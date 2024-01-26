«Аталанта» – «Удинезе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Серии A чемпионата Италии «Аталанта» – «Удинезе», который состоится 27 января 2024 года

«Аталанта»

«Бергамо Кальчо» на сегодняшний день в турнирной таблице чемпионата Италии занимает пятое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Аталанты», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встрече с «маленькими зебрами» из Удине. В четвертьфинале Кубка Италии «чёрно-синие» выиграли на выезде у миланских «дьяволов» (2:1). В товарищеской встрече с разгромным счётом «Королева провинциалов» одержала победу над командой «Реал Чалепина» (11:0).

15 января со счётом 5:0 «Аталанта» взяла верх над «Фрозиноне».

«Удинезе»

Шестнадцатую строчку турнирной таблицы Серии A занимают на данный момент «чёрно-белые». Освежим в памяти результаты нескольких футбольных поединков «Удинезе» за последнее время. С разницей в один мяч «маленькие зебры» уступили дома «Лацио» в 19-ом туре чемпионата (1:2). Ничейным исходом завершилась выездная игра позапрошлого тура Серии A с «Фиорентиной» (2:2).

На прошлых выходных со счётом 2:3 «Удинезе» проиграло на своём поле «Милану».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.52

Ничья – 4.50

Победит «Удинезе» – 6.20

Победит «Аталанта» с форой -1.5 гола за игру – 2.34

Тотал голов больше 2.5 – 1.75

Тотал голов меньше 2.5 – 2.08

Статистика

В четырёх матчах из пяти последних «Аталанта» выиграла своих соперников

За аналогичный период «чёрно-белые» одержали одну победу

Из пяти крайних очных встреч вничью завершились четыре матча.

Прогноз

С коэффициентом 1.52 компания Pinnacle предлагает сделать ставку в будущей встрече на победу «Аталанты». На кураже после разгромной победы над «Фрозиноне» команда из Бергамо возьмёт свои три очка в предстоящем футбольном поединке с «Удинезе».