Краснодара» Галицкий «испытывает гордость» после трансфера Ильзата. Но эти слова агента уже опровергли. По такой логике боссы «Локомотива» должны считать честью переход Изидора в запас команды Семака. «Горожане» тоже хотят обыгрывать «Зенит» в РПЛ , как это дважды сделали представители клуба компании РЖД . Вот только Изидор и Ахметов вряд ли усилят «Зенит». Зато знаем, что готовится ещё одна сделка с российским футболистом. Об этом рассказал болельщик клуба и знаток внутренней кухни команды Геннадий Орлов:

Не буду называть фамилию, ни в коем случае. Но я считаю, что ещё один российский сильный игрок перейдет в «Зенит». Трансферное окно-то открыто. Дальше без комментариев.

Ахметов согласился играть за «Зенит», ведь пообещали похожую роль – запасного, который может закрыть несколько позиций в центре поля и ближе к атаке. А ещё клуб Семака предложил Ильзату контракт на два с половиной года с зарплатой, которая в полтора раза выше, чем в «Краснодаре». Логичный выбор автора всего 2 мячей в чемпионате, но это не ослабление конкурента, ведь Ахметов не прогрессировал. Ильзат сыграл всего 5 матчей в основе в РПЛ и 10 раз вышел на замену, кубковый опыт не помог закрепиться.

Ахметову разрешили выкупить свой контракт у «Краснодара». Это выгодно «Зениту», формально подписали свободного агента. После дружелюбного шага Галицкого агент Ильзата – Ираклий Гегечкори, в интервью намекнул, что в «Краснодаре» плохо относятся к россиянам. На это вице-президент «горожан» Валерий Бубнов ехидно заметил, что у «Зенита» отношение к российским футболистам явно лучше. Также южане опровергают версию, что не предлагали Ахметову новый контракт – говорят, не получили ответа.

В «Краснодаре» правы, агенту Ахметова стоило проявить уважение к бывшему клубу клиента. Впрочем, сам Ильзат поблагодарил «Краснодар», фанатов и Галицкого. Но в следующий раз надо проинструктировать посредника, чтобы не было скандала, как в случае с жестами генерального директора «Зенита» в разговоре о «Спартаке».

«Зениту» недоступны многие россияне под основу

Причина отказов психологическая. Гвардиола выступал с лекцией и поделился главной болью в роли тренера мощного «Манчестер Сити»:

Должен отметить, что все игроки моей команды невероятно хорошие футболисты. И мы, тренеры, в каждой игре вынуждены выбирать, кто сыграет, должны сказать 11 футболистам, что они не выйдут в основе. Определяем тех, кто не выйдет даже на замену. И этим футболистам кажется что мы их не любим. Вот это самое сложное. Потому что в жизни всё, что нам нужно, это чувствовать любовь. Мы говорим ребятам, что предпочитаем других. Можете перечислить тысячу аргументов. Другой тренировался усерднее. Можем вспомнить систему игры соперника. Решение принимаем по тысячи причин. И ни одна из них не значит, что запасные футболисты играют плохо. А они здесь с семьями, почти все за пределами родины. Они профессионалы. И ты заявляешь, что они не сыграют. Это проблема без решения. Единственное, что можешь сделать – пообещать практику в следующей игре. Это самая сложная часть в профессии тренера. Даже когда у игрока есть понятная ему роль, я швыряю его на трибуну или на скамейку. Тут нет решения. Поэтому многие классные игроки меняют команды. Все хотят играть, и это нормально. Говорю игрокам, что хочу видеть их счастливыми. Знаю почти всех давно, и если вижу, что они несчастливы, то им приходится уйти.

Актуально для «Зенита», ведь в последнее время Семак получил много отказов от россиян, которые не хотели в основу и боялись скамейки. Пиняев и Глушенков не хуже, чем Изидор, но не спешили в Санкт-Петербург, боясь повторить судьбу Сутормина, Бакаева и многих других. Семак не сможет сделать российских игроков счастливыми. Этой зимой у него четыре новичка. Россиянин Ахметов на лавку. Артур, Педро и Нино – три бразильца, под основу. Защитник Нино уже отправил Чистякова в «Сочи». Артур, если заиграет как второй форвард, отправит на лавку Сергеева.

Вингер Педро, если окажется сильнее Мантуана, окончательно задвинет Мостового, который уже пострадал из-за схемы «3-5-2». Причем модель игры поменяли из-за появления в заявке бразильца с российским паспортом Фернандеса. Караваев из-за приезда Марио оказался в центре обороны, а Круговой понял, что ему нет места не только слева, где Дуглас Сантос, но даже на правом фланге.

У Семака на скамейке соберется десяток россиян

А при желании можно изменить лимит. Например, записать к россиянам всех, у кого есть паспорт РФ , а не только право играть за сборную. Клаудиньо получил новые документы, а Родригао подумывает. У Фернандеса игры за сборную России, давно не легионер. Алип из Казахстана, защитник не считается иностранцем на поле. Вот и нашли троих игроков для лимита – голкипера из России, бразильца и казаха.

Вот только в основе остается один уроженец страны, а остальные десять будут легионерами. Как Семаку сохранить мотивацию и не настроить против себя половину состава из россиян? Гвардиола обещает матчи в четырех разных турнирах. У него больше простора для маневра, когда Грилиш видит, как его вытесняют на скамейку. У «Зенита» нет еврокубков, некоторым легионерам это важно.

Если запасной голкипер, Коваленко, Сутормин, Ерохин, Мостовой, Сергеев, Ахметов и Караваев постоянно на лавке, то атмосфера в команде не порадует тренера «Зенита». Также в списке желающие уйти в аренду, как ушли Адамов, Бакаев и Чистяков. А Круговой уходит в другой клуб. Поэтому Геннадий Орлов прав, чемпионы ищут сильного российского футболиста, но кандидаты знают – их приглашают на скамейку.