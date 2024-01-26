«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Ла Лиги чемпионата Испании «Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано», который состоится 27 января 2024 года

«Реал Сосьедад»

«Бело-голубые» на данный момент в турнирной таблице Примеры находятся на шестой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Королевского», чтобы оценить шансы команды в будущей встрече с «пчёлами» из Мадрида. В трёх матчах к ряду «Реал Сосьедад» обыграл своих оппонентов. Забив пару мячей, в сухую «бело-голубые» выиграли в гостях «красных» из Памплоны в 1/8 Кубка Испании. С минимальным счётом в матче прошлого тура Ла Лиги «Королевский» взял верх над «Сельтой».

23 января со счётом 2:1 «Реал Сосьедад» на выезде одержал победу над «небесными» из Виго в четвертьфинале Кубка Испании.

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» на сегодняшний день в турнирной таблице Ла Лиги занимают тринадцатое место. Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Райо Вальекано» за последнее время. После дополнительного времени «пчёлы» взяли верх над «Уэской» в 1/16 Кубка Испании (2:0). С разницей в пару мячей «Жирона» выиграла у «Райо Вальекано» в следующем этапе турнира (3:1).

На прошлых выходных «пчёлы» уступили дома «Лас-Пальмасу».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал Сосьедад» – 2.05

Ничья – 3.40

Победит «Райо Вальекано» – 3.55

Победит «Реал Сосьедад» с форой -1.5 гола за игру – 3.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.99

Тотал голов меньше 2.5 – 1.79

Статистика

С 2015 года «Райо Вальекано» не выигрывает у «Королевского»

Только в одном матче из пяти крайних «Реал Сосьедад» уступил

За такой же период «пчёлы» проиграли своим соперникам в трёх встречах.

Прогноз

На своём поле «бело-голубые» выиграют у «пчёл» в предстоящем футбольном поединке, но победы с большим счётом мы не увидим. Компания Pinnacle в будущей игре ставку предлагает сделать на победу команды «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.05.