«Эксельсиор» – «Херенвен»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1705520154

вчера, 22:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Эредивизи чемпионата Нидерландов «Эксельсиор» – «Херенвен», который состоится 19 января 2024 года

«Эксельсиор»

Пятнадцатую строчку турнирной таблицы Эредивизи занимают на сегодняшний день «красно-чёрные». Предлагаем рассмотреть недавние матчи с участием команды, что оценить шансы «Эксельсиора» в предстоящем матче с «Херенвеном». После дополнительного времени в 1/16 Кубка Нидерландов «красно-чёрные» взяли верх над «Спакенбургом» (3:2). На прошлых выходных с разницей в пару мячей «Эксельсиор» проиграл в гостях команде ПСВ .

16 января со счётом 0:2 «красно-чёрные» проиграли дома «Гронингену» в 1/8 Кубка Нидерландов.

«Херенвен»

«Суперфризы» находятся на девятом месте в турнирной таблице чемпионата. Рассмотрим несколько футбольных поединков «Херенвена» за последнее время. В пяти крайних матчах «суперфризы» не выигрывают у своих соперников. На выезде с минимальным счётом «Херенвен» уступил «Витессу» в 1/16 Кубка Нидерландов. С разницей в пару мячей «суперфризы» потерпели поражение от команды «Алмере Сити» в товарищеской встрече (2:4).

На прошлых выходных со счётом 2:2 ничью раскатали «суперфризы» с клубом «Зволле» в матче 17-го тура Эредивизи.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эксельсиор» – 3.30

Ничья – 3.70

Победит «Херенвен» – 2.11

Победит «Херенвен» с форой -1.5 гола – 3.60

Тотал голов больше 2.5 – 1.71

Тотал голов меньше 2.5 – 2.10

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет

Из десяти последних матчей в четырёх «Эксельсиор» проиграл своим соперникам

За аналогичный период «Херенвен» уступил своим оппонентам в пяти матчах.

Прогноз

С коэффициентом 2.11 компания Pinnacle в предстоящем матче предлагает сделать ставку на победу «Херенвена». В будущей встрече не без труда, но гости могут увезти три очка из Роттердама.