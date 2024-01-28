«Лестер» – «Суонси»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:03

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч 29-го тура Чемпион Лиги чемпионата Англии «Лестер» – «Суонси», который состоится 30 января 2024 года

«Лестер»

«Синие» на данный момент в турнирной таблице Чемпионшипа занимают первое место. Освежим в памяти результаты недавних футбольных поединков с участием «Лестера». С разницей в пару мячей на выезде «лисы» проиграли в матче 27-го тура Чемпион Лиги команде «Ковентри Сити» (1:3). В игре следующего тура чемпионата на своём поле «синие» разошлись миром с клубом «Ипсвич Таун» (1:1).

27 января со счётом 3:0 «Лестер» дома выиграл у «Бирмингема».

«Суонси»

На сегодняшний день «лебеди» в турнирной таблице чемпионата находятся на шестнадцатой строчке. Рассмотрим несколько матчей с участием «Суонси» за последнее время. В матче 27-го тура чемпионата «чёрно-белые» раскатали ничью с «синими» из Бирмингема (2:2). С разницей в пару мячей «лебеди» уступили дома «святым» из Саутгемптона в прошлом туре чемпионата (1:3).

В сухую, пропустив пять голов, «чёрно-белые» проиграли «вишням» из Борнмута в 1/16 Кубка Англии.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лестер» – 1.32

Ничья – 5.20

Победит «Суонси» – 8.40

Победит «Лестер» с форой -1.5 гола за игру – 1.88

Тотал голов больше 2.5 – 1.56

Тотал голов меньше 2.5 – 2.33

Статистика

Четыре очные встречи команд из пяти крайних завершились исходом: обе забьют – да

Три победы одержали «синие» в пяти последних встречах

За тот же период «лебеди» выиграли в двух футбольных поединках.

Прогноз

С коэффициентом 1.88 компания Pinnacle в предстоящем матче ставку предлагает сделать на победу команды «Лестер» с форой -1.5 гола за игру. Как минимум, с разницей в пару мячей «лисы» в будущей встрече обыграют «лебедей» из Суонси.