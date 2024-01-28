«Лутон Таун» – «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Лутон Таун» – «Брайтон», который состоится 30 января 2024 года

«Лутон Таун»

«Шляпники» на данный момент в турнирной таблице Премьер-лиги находятся на восемнадцатой строчке. Вспомним недавние матчи с участием «Лутона», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «чайками» из Брайтона. В 21-ом туре чемпионата Англии «оранжево-бело-синие» в гостях раскатали ничью с «Бёрнли» (1:1). С разницей в один мяч «шляпники» выиграли в матче-переигровке у «Болтона» в 1/32 Кубка Англии (2:1).

27 января со счётом 2:1 «Лутон Таун» одержал победу над «ирисками» из Ливерпуля в 1/16 Кубка Англии.

«Брайтон»

«Брайтон энд Хоув Альбион» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ занимает седьмое место. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием «чаек» за последнее время. Больше месяца «сине-белые» не уступают своим конкурентам. С разницей в пару мячей «Брайтон» выиграл в гостях у команды «Сток Сити» в 1/32 Кубка Англии (4:2). В прошлом туре чемпионата «нулёвку» раскатали «чайки» с «волками» из Вулверхэмптона.

В 1/16 Кубка Англии со счётом 5:2 на выезде «сине-белые» взяли верх над командой «Шеффилд Юнайтед».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лутон Таун» – 4.60

Ничья – 4.30

Победит «Брайтон» – 1.69

Победит «Брайтон» с форой -1.5 гола за игру – 2.66

Тотал голов больше 2.5 – 1.59

Тотал голов меньше 2.5 – 2.31

Статистика

Две победы одержали «шляпники» в пяти последних матчах

За аналогичный период «чайки» обыграли своих оппонентов в трёх встречах

Четыре крайние очные встречи команд завершились исходом тотал больше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В двух крайних личных встречах команд «чайки» обыграли «шляпников». Компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу «Брайтона» с коэффициентом 1.69. На своём поле «оранжево-бело-синие» не отличаются уверенной игрой и не часто радуют победами своих болельщиков.