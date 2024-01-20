«Дармштадт 98» – «Айнтрахт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1705701243

сегодня, 00:54

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 18-го тура Бундеслиги чемпионата Германии «Дармштадт 98» – «Айнтрахт», который состоится 20 января 2024 года

«Дармштадт 98»

«Лилии» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Германии занимают восемнадцатую строчку. Предлагаем освежить в памяти результаты недавних матчей с участием «Дармштадта 98», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «Айнтрахтом». В октябре месяце прошлого года крайний раз «сине-белые» радовали победой своих болельщиков. С разницей в один мяч в рамках товарищеской встречи «Дармштадт 98» уступил команде «Хольштайн Киль» (1:2).

На прошлых выходных в сухую, пропустив три гола, «лилии» проиграли дортмундской «Боруссии».

«Айнтрахт»

Франкфуртская команда в турнирной таблице Бундеслиги находится на шестом месте. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «Айнтрахта» за последнее время. В позапрошлом туре чемпионата Германии «орлы» с разницей в один мяч выиграли дома у «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (2:1). В товарищеской игре со счётом 2:5 «Айнтрахт» потерпел поражение от «Фрайбурга».

13 января с минимальным счётом «орлы» на выезде взяли верх над «красными быками» из Лейпцига.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дармштадт 98» – 3.80

Ничья – 3.65

Победит «Айнтрахт» – 1.98

Победит «Айнтрахт» с форой -1.5 гола – 3.40

Тотал голов больше 2.5 – 1.92

Тотал голов меньше 2.5 – 1.92

Статистика

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру

Четыре поражения потерпели «лилии» в пяти последних матчах

За тот же период «орлы» уступили в трёх встречах.

Прогноз

Компания Pinnacle предлагает в предстоящем матче сделать ставку с коэффициентом 1.98 на победу «Айнтрахта». На кураже после победы над «Лейпцигом» франкфуртская команда справится с «лилиями» из Дармштадта.