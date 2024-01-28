«Фулхэм» – «Эвертон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:34

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 22-го тура Премьер-лиги чемпионата Англии «Фулхэм» – «Эвертон», который состоится 30 января 2024 года

«Фулхэм»

«Дачники» на данный момент в турнирной таблице чемпионата Англии занимают тринадцатое место. Рассмотрим недавние матчи с участием «Фулхэма», чтобы оценить шансы команды в предстоящем матче с «Эвертоном». С минимальным счётом в прошлом туре АПЛ «белые» потерпели поражение от «Челси». В полуфинале Кубка английской лиги «дачники» с общим счётом 2:3 по сумме двух встреч уступили «Ливерпулю».

27 января в сухую, пропустив пару мячей, «Фулхэм» проиграл в 1/16 Кубка Англии «сорокам» из Ньюкасла.

«Эвертон»

«Скаузеры» на сегодняшний день в турнирной таблице АПЛ находятся на семнадцатой строчке. Вспомним несколько футбольных поединков «Эвертона» за последнее время. Нулевую ничью раскатали «синие» с «вилланами» в матче прошлого тура Премьер-лиги. На своём поле с минимальным счётом «ириски» взяли верх над командой «Кристал Пэлас» в 1/32 Кубка Англии.

В 1/16 Кубка Англии «шляпники» одержали победу над «Эвертоном» со счётом 2:1.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Фулхэм» – 2.46

Ничья – 3.35

Победит «Эвертон» – 2.95

Победит «Фулхэм» с форой -1 гол за игру – 3.70

Тотал голов больше 2.5 – 2.00

Тотал голов меньше 2.5 – 1.85

Статистика

Три поражения потерпели «дачники» в пяти последних встречах

За такой же период «синие» уступили в двух матчах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – нет.

Прогноз

Обе команды вылетели из текущего розыгрыша Кубка Англии, и будут пытаться одержать победу в предстоящем матче. С большой долей вероятности победителя в будущей игре мы не увидим. С коэффициентом 3.35 компания Pinnacle ставку предлагает сделать на ничью.